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莊榮輝

莊榮輝：垃圾徵費影響全港市民 建議設最少一年適應期

【明報文章】原定今年4月1日實施的垃圾徵費計劃，早前政府突然宣布延遲4個月，至8月1日。筆者認為政府是回應了社會各界對措施的批評及憂慮。在早幾個星期，幾乎每日都看到不同界別人士，包括飲食業、清潔公司、物業管理公司、業主立案法團，就垃圾徵費提出各樣質疑，一面倒認為計劃仍存在不清晰及難以執行的地方；而官員的回應更引起市民熱烈討論，造成全城熱話。

其實，垃圾徵費計劃本應是想透過用者自付原則，棄置垃圾愈多，支付垃圾費就愈多，誘使市民減少製造垃圾，從而達至源頭減廢效果。可惜在計劃實施前，出來解畫的官員只着重講解市民如何購買指定膠袋、使用指定膠袋的規則，及違規會受到什麼懲罰等。這令市民擔心計劃實施後，違規的人會隨處棄置垃圾，甚至會出現高空擲物等情况。

側重執法懲罰 無助令市民接受計劃

筆者認為政府官員解釋計劃時，沒有表達計劃「初心」是重要的失敗原因之一。不趁機向市民宣傳環保意識、源頭減廢的重要，是錯過好時機；而太側重執法及懲罰，亦大大挑起市民的負面情緒，完全無助於令市民接受計劃。現在延遲4個月執行，希望政府不要錯過再好好推廣計劃的機會。

垃圾徵費是一個影響全港700多萬市民生活，亦會影響清潔公司、物管公司及業主立案法團運作的計劃。要市民適應購買及使用指定垃圾袋、減少製造垃圾、妥善分類回收和循環再用，是關乎每個市民很多的生活細節，需時適應。

此外，因應計劃的實施，清潔公司、物管公司及業主立案法團更加需要足夠時間，去摸索、統計及計劃，如何改變現時的行政、增加設備和人手，以符合徵費計劃。由於預計可能會增加運作成本，或涉及需要更改現有合約條款，假若合約雙方未達共識，極可能要花時間重新招標聘請相關承辦商。

現時垃圾徵費計劃的執行，仍會有不少想像不到的困難，筆者認為「如何棄置地拖棍」只是冰山一角的問題；政府亦需要時間去調節及完善計劃。因此，筆者建議訂立至少一年適應期，在適應期內，只勸喻購買及使用指定垃圾袋，不會提出任何檢控，使市民、相關服務營辦商、法團及政府有足夠時間準備，真真正正做到源頭減廢，推動環保救地球。

回收處理廚餘配套要做足

政府一直都有推出不同回收措施，包括三色分類回收桶、「綠在區區」計劃及廚餘機津貼等；而市民對上述計劃的關注及參與度，亦有提高。奈何，有關措施的規模遠遠未能顧及每家每戶，政府有迫切性去研究如何將回收設施覆蓋全港。

廚餘是無可避免會製造的家居垃圾，廚餘回收亦是最難處理的，因一般樓宇欠缺擺放回收廚餘設備的空間，而收集及處理廚餘也會出現環境衛生問題。儘管處理廚餘困難，但筆者認為政府更應立志將其做好。

首先，可加強推廣廚餘機的津貼，提供足夠誘因，讓市民養成習慣。其次，因應舊區樓宇欠缺空間添置廚餘機，政府可考慮在現存垃圾站增設廚餘機作試點，提供便利予市民；長遠亦應規定新建樓宇必須按預知用量設立廚餘機，做好配套，使未來的樓宇包含處理廚餘的環保功能。

保護環境，人人有責。筆者相信以港人的水平，必定能夠理解源頭減費的重要，願意配合政府施行的合理政策。如當局能摒棄之前的宣傳主軸，不再只強調收費、監察及懲罰，轉為多向市民講解成功推行計劃帶來的好處，而執行上能夠寬鬆訂立較長的適應期，盡快加強對回收業的支援，並制訂長遠政策，便利市民處理包括廚餘在內的回收物品，這樣方能真正做到、做好源頭減廢。

作者是民主黨發展政策發言人

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[莊榮輝]

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