陳智傑：華爾街市况與大街的感受

在解讀美國金融和經濟概况時，有兩個常見的辭彙：華爾街（Wall Street）和大街（Main Street）。華爾街是指美國的金融和商界精英；大街則是指一般美國家庭和民眾的生活。在股市樓市一起上升、商界和民眾一起「發大財」的日子，華爾街與大街之間，通常都無重大矛盾。然而一旦形勢逆轉，股市和樓市的波動，漸漸演變為社會經濟民生的動盪，華爾街與大街之間的矛盾便會尖銳起來。

華爾街股災 演變成制度信任問題

美國自2006年起爆發次按危機。簡單來說，次級按揭讓未能取得一般按揭貸款的美國家庭，透過機構擔保取得按揭貸款買樓。當愈來愈多人還不起貸款，由次級按揭衍生的投資產品便會迅速貶值，令大量投資者蒙受損失。次按危機後來演變為金融海嘯，美國及歐洲市場因金融資產危機而發生大規模的資金鏈斷裂，迫使美國實行零利率政策降低融資成本，並且動用公帑注資大企業，防止出現企業倒閉潮。

看到如今牛氣冲天的美國股市，我禁不住翻開一本舊書——由美國耶魯大學政治科學家 Jacob S. Hacker於2006年由牛津大學出版社出版、2008年再版的The Great Risk Shift: The New Economic Insecurity and the Decline of the American Dream。作者以平易近人的文字，穿梭於經濟數據和一般美國家庭生活實况，記下了在次按危機下華爾街的股災，如何演變為美國社會的制度信任問題。

這個社會未必人人「炒股票」，故此股市起伏未必會馬上掀起社會波動。然而，當金融價格波及社會資產價值、個人財富以至是生活質素，股壇風波便會漸漸變為社會風暴。首先，大家的退休金或相關的強制供款，都會投放到金融市場賺取回報。假如退休金因金融市况波動而化為烏有，則不會再只是投資者的個人問題——民情必然會有「誰搬走了我的芝士（who move my cheese）」的義憤。

再者便是房價。社會的物業價格跟金融市况的資金流向，從來都息息相關。金融市場價格大跌，資金會外流，物業價格亦拾級而下。然而，房價不單是一個指數，它更是一個個家庭的「靠山」；就算是自住物業，往往都有按揭貸款。房價滾下來，銀行的物業估價大跌，通常便「下雨收傘」。無數美國家庭，便在金融海嘯的日子被按揭銀行追收市值差價，甚至因「斷供」而被收回房子；即使留得住房子，也要節衣縮食，生怕有一天無家可歸。

「美國夢」碎 夾雜暴怒民氣

華爾街和大街，便是金融市場跟經濟民生的關係。金融乃百業之母，資金是社會的血。當金融市場萎靡不振，經濟民生「貧血」是早晚的事。除了失業率等傳統指標之外，Hacker教授在書中列出不少有趣數據：美國人數十年來，愈來愈擔心被裁員，家庭收入的波幅愈來愈大，連高學歷人士都難免於這種焦慮不安。經濟周期和失業率有起有跌，但民眾對就業前境和個人際遇的信心，則更是「美國夢」的問題。只要「美國夢」猶在，一時間的失業和困苦，未必能夠動搖美國社會的根基；一旦「美國夢」碎了，夾雜了暴怒和失落的民氣，則不可同日而語。

在Hacker教授一書問世後約10年，於2017年3月14日，美國《華爾街日報》（Wall Street Journal）刊登了一篇人物故事。在2008年，一個名為Marty Bannon的美國老人，憤恨地看着有關美國通訊公司AT&T的股價消息。這名美國老人辛辛勤勤、養活了數名孩子、把勞動一生的錢財投放在一家美國「藍籌」大公司，打算以這公司的股息養老。結果一場次按危機，再來一場金融海嘯，這名老人家便一無所有。不過，他的憤恨、失落和暴怒，大概動不了美國政壇和股壇。

然而，他有一個兒子——班農（Steve Bannon）。班農是特朗普（Donald Trump）於2017年入主白宮時的首席策略師（Chief Strategist）。於這篇人物故事中，班農訴說了華爾街的金融和商業精英是如何有負美國民眾、有負國家。在金融海嘯困擾美國的歲月，大街的民眾發起「佔領華爾街」運動，稱呼這些商業精英為坐食民脂民膏的「肥貓」。在特朗普於2016年11月勝出美國總統選舉時，便有分析指他的票源來自所謂的「鐵鏽帶」（Rust Belt），即一些工業和經濟萎縮、不滿未能分享「美國夢」的地區。

內地香港今面對大考驗 怎參詳美國經歷

十年一覺揚州夢。如今美國金融市况又再領導全球，已經從金融海嘯的風浪挺過來了。Hacker教授在書中所載的問題，也許再一次被華爾街的牛氣冲淡。相反，在10多年前成功度過金融海嘯的內地和香港，其金融市場如今正面對巨大考驗。美國金融市場和社會經濟在這10多年所經歷的故事，我們可以如何參詳？我們能夠如何阻止「華爾街」的金融市况波幅，不幸演化為「大街」的社會動盪？

作者是香港恒生大學傳播學院副教授

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