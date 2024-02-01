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2024年2月1日星期四
張志剛
筆陣
筆陣：國安問題法律化是正確方向 ／文：張志剛
聞風筆動：政府評估23條諮詢開局平靜 新聞界反應最強烈／文：李先知
陳智傑：華爾街市况與大街的感受
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朱岳峰、周基利：動態貧困數據：制訂長遠和精準扶貧政策的指南針
陳帆川：廿載冤案 媒體追查14年 由4集電視劇平反
筆陣：國安問題法律化是正確方向 ／文：張志剛
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【明報文章】《基本法》第23條的立法程序正式啟動，諮詢期為期一個月。以目前的立法進度，相信年中應該可以完成立法。
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筆陣：國安問題法律化是正確方向 ／文：張志剛
聞風筆動：政府評估23條諮詢開局平靜 新聞界反應最強烈／文：李先知
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