麥家昇：IP貿易帶動文創發展 促進香港國際競爭力

構建良好貿易環境 提升香港影響力

知識產權（IP）貿易是香港文創產業發展的一個重要部分，可提升經貿服務的經濟價值。IP貿易涉及購買、銷售、許可和授權等活動，向創作者及創意產業提供經濟回報和激勵，使其能夠持續從創作中獲得收益，鼓勵創作者的創新動力，推動更多優質作品的誕生。IP貿易亦促進文創產品的傳播與推廣，推動跨地域的文化交流和合作，繼而進入不同文化環境和消費者群體，可提升香港產業的國際競爭力和地位。

香港一直計劃成為區域版權交易中心和創意產業樞紐，貿發局每年舉辦不同展覽，推動影視、音樂、出版等多個方面的發展，成績有目共睹。這不僅向香港創意人才（特別是年輕人）提供了更多就業機會，還刺激相關產業鏈發展。

一個成功的版權交易中心，不一定只包括當地版權，更可以是區域性的交易平台。隨着版權交易業務增長，香港需大量專業人士如版權律師、知識產權管理人員等。這都促進相關行業的就業增長，並推動人才培養和技能提升，為本港勞動市場注入活力。香港市民亦可以更好地了解其他國家和地區的文化、價值觀與生活方式，增進國際間的尊重和交流；對於大灣區融合和經濟合作、人才培養及IP保護等方面，更具有積極影響。當香港成為一個有良好版權貿易環境和IP保護的地區，便可更容易地吸引全球創意人才和企業落戶，提升香港在全球文創領域的影響力。

缺有效保護執法機制 制約IP貿易

IP貿易並非嶄新的商貿服務。美國便是全球最大的文創產業市場之一，其IP貿易活動非常活躍，擁有眾多的版權中介機構和交易平台，不少IP更可以獲得商業銀行貸款。日本文創產業在塑造流行文化、推動經濟發展方面扮演重要角色，持續引領亞洲潮流和創意。韓國在1990年代發展文創產業，以音樂、電影和流行文化為核心，並迅速崛起，透過創新營銷策略和國際市場拓展，韓國藝人和作品迅速在全球走紅，使其成為世界文創產業的後起之秀。

IP貿易一直未在香港成為經貿服務的主流，有多個原因；當中缺乏有效的版權保護和執法機制，是制約IP貿易的因素。儘管近年《版權條例》已有修訂，惟版權持有人仍未可以簡單管理和保護自己的作品。同時，市場需求和商業模式的變化也對IP貿易構成挑戰。傳統模式需適應數位化時代的要求，而且版權法例複雜，對不少中小企的文創工作者來說，法律諮詢及訂立文件都是一種昂貴服務。這對於版權中介或者有興趣選購版權的公司來說，版權的「模糊性」都是一種顧慮。

設版權法援基金 助中小企及創作人

為克服這些障礙，香港可以加強法律和制度建設，提供便利的版權交易平台，並利用自身優勢吸引國際版權交易機構和文創企業。特區政府可以更主動利用現有架構，例如透過不同地區的經貿辦配合，及運用貿發局的優勢，推出更商業化的貿易配對平台，促進版權貿易發展；並通過知識產權署支援，為文創工作者釐清法律版權問題，給予授權人或中介一個協調空間。

其實不少中小企及獨立創作人都對IP貿易感興趣，只是法律文件複雜，因而設立「版權法律援助基金」是可以向其提供相關支援，及更有效提升貿易效率。清晰的版權權利，可以為之後更多的創意活動——特別是近年「創意香港」成功舉辦多次不同創意計劃——帶來更多跨界互動的可能。

此外，政府可建立專門的諮詢機構或服務平台，向版權交易機構及文創企業提供專業諮詢和支援。這些機構可以提供IP保護、品牌推廣、國際合作等方面的指導和說明，提升企業競爭力。再者，透過建立創意產業孵化器和加速器，向版權交易機構和文創企業提供場地、設施與資源支援，並制訂跨界別合作指標，促進版權貿易發展，讓本港工商界體驗到香港文創潛能。這些孵化器和加速器亦可以提供創業指導、商業培訓等服務，幫助企業快速成長和發展。

作為國際金融中心，及展示香港特區的簡單稅制，也可以設立專門的文創創業貸款計劃，為版權交易機構和文創企業提供貸款支援，借鑑例如電影發展基金的模式，及近年內地流行的文化金融安排，促進相關產業發展。

冀政府帶領產業發展

香港作為多元文化城市，具有獨特的地理位置和文化背景，成為祖國與其他國家開展人文交流和友好關係的重要橋樑。通過成為一個具有良好版權環境和IP保護的地區，香港將能夠吸引更多國際參與者和投資者，有助提升本港國際聲譽和形象，吸引更多跨國企業和創意人才選擇在港開展業務及創新活動。

夏寶龍表示：「發展文化創意產業符合香港實際情况和發展趨勢。香港作為國際大都會，具備獨特優勢，發展潛力很大。文化藝術及創意產業是香港未來經濟發展的重要支柱之一。」作為文創產業參與者，筆者希望特區政府可以帶領產業發展，在新一年的財政預算案預留一定篇章支持。

作者是香港青年時事評論員協會成員、香港文創互動發展協會常務副會長

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[麥家昇]