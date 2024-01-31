麥家昇：IP貿易帶動文創發展 促進香港國際競爭力

【明報文章】香港經濟需多方面發展，已是近年共識。港澳辦主任夏寶龍在本月接見西九文化區管理局董事局主席唐英年先生時提到：「文化藝術及創意產業是香港未來經濟發展的重要支柱之一」。
構建良好貿易環境 提升香港影響力
知識產權（IP）貿易是香港文創產業發展的一個重要部分，可提升經貿服務的經濟價值。IP貿易涉及購買、銷售、許可和授權等活動，向創作者及創意產業提供經濟回報和激勵，使其能夠持續從創作中獲得收益，鼓勵創作者的創新動力，推動更多優質作品的誕生。IP貿易亦促進文創產品的傳播與推廣，推動跨地域的文化交流和合作，繼而進入不同文化環境和消費者群體，可提升香港產業的國際競爭力和地位。
香港一直計劃成為區域版權交易中心和創意產業樞紐，貿發局每年舉辦不同展覽，推動影視、音樂、出版等多個方面的發展，成績有目共睹。這不僅向香港創意人才（特別是年輕人）提供了更多就業機會，還刺激相關產業鏈發展。
一個成功的版權交易中心，不一定只包括當地版權，更可以是區域性的交易平台。隨着版權交易業務增長，香港需大量專業人士如版權律師、知識產權管理人員等。這都促進相關行業的就業增長，並推動人才培養和技能提升，為本港勞動市場注入活力。香港市民亦可以更好地了解其他國家和地區的文化、價值觀與生活方式，增進國際間的尊重和交流；對於大灣區融合和經濟合作、人才培養及IP保護等方面，更具有積極影響。當香港成為一個有良好版權貿易環境和IP保護的地區，便可更容易地吸引全球創意人才和企業落戶，提升香港在全球文創領域的影響力。
缺有效保護執法機制 制約IP貿易
IP貿易並非嶄新的商貿服務。美國便是全球最大的文創產業市場之一，其IP貿易活動非常活躍，擁有眾多的版權中介機構和交易平台，不少IP更可以獲得商業銀行貸款。日本文創產業在塑造流行文化、推動經濟發展方面扮演重要角色，持續引領亞洲潮流和創意。韓國在1990年代發展文創產業，以音樂、電影和流行文化為核心，並迅速崛起，透過創新營銷策略和國際市場拓展，韓國藝人和作品迅速在全球走紅，使其成為世界文創產業的後起之秀。
IP貿易一直未在香港成為經貿服務的主流，有多個原因；當中缺乏有效的版權保護和執法機制，是制約IP貿易的因素。儘管近年《版權條例》已有修訂，惟版權持有人仍未可以簡單管理和保護自己的作品。同時，市場需求和商業模式的變化也對IP貿易構成挑戰。傳統模式需適應數位化時代的要求，而且版權法例複雜，對不少中小企的文創工作者來說，法律諮詢及訂立文件都是一種昂貴服務。這對於版權中介或者有興趣選購版權的公司來說，版權的「模糊性」都是一種顧慮。
設版權法援基金 助中小企及創作人
為克服這些障礙，香港可以加強法律和制度建設，提供便利的版權交易平台，並利用自身優勢吸引國際版權交易機構和文創企業。特區政府可以更主動利用現有架構，例如透過不同地區的經貿辦配合，及運用貿發局的優勢，推出更商業化的貿易配對平台，促進版權貿易發展；並通過知識產權署支援，為文創工作者釐清法律版權問題，給予授權人或中介一個協調空間。
其實不少中小企及獨立創作人都對IP貿易感興趣，只是法律文件複雜，因而設立「版權法律援助基金」是可以向其提供相關支援，及更有效提升貿易效率。清晰的版權權利，可以為之後更多的創意活動——特別是近年「創意香港」成功舉辦多次不同創意計劃——帶來更多跨界互動的可能。
此外，政府可建立專門的諮詢機構或服務平台，向版權交易機構及文創企業提供專業諮詢和支援。這些機構可以提供IP保護、品牌推廣、國際合作等方面的指導和說明，提升企業競爭力。再者，透過建立創意產業孵化器和加速器，向版權交易機構和文創企業提供場地、設施與資源支援，並制訂跨界別合作指標，促進版權貿易發展，讓本港工商界體驗到香港文創潛能。這些孵化器和加速器亦可以提供創業指導、商業培訓等服務，幫助企業快速成長和發展。
作為國際金融中心，及展示香港特區的簡單稅制，也可以設立專門的文創創業貸款計劃，為版權交易機構和文創企業提供貸款支援，借鑑例如電影發展基金的模式，及近年內地流行的文化金融安排，促進相關產業發展。
冀政府帶領產業發展
香港作為多元文化城市，具有獨特的地理位置和文化背景，成為祖國與其他國家開展人文交流和友好關係的重要橋樑。通過成為一個具有良好版權環境和IP保護的地區，香港將能夠吸引更多國際參與者和投資者，有助提升本港國際聲譽和形象，吸引更多跨國企業和創意人才選擇在港開展業務及創新活動。
夏寶龍表示：「發展文化創意產業符合香港實際情况和發展趨勢。香港作為國際大都會，具備獨特優勢，發展潛力很大。文化藝術及創意產業是香港未來經濟發展的重要支柱之一。」作為文創產業參與者，筆者希望特區政府可以帶領產業發展，在新一年的財政預算案預留一定篇章支持。
作者是香港青年時事評論員協會成員、香港文創互動發展協會常務副會長
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