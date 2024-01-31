劉銳紹：二十三弦彈夜月 卻道天涼好個秋——《基本法》第23條的效用與政治心理學

忽然記起唐代錢起的《歸雁》詩「二十五弦彈夜月」，在此引喻為23條彈出的午夜琴聲，各人感受不同，可以是清幽雅致，可以是噪鳥驚林。跟着又記起宋代愛國詞人辛棄疾的名作《醜奴兒》，放諸今日，無論是少年或成人，現實已令大家不能「為賦新詞強說愁」，只能「而今識盡愁滋味」，「欲說還休，卻道天涼好個秋」。故引為今天標題。

（1）為什麼在這個時候急推23條

──值得觀察的一點是，中美關係近期有緩和迹象。中國外長王毅先後與美國國務卿布林肯和美國國安顧問蘇利文會面，整體氣氛不錯（表面上台灣問題是焦點，但雙方已清楚各方底線，反而要多談的是經濟）；更早時候，中美金融會議在京舉行，討論了「實質問題」；中國某些大企業已跟隨美國的會計制度要求，繼續在美上市和經營，即使可能受罰，也爭取在美的經濟活動；美國在華投資，也得到「不會無理受壓」的承諾；中國國家主席習近平與美國總統拜登可能有新的視像對話……同時，美國大選還未到短兵相接階段，暫時未需要用「對華強硬」作為競選招數。

列舉這些近期事例，不能說明中美有什麼「背後交易」，但這至少是一個可能性，雙方都懂得「緩和是為了互相方便」。在歷史和近年的國際風雲中，類似的「默契」也屢見不鮮。果真如此，那就是一個「剛剛遇着啱啱」的「時間窗」，像太空船穿過大氣層返回地球一樣；趁這個時候通過23條，至少可以減少美國的炮彈。

且看，美國在港府公布23條內容後的反應，頗為平靜，至少不像以前那樣猛攻。所以，我一向既不依賴，也不寄望外國意圖和能夠影響中國的政治決定，更不相信外國願意因為香港的民主自由而傷害它與中國大陸的利益。

──港府也是採取「快刀斬亂麻」方法，諮詢期不是以前的3個月，而是1個月完結。這個年頭，《港區國安法》已執行一段時候，各種「異動」的可能已偃旗息鼓，官方也表示已「由亂到治」。從官方角度看，內外阻力已處理得差不多，正是趕快通過23條的時機。

（2）如何看通過23條的實效

──官方說，通過23條可以增加國家安全的保證。但即使官方可以毫無阻力地通過23條，惟能否凝聚市民的心？卻是更值得研究的問題。其實，23條的關鍵是如何執行，跟市民也有密切關係，理應密切跟進和關注；但觀乎眼前境况，市民對23條似乎漠不關心、愛理不理。

從好的角度看，市民感到自己不會觸犯23條的內容，「官方立法與我何干」，好像接受了通過23條的既定事實；但從更真實角度看，市民對官方政策（尤其是政治性的）已經厭倦，已無意多理、多問，而且想理難理，還關心那麼多幹嗎？所以，市民對23條的反應近乎「躺平」，也是最合乎現實情况的表現。

這到底是得還是失？其實，這是民主訴求長期不得要領的積累性效果，像去年底區議會投票那樣，熱不起來（地方選區投票率不到三成）。官方若只側重前一點而輕視後一點，只會令官方更難落實「由治及興」。

──官方雖說要向市民解說23條，但自從官方令泛民陣營近乎「清零」後，目前社會上根本沒有寬鬆和正常的討論氣氛；連建制派發表無傷大雅的意見，也可能是彌天大罪。例如立法會議員謝偉俊談及港府「親小紅書，遠香港人」，即被特首李家超指摘「挑撥矛盾」。對建制派的小節意見尚且如此，對政治性的相反意見將會怎樣呢？當然，當中有不同的性質，惟不可否認，市民連發表意見的興趣也愈來愈小，寧可多關注近期的垃圾徵費問題。可是，市民又因此而感到惱人的官僚作風，官員自己說了就等於市民懂了。

所以，23條「諮詢」只會成為宣傳教育，因為市民懂不懂、明不明，都會通過執行。這是官方完成中央任務的成效，但也是消減民意支持的失效。

──也許官方預感23條會遇到一些阻力，所以高調推銷「應變反駁隊」。我對此不置可否，但必須弄清楚目標和方向。如上所說，普羅大眾已無興趣多言，泛民陣營的聲音也不會挑起滔天巨浪，那麼應該平心靜氣地游說推介？還是如臨大敵的輿論鬥爭？好，即使「反駁隊」的重點是對付境外輿論，但也要講方式方法。可以預見，「野狼」和戰鬥式的反駁只會加深現時外國主流看法。北京近期的「戰狼外交」已在減辣，香港的對外策略還要停留在戰鬥狀態嗎？

還可預見的是，即使西方國家此刻在23條問題上收斂攻勢，但一段時間後（例如已消化過去的利益），仍會繼續發炮；西方民間社會也會按其認知而批評。倘只顧一味反駁而不想釜底抽薪之法，試問反駁到何時？

──若談到23條的具體條文，「干預」一詞十分敏感，因現在很多事情都因為官方或有權力的人「干預」或認為「敏感」才敏感。人們擔心干預的含意會否無限擴大？意識形態領域也無可倖免？如今，「干預」的應用範圍涉及外國和有聯繫的人，際此香港要力保國際化的時候，這到底能吸引更多外資來港？還是適得其反？這一點不能掉以輕心。

（3）如何看政治心理學

──官方也有政治心理學中的「精神與行為分途」表現，心裏不想市民有過多恐懼，不斷說只要不涉及23條的內容，就不會誤墮法網；惟官方又不想市民對23條有太多不受控的討論，因太多討論可能引起更大反彈。官方一方面要顯示高度重視、大力推動，以證明港府努力完成中央指示，但一方面又控制不了戰意高昂、戰鬥力過盛，反而嚇怕投資者。官方一方面想開門迎客，惟一方面又擔心外國「和平演變」。這正是陽剛與陰柔的較量，也是會不會自我抵消力量的驗證，但往往又是陽剛壓倒一切。

──應付來自外國的傷害，其實中國已有一手：用利益來抵消壓力經常奏效，對內毋須壓力過猛。所以，看來看去，通過23條的最大作用也許就是安了官方的心，滿足了他們的政治心理要求，認為通過23條就可以堵塞國安法未能覆蓋的漏洞；完成憲制責任固然重要，已變成其次。但若決策以解決心理需要為主，又會否事倍功半呢？

──通過23條後，可以說官方穿上了一套名貴和昂貴的盔甲。但必須注意，穿上盔甲後，只能透過狹窄的視窗看外圍環境，視野更成問題。市民面對無可奈何的變幻，更無興趣和力量提醒這個盔甲人了，只能「卻道天涼好個秋」。何苦呢？

作者是時事評論員

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[劉銳紹]