田方澤：垃圾徵費——「苦了小市民，放過生產商」

責任轉嫁至基層市民

上周五文友陳潤南兄在本版提及環境公義的問題（〈看清污染體制 邁向環境公義〉，2024年1月26日），指政策最終使基層百上加斤，但造成最大污染的大財團企業卻輕輕帶過。

如今的垃圾徵費方案，在香港的樓宇結構下難以執行亦難以調查。在多樓層住宅大廈、垃圾槽又直通底層的情况下，難以避免市民深夜棄置垃圾、不使用指定垃圾袋直接丟進垃圾槽，或轉到其他樓層丟棄。最終要法團「包底」（政府或曰「執手尾」），成本轉嫁至其他居民身上。對於三無大廈，則更難以找人問責。

清潔工應否舉報市民、拒絕收集沒有使用指定垃圾袋的垃圾，或自行使用指定垃圾袋清理呢？無論哪一個選項，最終都是將責任和成本轉嫁至清潔工身上：舉報市民，破壞清潔工與居民的關係；不收集垃圾致衛生環境變差，可能影響清潔工自身的服務合約；自行使用指定垃圾袋清理，則更是「帶錢返工」，原本已低收入的清潔工作更無利可圖。最壞的結果，可能是無人清潔。

區區自己有身體力行分類回收，並定時送到「綠在區區」收集點。但基於工時所限、生活逼人，只有在家囤積大量回收廢料，到忍受不了才搭兩個站巴士去回收。這些親身經驗，又會令人發問：現今的回收措施足夠嗎？香港人生活工時長、居家環境狹窄，考慮到住屋空間和衛生，難以在家裏擺放回收物料；但路邊三色箱不足，或常被丟滿垃圾。整理回收物資、出門交到收集點，是耗神費時的事；沒有時間整理的，則透過購買指定垃圾袋解決。無論是哪一種，受苦的仍然是生活於窮忙的小市民。

環境局官員自有理想宏願，希望透過徵費減廢。但如果實際結果只是在經濟差、市道低迷的情况下，將環保重擔放在餐廳食肆和升斗市民身上，恐怕大家日夜都繽紛不起來。

推動發展回收產業

環境局將政策延後4個月實施，其間會在政府部門試行。過去10年政府和環保團體做過多次實驗，原來仍未有足夠數據支撐政策？另一方面，在政府部門試行，試驗結果有多可靠？不少港人在職場都很乖，更何况公務員大概都愛國支持政府，相信相當「識做」。

上面提到路邊回收設施，除了三色回收箱，仍有其他可以減省垃圾的回收方法，包括收集廚餘等，惟政府配套卻不足，現時只有三成公屋安裝了廚餘回收機。實際操作上，是否可資助回收商，使回收業界有更大誘因去收集各種可回收物料，包括現時大量被棄置的紙包飲品和各類工商界回收物料？

加快落實生產者責任制

另一方面，區區欣賞政府計劃管制即棄塑膠餐具和禁售部分塑膠產品，同時來年會推行塑膠飲料容器及紙包飲品盒生產者責任計劃，鼓勵生產商加設回收設備（如路邊的膠樽「入樽機」讓市民用膠樽換錢）。但生產者責任制似乎未夠徹底。

針對現時各類產品的塑膠包裝、過度包裝等問題，是否可以有更多措施，使生產商不純粹因美觀等理由而增添不必要的包裝？同時採用可回收物料設計各類包裝，以免增加垃圾？如不從源頭減少廢料，最終仍是市民「硬食」。

垃圾徵費討論經年，至今政府未有決心落實。以現今狀况看，即便8月實行，似乎也會面對很多挑戰。延後的4個月時間，希望環境局能夠交出一些更能說服市民的答案和方案。

作者是教育及時政評論人

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[田方澤]