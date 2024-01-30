歐陽五：文旅要拼「細水長流」 而非內捲「曇花一現」

風潮之下，「真功夫」與「花拳繡腿」魚龍混雜。其中當然有接地氣的宣介創新，比如多地文旅視頻一改傳統嚴肅的刻板風格，轉而結合各種「網絡熱梗」推出新奇視頻，並積極吸納評論區網友意見；亦有令人眼前一亮的出奇制勝，如太原市文旅局長直播喝醋，隨州市文旅局長古裝出鏡、親自擔任導遊等。同時，眼花撩亂的模仿獵奇亦不少見。更有甚者，一些地方讓年輕演員脫衣露肉，試圖以「男色經濟」博眼球，這實為「打擦邊球」的變味之舉。

須知，流量是把雙刃劍，能載舟亦能覆舟。若僅為出一時風頭，後續服務管理卻遲滯，城市形象經由網絡「翻車」，亦不意外。細剖內地躥紅的淄博與哈爾濱，除卻具備燒烤和冰雪等鮮明地方特色，更重要的是把真誠作為必殺技，令遊客有賓至如歸之感。

比如淄博靠細心接待滯留大學生，獲得第一波免費口碑推廣；又在爆紅後迅速打通旅遊專線，對「宰客」等予以嚴格監管。哈爾濱的「出圈」，則始於冰雪大世界開園首日的「退票風波」。面對遊客「吐槽」（抱怨、挖苦），哈爾濱誠懇道歉退票，形成反向「圈粉」效果。此後哈爾濱更是上下協力，開啟「全民寵粉模式」：搭建「溫暖驛站」讓南方遊客避寒；市民自發接送遊客並免費送熱茶；聽取網友建言，火速打造「人工月亮」助力遊客旅拍。就此而言，淄博與哈爾濱皆淋漓展現了一座城市的溫度，而這正是文旅業細水長流的靈魂。反觀「曇花一現」式的無效內捲，對城市自身及遊客體驗，可謂是「雙輸」局面。

香港完全有底氣進入內地文旅賽場

從另一角度而言，內地文旅大比併亦是旅遊經濟復蘇勃興的縮影。新年伊始，中國旅遊研究院樂觀預計，今年內地旅遊出遊人數、旅遊收入將分別超過60億人次和6萬億人民幣；出入境旅遊人次和國際旅遊收入，將分別超過2.64億人次、1070億美元。面對如此龐大市場，各地迫切想從中分一杯羹的心情，實屬情理之中。不過正如內地網友評論所言，地方政府與其挖空心思追流量，不如真心抓「宰客」的出租車、「黑」導遊及短斤少両的商家。

香港是否要加入內地文旅「大PK」（比併）？筆者以為，香港完全有能力和底氣進入這個賽場，吸引更多內地遊客赴港，同時藉機推陳出新，將香港文旅業帶上新高度。一方面，香港自身擁有豐富且獨特的文旅資源，涵蓋自然風光、歷史地標、現代都市、中西美食、文化展覽等多個維度；另一方面，香港可參與組建粵港澳大灣區文旅聯動，集納大灣區文旅資源的精華，打造區域性的文旅勝地，從而極大擴充海內外遊客的體驗感。相信在此過程中，香港與內地文旅業的互相碰撞，將激活香港文旅更多新創意，賦予香港文旅新發展契機。

作者是時事評論員

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[歐陽五]