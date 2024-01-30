狄志遠：社區保母服務改革：從虐童事件汲取教訓

我們必須認識到，目前本港的社區保母服務，在很大程度上是一種「義工式」服務——津貼水平不高，即使將會有所增加，每小時也只有數十元。這樣的待遇與工作人員的付出，並不對等。因此，此次事件應該成為我們重視和提升社區保母服務專業化的契機。

訂立明確指引

首先，我們需要為社區保母訂立一套明確的指引。這包括照顧兒童的基本準則、緊急情况應對措施，以及對潛在虐童行為的識別和報告機制。

這樣的指引，不僅能夠幫助保母更好地了解她們的職責，還能夠提高她們對工作的認真程度和專業態度。透過明確的準則，社區保母將能夠在面對不同情况時，有一個清晰的參考和遵循標準。

加強專業訓練

其次，專業訓練對於提升社區保母的服務質量，至關重要。目前，許多機構對新加入的社區保母僅提供3至5個小時的基礎講解，這顯然不足以應對照顧兒童的複雜性。因此，我們需要建立一套更加全面和深入的培訓體系，涵蓋兒童成長過程、行為管理、情緒輔導、危機處理，及保護兒童法律等多方面內容。

這樣的培訓不僅能夠提升保母的專業技能，也會使她們更有信心應對工作中的各種挑戰。加強培訓不僅對保母自身的專業發展有益，更直接影響到她們所照顧兒童的福祉。

嚴格監管

最後，有效的監管機制，是確保服務質量的另一個重要環節。我們需要對社區保母的工作做定期評估，並對違規行為實施嚴格的處罰。此外，建立一個透明的投訴和反饋系統，將使家長和社會大眾能夠參與監督過程，從而提高整個行業的透明度和公信力。藉着這樣的系統，不僅能夠及時發現和解決問題，也可以提升社會對社區保母服務的信任度。

這次事件，對我們社會的衝擊深遠。我們不應該只是在悲劇發生之後感到震驚，然後卻迅速遺忘。相反，我們應該從中汲取教訓，推行必要的改革和反思。通過訂立明確的指引、加強專業訓練和實施嚴格監管，我們將不僅能夠提高社區保母的服務質量，更可以保護我們社會當中最脆弱的成員——我們的兒童。讓我們攜手共進，為建立一個更加安全、專業和有愛的社區保母系統而努力。

作者是立法會議員（社福界）

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[狄志遠]