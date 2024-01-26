連瑋翹：改革牙科服務 惠基層添幸福

公營牙科不足 口腔健康現「貧富懸殊」

眼見不少長者要通宵輪候公營牙科診所服務，2022年衛生署「改善」輪候機制，安排求診人士在午夜12時起登記領取籌號，表面上通宵排隊不再出現，實際上市民只是提早輪候，服務量及服務內容卻未改善（只處理止痛及脫牙），服務「換湯不換藥」。

面對困境，有經濟能力的市民仍可選擇看私家牙醫；但基層視公營牙科服務如「救命草」，在公營服務不足下，口腔健康的「貧富懸殊」問題勢必持續。本港政府牙科服務以預防為本，惟基層市民患上牙疾之時（例如牙周病、牙齦發炎、蛀牙等），服務需求仍迫切，可見預防教育與護理服務同樣重要。

為回應迫切的牙科服務需求，行政長官在2022年施政報告提出成立口腔健康及牙科護理工作小組，方向正確；去年施政報告進一步提到重點提升全民口腔健康，包括：推出青少年護齒共同治理先導計劃，資助13至17歲青少年使用私營牙科檢查服務的部分費用；與非政府組織合作，為弱勢社群、有特殊需要和殘疾者，提供緊急和特殊護理牙科服務；以及優化長者牙科服務資助項目，讓更多合資格長者接受牙齒檢查、洗牙、脫牙和補牙等服務。

擴展長者和弱勢社群牙科服務固然可取，善用私營牙科服務亦可快速提升服務量。然而政府及工作小組必須思考，如何貫徹「預防為本」的牙科政策，例如進一步向學前幼童提供教育和治療，以及為中高齡市民提供補牙、洗牙等預防護理。

牙醫人手待增加 培訓遠水難救近火

要提升公營牙科保健和護理服務，必要增加人力和財政投入，提升服務量和質。據香港牙醫管理委員會資料，本港現有逾2800名牙醫（包括約2500名居港普通科牙醫，及300多名專科牙醫），每1萬名市民平均僅有約3.6名牙醫，遠遠落後世衛組織指出工業化國家／地區每1萬名人口有5名牙醫的水平。加上本港八成牙醫屬私人執業，物以罕為貴，牙醫自然成為「稀有品種」。這反映本港牙醫人手亟待增加，亦須善用私營牙醫資源。

早前有牙醫團體代表表示，不能單看牙醫與人口比例，斷言牙醫不足。有業界代表認為本地市民「要痛3次才求診」，與西方社會每年看兩次牙齒的服務需求有別，說法似是而非。

眾所周知，牙齒護理服務所費不菲，單是最基本的洗牙已動輒六七百元。若不幸要做深層護理（如牙周病治療），連同麻醉、照片等程序，數千至近萬元亦屬等閒。如要做杜牙根治療，每隻高達數千元，植牙每隻甚至要數萬元。不少市民（尤其基層市民）根本難以負擔，若不三思又三忍，如何有能力立即求診？所謂痛數次才求醫的習慣，恐怕是為勢所迫的無奈抉擇！牙醫人手短缺已屬迫在眉睫的真相，業界應積極參與，跟社會攜手應對不斷增加的牙科服務需求。

人手培訓需時，本港唯一培訓牙醫的香港大學，每年培訓牙醫學額亦僅由原來的70個增至90個。據政府估算，即使只維持現時「痛3次才求診」的服務水平，直至2035年仍欠缺逾百名牙醫；更何况欲加強「預防為本」服務，以及貧者皆能雨露均霑的較佳水平？

輸入牙醫善用輔助專業 緩解「牙醫荒」

牙痛一日都嫌多，惟遠水難救近火。除增加學額，當局亦須制訂短期增加牙醫人手的策略。當局早前建議參考輸入非本地醫生的經驗，修例將非本地培訓醫生特別註冊計劃，擴展至牙醫及護士，讓非本地培訓牙醫免試來港在公營醫療體系服務，緩解「牙醫荒」。有關建議積極可取，但亦要兼顧非本地牙醫的服務水平。此外，也要考慮如何誘導非本地牙醫人手留在公營體系服務市民，避免數年後非本地牙醫轉投私人市場「搵真銀」，無助持續解決公營牙科人手荒。

當局亦應善用牙齒衛生員、牙科治療師等輔助人手，提供口腔健康教育、牙科檢查，以至洗牙等保健服務。牙齒衛生員等專業培訓時間較短，可迅速提供服務，同時亦可分擔風險較低的口腔基層健康及教育工作，讓牙醫專注提供治療服務。惟現時受法例所限，他們必須於牙醫在場監督下方可提供服務。為此，當局應盡快修例，便利牙科輔助專業在康健中心或社區中獨立提供保健服務。

此外，與非政府組織及私營市場合作，亦是短期內增加服務量的好方法。長遠而言，當局應考慮如何擴大公營牙科服務的內容、增加服務點和服務量，除了止痛、脫牙外，其他如牙齒檢查、洗牙、脫牙和補牙等，又可否納入基本牙科護理範圍？除了施政報告提及支援青少年和長者得到適時牙科服務外，介乎18至65歲以下的成年市民（尤其是中高齡基層人士）又可否同樣得到相關服務？

另方面，牙牙學語階段的幼童（6歲以下），同樣面對牙患，最常見的有學齡前兒童蛀牙，患病後無法如常進食，甚至學習說話都成問題。當局未來能否資助幼童接受牙科診療？本港牙科服務制度已「蛀」入膏肓，改革實在不容緩，亦不能拖！

作者是香港社區組織協會社區組織幹事

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[連瑋翹]