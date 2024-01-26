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施恩傑

施恩傑：設點字圖書館 讓視障者共建文明

【明報文章】閱讀是每個人與生俱來的權利。視障人士雖看不見，但可透過點字書及無障礙形式的讀物，吸收浩瀚如海的知識。筆者早前到訪歷史悠久的「日本點字圖書館」，更得悉該國有逾80間點字圖書館，令身為視障人士的筆者羨慕不已。

借鏡日本做法

透過閱讀增進知識，是人類延續現代文明的重要途徑，但過去數十年港府卻不太重視視障者的閱讀權。筆者認為當局實應參考日本做法，在全港各區設立點字圖書館，讓視障者能夠跟上現代文明步伐。

號稱國際大都會的香港，至今僅有一間半官方的點字圖書館。1965年起，香港盲人輔導會為全港視障群體提供點字讀物及有聲書借閱服務；而本會（香港失明人協進會）的賽馬會無障易學計劃亦有製作電子教材和書本，惟因資源有限，總是追不上社會需求。

反觀，已經有83年歷史的日本點字圖書館，其館藏數以萬計，藏量亦隨年月而不斷增加。不僅如此，日本大部分點字圖書館均獲政府資助，如把該國逾80間點字圖書館的館藏一併計算，讓視障者借閱的讀物肯定是一個海量之數。

回說香港唯一的點字圖書館，館藏量雖不斷增加，但跟日本的館藏相比簡直是小巫見大巫，點字書和有聲書的增加速度更難以追上新書出版量，視障群體因此未能與健視讀者一樣，能夠及時閱讀流行和暢銷書籍。

綜觀本港情况，雖然部分公共圖書館有提供小量點字書和有聲書，惟對視障者的需求根本是杯水車薪。即使康文署設有「香港公共圖書館電子書」系統，但當中提供的書籍格式往往只是掃描版本，電腦讀屏軟件根本不能讀出，致視障讀者未能受惠。

港府有責任保障殘疾者閱讀權益

事實上，日本早已有法例保障身心障礙者獲取資訊和知識的權利，幾年前更實行了《閱讀無障礙法》，保障所有人無論是否受障，均可透過文字得到知識及擁有公平閱讀權利。

筆者認為，香港實宜參考日本做法；而隨着聯合國《殘疾人權利公約》和《馬拉喀什條約》適用於香港，港府更有責任和義務保障殘疾者的閱讀權益。

當然，港府已因應《馬拉喀什條約》的條款修訂《版權條例》，保障殘障者獲取版權作品的無障礙格式版。然而筆者認為這只是保障閱讀權的基本，港府未來需要制訂清晰政策和措施，保障視障者擁有平等的閱讀權和接收資訊權，並要增加資源，帶頭製作更多視障者可閱讀之讀物，為本港發展公共點字圖書館踏出重要一步。

為推動本港文化和藝術發展，政府計劃翻新和擴建滿載歷史感的中環香港大會堂。早前康文署諮詢殘疾者，以了解大家對翻新和擴建後的大會堂之無障礙設施有何意見。本會代表出席該諮詢會時，已表達盼望當局趁翻新和擴建工程，在大會堂設立公共點字圖書館的建議。

以中環為起點 再擴至各區

筆者期盼有關政策局和部門能積極考慮，在中環大會堂設立本港首間正式的公共點字圖書館，並以此為起點，直至於各區設立點字圖書館，增加點字和有聲讀物的供應。

此外，政府亦可在現有公共圖書館增加點字書和有聲書，而且題材必須多元化，以彰顯通用設計（design for all）之概念，讓所有能力和身體狀况的人，均可平等、簡易、自主地享受閱讀樂趣。

筆者必須強調，設立公共點字圖書館，並非為視障者締造特權，而是政府有責任按《殘疾人權利公約》中消除障礙的精神，保障視障者的閱讀權。事實上，不少視障者因閱讀權受阻，接受高等教育及持續進修的機會亦相對減少。故設立點字圖書館可讓視障者有更佳學習環境和機會，長遠有助這群體就業，亦可為社會培育更多人才。

藉閱讀吸收知識 方能令文明演進

自18世紀第一次工業革命開始，人類生活質素隨着科技持續創新而不斷改善，令人類的現代文明不斷演進。筆者認為，人類不斷吸收新知識方能令現代文明繼續演進，而閱讀則是吸收新知識之不二法門。若掌握資源分配權的政府不願帶頭消除視障者的閱讀障礙，意味着視障者難以追上現代文明的演進，從而難以與文明社會接軌。

隨着科技發展，大量製作點字書的刻印機和有聲書的錄音器材日漸普及，因此政府只要投入相應資源，視障讀者也可在科技進步下得到更多閱讀機會。

台灣視障歌手蕭煌奇作曲、作詞和主唱的歌曲《你是我的眼》，有這樣幾句歌詞：「你是我的眼，帶我閱讀浩瀚的書海；因為你是我的眼，讓我看見這世界就在我眼前。」筆者期盼，當所有人都能夠平等地吸納知識，便可建構一個更共融、無分你我的香港社會。

作者是香港失明人協進會執行委員會委員

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[施恩傑]

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