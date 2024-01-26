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2024年1月26日星期五
呂大樂
筆陣
筆陣：垃圾徵費折射的兩個問題 ／文：呂大樂
聞風筆動：23條戰場鎖定國際 或效新加坡設監察名單 ／文：李先知
江玉歡：垃圾徵費究竟「徵」的是什麼
陳潤南：看清污染體制 邁向環境公義
葉秀亮：香港樓市形勢和一些政策建議
施恩傑：設點字圖書館 讓視障者共建文明
連瑋翹：改革牙科服務 惠基層添幸福
筆陣：垃圾徵費折射的兩個問題 ／文：呂大樂
【明報文章】事到如今，其實已經沒有什麼需要再作討論的了。
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筆陣：垃圾徵費折射的兩個問題 ／文：呂大樂
聞風筆動：23條戰場鎖定國際 或效新加坡設監察名單 ／文：李先知
江玉歡：垃圾徵費究竟「徵」的是什麼
陳潤南：看清污染體制 邁向環境公義
葉秀亮：香港樓市形勢和一些政策建議
施恩傑：設點字圖書館 讓視障者共建文明
連瑋翹：改革牙科服務 惠基層添幸福
聞風筆動：23條戰場鎖定國際 或效新加坡設監察名單 ／文：李先知
江玉歡：垃圾徵費究竟「徵」的是什麼
陳潤南：看清污染體制 邁向環境公義
葉秀亮：香港樓市形勢和一些政策建議
施恩傑：設點字圖書館 讓視障者共建文明
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