陳帆川：你的「Google-fu」是否達標？

英國科學期刊《自然》上月刊登一篇美國中佛羅里達、史丹福和紐約大學幾名學者的研究論文(註),指出有一致的證據表明,透過網上搜索來判斷新聞真偽,實際上令人更大機會誤信假新聞——原因是搜尋器同樣給出假新聞,令人誤用假新聞佐證假新聞。

學者將透過網上搜索來判斷新聞真偽的行為,簡稱為「SOTEN」(searching online to evaluate news),並做了5次研究,每次對象由1000至4000人不等。受訪者先閱讀假新聞文章,之後SOTEN。結果發現,SOTEN的人比起不SOTEN的人,誤信假新聞的機率增近兩成。18%的人原本能夠正確地分辨出新聞屬假,但在SOTEN後竟然改變主意,誤信新聞為真。

論文將這現象歸咎於「數據空白」(data voids)。這術語由微軟一名研究員於2018年提出,形容當搜尋器遇上一些在網絡上很難搜到的冷門關鍵字,會給出低質素的網頁。假新聞通常會用上一般人聞所未聞、主流傳媒從來不用的字眼,例如「疫情封鎖和疫苗強制令或致人為飢荒」,「人為飢荒」(engineered famine)根本不是常用字。如果搜索這個標題,搜尋器便會給出使用這個字眼的網頁,亦即是傳播假新聞的網頁。

「Google功夫」好 減受騙機率

主流傳媒和政府通常在假新聞瘋傳後數天甚至數周才有解釋報道,導致「數據空白」。假新聞網站則相反,通常互相抄襲,因此很容易佔據整個搜索結果頁面,利用「數據空白」進入公眾視野。

不過在受訪者之中,有些人搜出的假新聞網站明顯比其他人多,因此更易誤信假新聞,為什麼?那是出於媒體素養(media literacy)不足;或者以網絡術語來說,是「Google-fu」不足。「fu」來自功夫的英文「kung fu」裏的夫,意指Google的功夫。功夫未到家的網民,往往會一整條假新聞標題鍵入搜尋器,搜出來的自然全是假新聞。功夫好的人,懂得拆開關鍵字來搜尋,找到的假新聞網站數量減少,受騙機率自然較低。

註:Aslett, K., Sanderson, Z., Godel, W. et al. Online searches to evaluate misinformation can increase its perceived veracity. Nature, 625, 548-556 (2024).

作者是新聞工作者、文化評論人

[陳帆川]