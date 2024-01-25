明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 台灣大選 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

觀點
譚偉強

譚偉強：加大教育投入 助港留住人才

【明報文章】在全球經濟衰退風險大增、多個經濟體均藉機吸引新產業及中高端人才之際，高度依賴外來人才維持經濟活力的香港，亦加大全球攬才力度。據統計，截至去年12月，已有約8萬名獲批簽證的人才來港，超過了政府年初定下全年3.5萬人的目標；僅「高才通」一項人才計劃已收到逾6萬宗申請，約4.7萬宗獲批。

在眾多的申請原因中，子女教育優勢是「高才通」等人才計劃引起熱烈反響的主要原因。香港教育工作者聯會與高才通人才服務協會針對1200名非本地人的調查顯示，75.8%非本地人才表示會選擇讓自己子女來港就讀中小學；而讓子女留在原居地及讓子女到海外就讀的，僅分別佔18.1%和3.7%。

引進人才後，更需留住人才；保有教育競爭力，對香港至關重要。繼續加大教育投入、加快構築多元化國際化的教育資源高地，將為人才引進加碼助力。

香港教育資源有優勢 但不均衡

匯豐銀行一個全球調查報告顯示，中國內地父母對子女教育經費的重視程度排名全球第一；子女教育支出相較住房支出等，更具剛性。

通過高才通計劃獲批來港的人才中，逾九成來自內地。為了孩子的教育而選擇進行「身分規劃」，是一個重要考量。中國內地某一成功申請高才通計劃的受訪者表示：小孩如果能夠落戶香港，以後不管是參加高考還是去外國發展，在教育方面都會有更多選擇。

從教育品質來看，香港擁有國際化教育、兩文三語、靈活小班教學等特色；升學競爭力方面，華僑生聯考考試題目簡單、報名人數少、錄取分數線低。此外，香港居民身分或永久居民身分考生，還可以參加DSE（中學文憑）考試。DSE考試是全球唯一一個可以使用中文答題的國際性質考試，有超過300所大學承認DSE考試成績。

儘管中國內地人才被香港優秀的教育資源所吸引，但不可忽視的是，香港教育的優勢也因本地社會階層固化嚴重、貧富差距明顯而受到削弱。2019年，本港私立中學一年學費最高達到20萬元。而資料顯示，香港高等教育學費也已經超過了歐洲和美國。如若引進的人才仍需為子女優質教育負擔較高成本，可能無法如港府所期望的選擇留港工作和定居。

企業或需為員工子女教育補償費用

在教育資源稀缺城市工作的企業員工，需為子女的高品質教育付出更大代價。

本港公立學校（官立／津貼）佔了中小學總數的70%以上，它們由政府資助，受其嚴格規管，財力有限，教育資源遠低於國際學校和直資學校。

而公立學校的插班機會，相比國際學校和私立學校少很多；若想插班band 1的學校，競爭只會更激烈。在公立學校教育品質較差或名額緊缺的情况下，選擇就讀品質較高的民辦學校或聘請家教，則需更大的經濟支持。

據香港恒生銀行調查，持有100萬元以上流動資產的客戶，養育一個孩子平均每年需花費28.4萬元；若要支持子女成長至22歲大學畢業，整體預算將達到約624.8萬元。匯豐銀行2017年全球教育報告顯示，中國香港在全球各國和地區的平均教育支出當中排名第一，平均教育支出高達132,161美元（約103萬港元），是全球平均值的3倍。

因此筆者認為，在教育投入不足引致教育不公平的背景下，香港企業為留住人才，其勞動力成本也將有所增加，以補償員工在面對子女教育資源缺乏時所必須承擔的額外費用。

良好教育資源 可抵消員工加薪動機

教育投入不僅事關城市間的人才「爭奪戰」，也能夠對企業勞動力成本發揮槓杆作用。有關人口遷移的部分研究發現，員工寧願犧牲部分工資收入，也要謀求一份能夠使子女在遷入地的公辦學校順利入學的穩定工作。這意味着，政府教育支出與企業薪酬溢價之間，存在一定的替代作用。作為非貨幣激勵，良好的城市教育資源能夠抵消員工要求加薪的動機。

筆者基於中國內地城市的一項實證研究表明，公共教育支出1元人民幣，能夠使該城市企業平均勞動力成本降低5元人民幣。這表明政府教育資源投資作為一項公共政策，對私營部門具有正外部性（positive externality），且槓桿效應非常可觀（註）。從這個角度而言，加大教育投入、實現教育均衡發展，有利於留住人才，對企業和諧勞資關係的構建及工作效率提升，也有深遠意義。

公共教育支出，是提高人力資本儲備和降低企業長期勞動力成本的有效政策。除提高公共教育支出，港府也可發揮市場機制作用，進一步加大對個人或企業捐贈教育投入提供稅收優惠政策，鼓勵更多社會資本推進非營利性質民辦教育的發展。

註：Tan, Weiqiang; Xie, Chenxin; Ye, Dezhu (2023), Do urban educational resources affect corporate labor costs? Economic Modelling, 130.

作者是教大社會科學與政策研究學系副教授、個人理財教育文學碩士課程主任

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[譚偉強]

上 / 下一篇新聞