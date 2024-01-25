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方可成

方可成：《紐時》訴OpenAI——私利還是公義？

【明報文章】去年底，《紐約時報》對人工智能（AI）公司OpenAI和科技巨頭微軟發起訴訟，認為它們在未經授權的情况下，使用了《紐時》數百萬篇文章去訓練AI。訴訟中沒有明確提出經濟賠償的數額，但認為OpenAI和微軟給《紐時》造成數十億美元的損害，還要求它們銷毁使用《紐時》版權材料訓練的所有AI模型。

對於這樁訴訟，有人認為是天經地義的維權，也有人認為是阻礙科技創新的自私行為。但更有可能的是，它只是一種有利於談判的籌碼。

「破壞式創新」的傲慢

直到ChatGPT在全世界流行一段時間之後，許多媒體和作家才意識到：自己的作品被用來訓練AI大語言模型了。有作家向ChatGPT提問自己小說當中的具體情節，發現AI竟然可如數家珍，表明機器一定是學習過小說全文，而作家本人和出版社都從未授權，更沒有收到報酬。

此次《紐時》的訴訟中更是提出：在一定條件下，AI竟然可以生成近乎直接複製自《紐時》的文章。那就更是構成直接的利益衝突了——若AI能夠生成跟《紐時》相似甚至相同的內容，那麼就可以被用於搶走《紐時》的讀者。而《紐時》刊發的文章往往都是投入巨大資源去採寫的，倘流量和商業利益被AI威脅，那麼企業的可持續經營就要打上一個問號。

同樣的道理，能寫詩畫畫的AI可能搶走作家和藝術家的工作。對創作者而言，既未被徵求同意，又面臨着丟掉飯碗的危險，這當然是非常不公平的處境。

OpenAI的做法，符合了美國矽谷一貫的行事風格——用facebook創始人朱克伯格的話來說，叫做「move fast and break things」。倘若用褒義詞翻譯，這句話的意思是「打破常規、快速破局」。但它也可以被認為是「目中無人，無論是什麼規範和情理都可以輕易打破」。著作權？徵求同意？尊重作者？在高舉科技創新大旗的矽谷企業那裏，這些都是無關緊要、無足輕重的，不能被它們耽誤了科技進展的步伐。

這種「破壞式創新」，當然是一種傲慢。諷刺的是，正是有無數媒體和作家創作了那麼多的文字，大語言模型的訓練才成為可能。在這個過程中，OpenAI卻選擇了無視和傷害這些讓技術成為可能的人和機構。那樣的後果，很可能是令大語言模型成為無源之水、無本之木。

「築起高牆」的自利

認為自己的權益受到OpenAI侵害的《紐時》，選擇拒絕讓它繼續使用自己的文本數據，甚至在訴訟中要求銷毁這些使用了《紐時》數據來訓練的大語言模型。這樣的反應，在一些人看來也是過頭了。

畢竟，大語言模型對於人類來說，的確是一項很可能帶來極大好處的技術創新。《紐時》是否為了保衛自己的私利，不顧全人類的福祉？

從歷史角度來看，反對技術進步的力量往往最終失敗。紐約市立大學新聞學教授Jeff Jarvis就提出，廣播剛剛出現的時候，各大報社曾經想盡一切辦法，不讓電台主播轉述報紙上報道過的新聞；它們認為那是一種侵權，人們聽了廣播上讀的新聞，還會去買報紙嗎？

當然，我們現在已經知道，這種擔心是多餘的，這種限制也是不明智的，因為它傷害了社會作為一個整體獲知最新消息的能力。廣播電台直到今天，依然在介紹和評論報紙上的新聞內容，這對於促進整個社會中的信息流通是有益的。

也有很多人指出，《紐時》起訴OpenAI只不過是一種談判策略；真正目的是從OpenAI那裏得到更好的合約、取得更多的經濟補償，因為在美國司法體系之下，這樣的訴訟往往以和解告終。

也就是說，訴訟的潛台辭其實是：我們已經默認了OpenAI的現狀，並不真的覺得大語言模型的開發可以推倒重來，也無暇顧及其他媒體和創作者，無法在普遍意義上聲張正義；訴訟的目的，不過是從OpenAI身上榨出更多錢來。在報社強調知識產權的時候，公共利益並沒有被一併置於重要的考慮位置。

無論是OpenAI無視規則的破壞式創新，還是《紐時》發起的保護主義式談判和訴訟，都不是對技術創新與知識產權之間張力的最理想解法——它們可能是最壞的解法，一方面沒有對商業利益合理分配，另一方面又讓大語言模型的開發面臨更多不確定和風險。

訴訟與談判之外的另一種可能

在一個更理想的社會當中，鼓勵技術創新、尊重知識產權、合理分配利益，這些事情應該可以同時發生。

Jeff Jarvis教授舉了一個來自挪威的例子。去年6月，挪威媒體集團Schibsted公開呼籲：各家挪威媒體都應該免費貢獻出自己的內容，用來訓練一個挪威語的大語言模型。這樣的模型，在很大程度上可能要比翻譯自英語的大語言模型表現更好。

當然，研發是一回事，商業化應用又是另一回事。當挪威媒體無償拿出自己的內容去訓練挪威語大語言模型的時候，它們是在支持研發的過程，這並不意味着研發結果要被某一家商業公司利用。

實際上，當研發完成之後，下一步的商業化將牽涉媒體之間複雜的利益分配機制。其中的原則是明確的：媒體的參與是自願的，如果參與，那麼一定會有清晰的付出和明確收穫。不會有人和機構因為這種大語言模型的開發及商用而一夜暴富，但也不會有誰會發現自己的勞動成果被赤裸裸地盜取和利用。

在這樣的模式下，技術的進步速度並不會被顯著拖慢。與此同時，技術的進步會更公平地惠及整個社會，而不是在社會上造成新的不平等及新的裂痕。

去年底，歐盟就世界上第一個AI法案達成協議，距離正式立法已經非常接近。這項法案要求AI系統的提供者，必須詳細公布有哪些內容被用於訓練AI系統；還要求在使用任何受版權保護的內容之前，都需要得到相關權利人的授權。這是立法監管層面的一大進展。不過，監管只能提供一個大框架。在具體操作當中，科技公司、媒體、作家和其他內容創作者之間，還應探索更有創造力的合作方式。

作者是中大新聞與傳播學院助理教授

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[方可成]

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