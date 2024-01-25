羅健熙：垃圾徵費押後4個月 跟住呢？

執行問題討論經年

始終沒有滿意答案

垃圾徵費是影響全港每個市民的課題，引起廣泛討論和關注應是意料之內。過去一個月當社會較為聚焦討論時，相關問題亦再次一一湧現。說是「再次」，是因為在醞釀該法例、數以年計的過程中，很多問題已三番四次被提出；即使不少人在原則上支持透過徵費落實「源頭減廢」和「垃圾分類」，他們也對執行細節上如何梳理釐清、誰人要為「不合規格」的垃圾負責，三色回收桶、廚餘回收配套是否足夠等問題，提出大量疑問。

可惜的是，這些討論經年的問題始終無得到一個滿意答案。近日政府官員的發言、答問，更好像把問題愈講愈複雜，什麼「不是包底，是執手尾」、「如果你想不清楚，幾時都是不清楚」、「（地拖棍）你可以鋸開佢兩嚿入指定袋」等，都引發市民更大不滿。

配套會突然齊備嗎

垃圾徵費押後4個月了，之後又會怎樣？政府至今仍然說這是「解釋」的問題、是「宣傳」的問題，說到底就是覺得根本無問題，只是「市民不明白」。政府的宣傳和解說當然都是問題，但市民怨氣背後的核心不單如此。如果政府未來半年也只是打算以鋪天蓋地的宣傳去講解，以為這樣到8月真的實施時便會達到目標，恐怕這如意算盤敲不響了。

由現在到8月1日，這半年間會突然之間配套齊備嗎？

我家樓下最近多了一部廚餘回收機，因地點就正正在大廈出入口附近，非常方便，令過往從來都只是將廚餘當垃圾的我，也會改變一下習慣，將廚餘獨立收集，「踢對拖鞋」便拿到樓下回收。「方便」，我相信對很多人而言都十分重要；如果它沒那麼方便，而是要拿着酸臭的廚餘走5分鐘路才到那個廚餘回收機，恐怕很多人寧願多付個膠袋錢便算數。垃圾徵費的錢收到了，政策成效卻收不到，這樣就是成功推行了嗎？廚餘回收機在港不算普遍，覆蓋率不高；若要增加覆蓋率，除了機器本身，也牽涉相關的管理清潔收集等細節。這半年間政府有打算和計劃大幅提高廚餘回收機覆蓋率嗎？

三色回收箱、玻璃回收箱比廚餘回收機先行了數年，覆蓋率較高、較方便；當年「藍廢紙、黃鋁罐、啡膠樽」也深入民心。但一來其實仍有不少人看見三色箱還是會亂扔垃圾；二來因應過往經驗，坊間仍有一些「分類回收最後都係去堆填區」的擔憂。這些問題，政府又打算如何正視？

然後我們又看看飲食業、物管清潔業等提出的問題。

飲食業產生大量廚餘，我看到現在餐廳運作一般都是把廚餘、垃圾全部都倒在一個桶裏清走。要他們把廚餘分開來，是難以想像的複雜大工程，既要人手，又要佔用樓面，在餐飲業本已難請人的今天基本上是緣木求魚。就算餐飲業願意配合，又不知從哪裏找到人手，政府又有什麼措施配套去接收比家居廚餘數以十倍計的廚餘量？增加的經營成本又找誰來補足？要加價嗎？

物管業或各類樓宇的法團／管理委員會最近都一定費煞思量，究竟要不要用大膠袋「執手尾」？如果不協助「執手尾」，會否自己有手尾要承受違法風險？協助「執手尾」自然會衍生額外膠袋開支，可能要轉嫁到管理費上；不協助「執手尾」，任由不合規格垃圾在樓層發臭，又會引起衛生問題（亦可能衍生其他開支）和居民不滿。

政府當然不鼓勵管理處「包底」，因這違背政策原意；但管理處或清潔承辦商要自保、要避免違法、要減少自己的麻煩，他們「包底」可能是最理性的選擇。而當他們包底，其他居民又會否自己額外付款買膠袋？還是會覺得「管理費都包咗」？政府又打算如何利用這半年處理？

最需要的是「理解」和「調整」

很多市民提出的其他問題，因版面問題暫且不寫，但我倒也沒有忘記行政長官李家超在上任之初曾說，政府處理大事時會引入「紅隊」，以檢視、評估及批評方案，提前堵塞措施漏洞云云。這些「紅隊」，在這次垃圾徵費上又發揮了什麼效用？

回到文章標題的問題——垃圾徵費押後4個月，跟住呢？是的，現在因為垃圾徵費吵得沸沸揚揚，延遲4個月、市民被其他事情分心了或吵得累了，屆時聲音或許比按原定時間實施要小一點吧？若政府真的希望垃圾徵費可以做到源頭減廢、分類回收的實質效果，最需要的其實不是「宣傳」和「解說」，而是「理解」和「調整」，用實際措施回應社會各界提出的問題，否則4個月後都只會是原地踏步而已。

作者是民主黨主席

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[羅健熙]