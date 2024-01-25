管浩鳴：垃圾徵費要落到實處

未能給予市民足夠信心

猶記得李家超行政長官上任後提出「紅隊概念」，他提到「紅隊」的實際作用主要是檢討、批判政策初步思考之外，更重要是達到「文化改革」，要居安思危、做最壞打算和準備、360度考量政策。筆者認為該概念在垃圾徵費議題上，只做到後半部分，即只有「底線思維」的準備，但未能就政策本身的推展及整體執行配套上給予市民足夠信心；環保署長徐浩光更表示，推行垃圾徵費要「摸着石頭過河」。若官員與普通小市民互換角度想像一下，有點感覺像「連當局都未有勇氣解說不同實際運作情况，市民又何來信心合作減廢」。

一個局的政策，既關乎全港700多萬市民，亦牽涉不同群體例如老人院舍、學校等；這些群體亦牽涉不同政策局及政府部門，如勞福局、社署、教育局，但又不見得環境及生態局有跟不同部門協商和解說。政策除了要「直向」落地到市民，政府內「橫向」溝通亦似乎欠奉。當安老院舍代表提出憂慮，但只有社署官員立即接觸業界，請問環保署官員在等什麼？是否應該給大眾展示有為官員的應有之責？

配套不足 公眾看不到政策好處

政策「落地」需更人性化、以民為依歸，乃「阿媽係女人」的理論，但似乎局方的宣傳就做得較表面了。未來6個多月，是否應提高至更高宣傳層次？以「區選進社區」為藍本，不如重新包裝為「垃圾徵費進社區」、「環保夜繽紛」、「回收樂繽紛」，藉全覆蓋、全組織、全方位的舖天蓋地宣傳，配合區議員及關愛隊人手，日以繼夜、夜以繼日地將正確資訊傳遞到家家戶戶，還要用多聲道語言讓外傭清晰知曉。

其實市民認知到氣候反常，近年已默默認同環保概念，普遍響應回收行動，甚至將不再穿著的衣物捐至非牟利機構。種種回收物品，要方便市民回收，就是市民參與環保的重要一環。當初設立「綠在區區」，就是鼓勵市民回收的重要一步；可惜現在有點「原地踏步」，未能與垃圾徵費的原意「源頭減廢」適應配合。無論是回收點或流動回收站，數量與開放時間不足，令市民看不到垃圾徵費帶來的好處、怎達到當初目的。目前全港有170個回收點，對香港整體人口而言略有不足，當中不少回收桶都位於公屋。筆者期望當局盡快檢討和改善回收配套措施，畢竟「總有一個喺附近」才可滿足市民需求。

此外，本港廚餘佔整體都市固體廢物的30%，是各類廢物中佔比最大。廚餘數據反映港人愈來愈常外出用膳，因此政府宜着力回收工商廚餘，例如要求商場預留空間暫放廚餘，以便承辦商每日取走。當局也應在餐飲處所密集的區域裝設更多廚餘收集機，並善用閒置土地或大型垃圾收集站，作中轉站或小型處理站，然後統一運送和處理廚餘，以減省飲食業界和社區的處理成本。

再者，屋邨及屋苑的廚餘回收措施應更快更準地配合，今年內政府將在全港公屋擺放智能廚餘回收機，其他非政府屋苑只靠「私人屋苑智能廚餘回收桶試驗計劃」，但後者要有不少於1000戶的屋苑才可申請，而且只剛開始接受申請約一個月。筆者相信要增加更多誘因，使更多屋苑和大廈參與，讓家居廚餘有更妥善處理，否則不敢擔保法例實施後，為減少購買指定垃圾袋，市民會自行將廚餘倒在馬桶內，恐令不少大廈的污水渠「大爆發」。

從加強誘因出發 毋須追KPI

本港疫後經濟復蘇緩慢，普遍市民的口袋沒有太大增長，垃圾徵費對飲食業更是首當其衝。有飲食業代表表示，將來購買垃圾袋處理廚餘，每月需用數萬元或更多，無疑加重營商負擔。

當然，徵費講求「用者自付」，惟在社會上未見合理配套的同時，開徵垃圾費是一種消極及負面行為。市民都期望「有完善配套，才願意減廢」，所以政府不用追KPI（關鍵績效指標）、不用想如何監察違規行為，不如從加強誘因出發，增加符合市民期望的配套措施，特別是物色更多回收便利點和回收環保站，建議由44個回收點「翻兩番」至132個，即每個區議會選區有3個；另外，將120個回收流動點增至240個，並增加在上班前及下班後的回收時間。

筆者認為，有完善配套才可令大眾養成自願回收的好習慣，使以風險為本模式執法所需的行政費更用得其所，也比懲罰更得民心。

政策一而再再而三押後，筆者認為不代表沒管治威信。作為父母官，應以「是其是，非其非」態度行事，政策有問題就改善。正所謂「有則改之，無則加勉」，將「沒有最好，只有更好」的施政呈現予市民，比起實施後錯漏百出、渾水摸魚地推行更有章法。

循序漸進 先由小型垃圾做起

其實本港垃圾種類繁多，加上人口密集，不同場景會有不同處理方法，複雜程度絕不能低估。正所謂「智慧在民間」，大眾的智慧就是日常經驗轉化而成。就如被問到棄置地拖棍，可能官員都要設身處地想想，如何將事情簡單化。這不代表自找麻煩，其實是提供了一個機會與民反思，如何更妥善回收。現在正好給予更多時間，可心思細密地考慮更多，或許8月後市民會有更好體驗。

筆者認為政府應循序漸進推行，建議先針對小型垃圾做徵費，先由較容易的開始；當市民在日常生活中慢慢形成習慣，再推廣至大型廢物。筆者希望在稍後「先行先試」的措施中能檢討成效、積累經驗，共同建造環保城市。

筆者是立法會議員，立法工作中離不開訂定懲治條例；但同時亦是一個牧師，感悟與教化他人，相信比懲罰更重要。當局全方位為市民解惑的同時，深化教育市民環保意識，讓深入淺出的概念不止流於口號式，更要「貼地」實行。筆者不希望此垃圾徵費條例招他人口實，變為「垃圾條例」。就從今天起將政策落到實處，重新檢視具體措施，從善如流地做好已經探討多年的環保工作。

作者是立法會議員、法政牧師

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[管浩鳴]