卜約翰：垃圾收費政策 需以「全政府方式」推展

並非只是宣傳教育問題

首先，我們的領袖看來好像不明白這政策是影響全港居民。相比例如主要影響司機和車主的「易通行」政策，廢物收費對公眾的衝擊更為廣泛。由於其影響廣泛，該政策需要以「全政府方式」（a whole-of-government approach）來執行。

我們可以輕易看到涉及的多個界別和利益，包括社會福利署負責的安老院舍（後者的管理人員已就政策成本表達關注）、房屋署負責的公共屋邨、食環署負責的清潔承辦商、民政事務總署負責的區議會及關愛隊、私人物業管理公司、政府新聞處負責宣傳和教育，可能還有許多其他部門。

鑑於此政策的廣泛衝擊，及屢次失敗對政府聲譽造成的後果，政務司長可以領導一個工作小組，將這些界別和利益集中起來。若沒有「全政府方式」，我們是否有信心此政策可以在8月1日成功實施？也就是說，該政策並非只是宣傳和教育的事，也不是及不應該僅屬於環境及生態局的責任。惟我們的領袖似乎沒有意識到這一點。

動員區議會 需民青局站出來

第二，政府擁有一些迄今看來尚未善用的資源。我們有新面貌的區議會，當中有數百名據說跟其所服務社區有深厚聯繫的區議員。如果這是真的，他們在哪裏呢？他們在實施該政策當中有何角色？他們可以走訪每個公營或私人屋苑，了解每個屋苑是否有實施固體廢物收費計劃的方案；倘沒有，原因為何，並協助其準備。

我的意思不是要求民政處去打幾個電話；相反，區議員自己需要走入社區，開展這方面工作。每個屋苑，不論公營抑或私人，都有其自身問題；當中有些是普遍的，但許多會是各自屋苑獨有的，例如目前是如何收集垃圾（垃圾槽／清潔工人手收集／居民人手收集等）；由食環署抑或私人承辦商收集垃圾；是否有業主立案法團，倘沒有，如何組織居民等等。

目前為止，我很少看到這些市民代表的參與。動員區議會，而不止是說說話和開會，需要民政及青年事務局站出來負起責任。於這一切事務中，民青局在哪裏呢？

因應各區情况 採針對鼓勵措施

第三，垃圾收費計劃需要每一名香港居民的積極參與。此政策由政府、商界、公民社會和公眾共同制定，而這要認真注意減廢的鼓勵措施。本港不同界別和個人遵從政策的能力，各不相同；需清楚地了解及減輕有關影響，方能有效實施。

這個政策要求改變香港的文化，從浪費轉向可持續性（from wastefulness to sustainability）。在香港，我們浪費了許多寶貴資源（水、食物、包裝等）。改變文化是一個艱難過程，需要對本港各個社區採取針對性的方法，集中於對可持續性的鼓勵措施（incentives for sustainability），而不止是「反覆解釋政策」。

當局必須處理此政策對社會不同界別及社會階層所帶來的不同影響。他們有這樣做嗎？同樣，這需要以「全政府方式」來推展。

倘要實踐可持續性

應與公民社會合作

第四，屢屢延後此政策，令人懷疑政府對環境可持續性的投入。在朝着「重建香港」（例如北部都會區、明日大嶼等）急速飛奔之下，政府要麼忽視了環保組織就可持續性的呼聲，要麼認為必須安撫他們。

倘政府是致力達至可持續性的話，當局就會與公民社會合作，以實現這個共同目標。固體廢物收費計劃目前的尷尬狀况顯示，政府高層並不明白此政策的重要性或其廣泛影響。

綜合有關問題，我們在這次事件看到以往政府工作中出現過的不足（deficiencies）——缺乏領導能力、混雜和無效的溝通，以及基本的協調問題，這些也是當局處理新冠疫苗接種計劃的不足之處，尤其是對於長者及居住安老院舍的人；結果是導致位居世界前列的新冠死亡率。

由此帶出「政府如何學習」的問題。儘管所涉及界別有所不同，但執行的問題是一樣的。若當局有汲取過往教訓，固體廢物收費政策也許現時就已準備好實施了。

（編者按：文章原文為英文，由本報翻譯成中文；標題為本報編輯所擬，原題為「Solid Waste Charging Scheme 」）

作者卜約翰（John P. Burns）是港大榮休教授

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