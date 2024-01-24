鍾志源：從根源拯救有自殺風險的學童

於每所中學增設全職輔導員

3層應急機制中，建議在第一層篩選自殺風險較高的學生，並轉介給校外專業人士跟進。現時大多數學校並無額外資源，跟進自殺風險為中度及輕微的學生，只依賴現有輔導教師或社工。因此我們需政府提供額外支援，例如為每所學校增聘一名全職學校輔導員，對所有剩餘未被轉介的危機學生個案給予小組或個人輔導。據我了解，現時本港大學所提供認可的碩士培訓，或由香港心理輔導專業組織提供的輔導員資格認證，均可讓輔導員在有認受性的資格下於學校執業。

學校輔導員與學校社工的角色和專業性質不同：社工着重按學生需要，向其他專業服務機構作必要轉介，幫助學生成長；輔導員則着重關注學生心理健康，提供情緒支援和心理輔導服務。誠然，專業輔導員的優勢在於其具體培訓和專業經驗，我建議全職學校輔導員的薪酬待遇應該跟學位教師薪酬掛鈎，而工作範疇亦應專注於對學生的心理輔導工作。

釋放教師空間

關心學生和及早察覺高危學生，不應紙上談兵。教師需時間與學生交談，以行動建立雙方關係，「同在」（presence）是很重要的。惜在現行制度下，為了不損失寶貴的上課時間，大多學校盡量不安排於上課時抽離學生作面談，可見老師真實能夠與學生「同在」的時間不多。

當師生壓力不斷上升時，他們能停下來喘息的空間也會愈來愈小，冀望教育局能為教師釋放更多空間，讓他們有心力做更多關心「人」的工作。師生關係建基於被關愛又被信任，及早識別和介入學生面對的困境，對幫助有自殺危機的學童是最為關鍵，也是必須的。

釋放課時

承上點，學校必須調整現有行政政策，包括釋放課時，學生方能有足夠時間參與社工和／或輔導員安排的活動及輔導面談。現今不少家庭都面對不同程度的衝擊和挑戰，父母的期望和大量課外活動亦令學生產生嚴重的精神壓力。學校作為青少年學習的重要地方，惟同時也是壓力的主要來源：學校風氣、功課量、環境轉變和朋輩間的比較等，在無形間已對學生構成壓力。

故此，學校應在現有課時上有系統地推行精神健康計劃或課程，如參考過去「共創成長路」計劃，由本地學者組成研究小組，並與社會福利署及教育局協辦精神健康教育課程，以預防性和發展性的方式關注學童精神健康。因此，如何釋放課時，讓學校能有更多空間處理學生的精神健康問題，乃當務之急。

檢討教育改革果效

2009年9月教育局推行「334高中」改革，把整個中學課程由7年縮短至6年，中學文憑試（DSE）已成為師生壓力源頭首位。改革已推行14年，文憑試亦已舉辦了12年，到底此教改的果效有多少？大家是否值得將DSE的壓力加諸師生身上呢？

在我看來，香港教育制度仍汰弱留強，DSE彷彿變成12年免費教育的唯一成績單。目前香港採用大學聯合招生辦法，原則上只按學生分數與所選大學學科去派位。但試想像一個很有數理天分的學生，惟他在語文科考不到第三級成績，已難以晉升大學。加上，現時無足夠數據顯示學生在新舊學制下學術水平的差異，實未能真正檢討教改果效。若要從根源面對壓力源頭，認真檢討「334」教改是有必要的。

總括而言，學童精神健康問題是一個綜合性的挑戰，需學校、家長、社會機構和政府部門共同合作，方能從根源拯救有自殺風險的學童，關注他們的精神健康。

作者是荃灣聖芳濟中學校長、英國特許心理學家

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[鍾志源]