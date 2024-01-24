明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 台灣大選 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

觀點
鍾志源

鍾志源：從根源拯救有自殺風險的學童

【明報文章】近期學童自殺日趨嚴重，教育局於去年12月至今年1月在全港中學推行以學校為本的3層應急機制，冀及早識別和支援自殺風險較高的學生。然而，關注學生精神健康「預防勝於應急」，應急機制就是學生在精神健康上已出了問題的急救方法。但長遠和根源上，我們要讓學生的精神健康起來，並不是當「問題」出現才施予急救。我作為前線校長及心理學家，提出以下建議，盼大家能彼此合作，從根源關注學生需要。

於每所中學增設全職輔導員

3層應急機制中，建議在第一層篩選自殺風險較高的學生，並轉介給校外專業人士跟進。現時大多數學校並無額外資源，跟進自殺風險為中度及輕微的學生，只依賴現有輔導教師或社工。因此我們需政府提供額外支援，例如為每所學校增聘一名全職學校輔導員，對所有剩餘未被轉介的危機學生個案給予小組或個人輔導。據我了解，現時本港大學所提供認可的碩士培訓，或由香港心理輔導專業組織提供的輔導員資格認證，均可讓輔導員在有認受性的資格下於學校執業。

學校輔導員與學校社工的角色和專業性質不同：社工着重按學生需要，向其他專業服務機構作必要轉介，幫助學生成長；輔導員則着重關注學生心理健康，提供情緒支援和心理輔導服務。誠然，專業輔導員的優勢在於其具體培訓和專業經驗，我建議全職學校輔導員的薪酬待遇應該跟學位教師薪酬掛鈎，而工作範疇亦應專注於對學生的心理輔導工作。

釋放教師空間

關心學生和及早察覺高危學生，不應紙上談兵。教師需時間與學生交談，以行動建立雙方關係，「同在」（presence）是很重要的。惜在現行制度下，為了不損失寶貴的上課時間，大多學校盡量不安排於上課時抽離學生作面談，可見老師真實能夠與學生「同在」的時間不多。

當師生壓力不斷上升時，他們能停下來喘息的空間也會愈來愈小，冀望教育局能為教師釋放更多空間，讓他們有心力做更多關心「人」的工作。師生關係建基於被關愛又被信任，及早識別和介入學生面對的困境，對幫助有自殺危機的學童是最為關鍵，也是必須的。

釋放課時

承上點，學校必須調整現有行政政策，包括釋放課時，學生方能有足夠時間參與社工和／或輔導員安排的活動及輔導面談。現今不少家庭都面對不同程度的衝擊和挑戰，父母的期望和大量課外活動亦令學生產生嚴重的精神壓力。學校作為青少年學習的重要地方，惟同時也是壓力的主要來源：學校風氣、功課量、環境轉變和朋輩間的比較等，在無形間已對學生構成壓力。

故此，學校應在現有課時上有系統地推行精神健康計劃或課程，如參考過去「共創成長路」計劃，由本地學者組成研究小組，並與社會福利署及教育局協辦精神健康教育課程，以預防性和發展性的方式關注學童精神健康。因此，如何釋放課時，讓學校能有更多空間處理學生的精神健康問題，乃當務之急。

檢討教育改革果效

2009年9月教育局推行「334高中」改革，把整個中學課程由7年縮短至6年，中學文憑試（DSE）已成為師生壓力源頭首位。改革已推行14年，文憑試亦已舉辦了12年，到底此教改的果效有多少？大家是否值得將DSE的壓力加諸師生身上呢？

在我看來，香港教育制度仍汰弱留強，DSE彷彿變成12年免費教育的唯一成績單。目前香港採用大學聯合招生辦法，原則上只按學生分數與所選大學學科去派位。但試想像一個很有數理天分的學生，惟他在語文科考不到第三級成績，已難以晉升大學。加上，現時無足夠數據顯示學生在新舊學制下學術水平的差異，實未能真正檢討教改果效。若要從根源面對壓力源頭，認真檢討「334」教改是有必要的。

總括而言，學童精神健康問題是一個綜合性的挑戰，需學校、家長、社會機構和政府部門共同合作，方能從根源拯救有自殺風險的學童，關注他們的精神健康。

作者是荃灣聖芳濟中學校長、英國特許心理學家

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[鍾志源]

上 / 下一篇新聞