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黃富強

黃富強：創造空間 轉化學童情緒困局

【明報文章】上月，筆者團隊籌辦了一個預防學童自殺的專業講座，與逾百名教師及社工交流。跟以往的專業培訓很不一樣，這次講座原本準備以個案內容為主，但筆者提出兩條問題後，參加者回應之踴躍及深刻程度，足以令筆者決定少說、多聽多交流，留空間和時間給前線人員分享，再逐一引導和回應。

這次講座緣起，是因團隊近日重啟了一個預防學童自殺的網上專業培訓課程，未料短短一周便收到逾3000名教師、社工及青少年工作者報名，反應之快速及熱度令人驚訝。筆者認為情况顯示了問題的嚴重程度之外，亦反映業界相當渴求專業支援，於是趕忙籌辦與前線人員面對面交流的機會。

會後筆者一直思潮起伏，回想每個前線人員的所言所感，既真實又沉重。筆者盼藉本文整理當中一些感受與觀察，讓大眾對學童自殺問題及前線人員承受的沉重壓力，有更立體的了解。

多重因素疊加 產生自殺危機

在學生自殺問題上，前線人員包括教師、社工和輔導員等被賦予第一線守護角色，即使他們已受過專業訓練及有一定經驗，面對近日學童精神危機也感難以招架。去年有300多名學生企圖自殺的數字，可能只是冰山一角。現場不止一名教師提及校內不少學生出現情緒問題，亦有教師控制着情緒談到目睹學生在班房自殘的經歷，前線人員壓力之大可想而知。

筆者現場提出第一道問題是：什麼關鍵因素引致學童自殺現象？這問題可能很多人問過、想過，但集體討論的機會不多。筆者邀請這班實戰經驗豐富的教師、社工，即場上線輸入他們的想法；現場收集的結果顯示，最突出因素為家庭關係、朋輩關係、學業壓力，其次還有社會環境如疫情及教育制度，以及個人因素如無意義、絕望等。

學童自殺現象的出現，顯然是多方面原因造成。換句話說，其實無單一原因或事件足以導致學生產生極端行為。問題是，何以多方因素同時觸發而不幸地導致悲劇？

教師A說，在家庭方面，本來家是學生的避風港，可是主流價值扭曲下，家庭變成「在最少時間爭取最好和最多表現」的訓練場。教師B認為，學校環境亦不遑多讓，香港節奏急促、思想實際，教程活動排得密麻麻，學生沒空間感受生活和消化壓力，累積到某個點就爆發出來。教師C察覺疫情令教學環境劇變，師生互動及學生相聚時間大減，削弱了年輕人建立價值和處理問題的能力發展。社工D則從大眾文化角度觀察到，網絡流行的「躺平」文化、社群恐慌、「認真就輸」等價值，深刻影響着網絡新生代。

以上種種原因產生出來的疊加效應，就像一個龐大羅網，撒在這一代年輕人身上。當一件又一件生活事件纏繞個人情緒，卻無法在家庭得到疏導，在朋輩間亦未能得到紓緩，再加上個人思維缺彈性，這個巨大羅網便一再勒緊當事人情緒，漸漸綑綁形成死結，最終導致極端行為。

創造選擇空間 提升精神健康

筆者因此提出第二道問題︰有什麼處理此危機的有效方法？陪伴、同行、聆聽、關懷、同理，是現場大多參加者提出的方法。的確，功課及朋輩問題師長還可從旁協助；但家庭、社會及個人處境織出的巨大羅網，並非單憑教師、社工可代為解決。作為前線人員力所能及的，就是陪伴、接納與鼓勵。

然而筆者不願就此罷休，難得聚集這群經驗豐富又關懷學生的前線人員，如何把問題想得更深入具體，在恍似不能改變的環境下，幫助一個受着負面情緒困擾的年輕人轉化？

綜合當天前線人員的實戰經驗和分享，筆者整理出兩個方向。其一是減少活動、騰出空檔，尤其是減少「強制」學生參與的活動。譬如有教師提到，學生即使放學和放假都要補課，再加添「紓壓」活動，只會把生活空間填得更滿；有同學直言，「你想我去見社工，我寧願瞓多兩粒鐘」。推行精神健康不能一廂情願，尤其面對年輕人，再好的活動若是強制推行，只會適得其反。

有教師則分享成功經驗：她的學校雖也安排一系列活動給同學參加，但留有空間給同學選擇，由運動到煮食到表演，同學可各適其適自由參與，老師甚至給予同學自訂活動內容的空間，由校方協助實現。結果這些同學不但投入參加，更主動表達想法。

這正是筆者認為的第二個方向︰持續為學生創造有選擇的空間。要知道，無論教育制度或社會文化，以至個人成長及家庭背景，都不是教師和學生可一時三刻扭轉改變。如何在現有處境和困局中創造空間，在密密麻麻的教程中擠出一道喘息隙縫，容許學生可相對自由和自主地學習，這對年輕人身心發展和精神健康起着關鍵作用。

筆者近年提倡的輔導方向之一，是「優勢導向」（strength-based）的輔導方法，與案主一起運用創意思維，發展個人專長。例如有人想做咖啡師、有人想錄製歌曲，透過訂立方向目標，在實踐過程中增加案主的能力感及意義感，已實證有助提升精神健康。

師長愛學生 也要愛自己

前線教師和社工也一樣需要這個空間。當日在分享過程中，筆者切身感到前線人員承受的沉重壓力：每天面對不同真實案例，需要做多重的專業考慮和判斷，例如某個處境下應否把同學送院？在複雜家庭背景下如何介入協助？是否已為同學做得夠、做得好？

筆者當日除了給出一些原則性的建議予大家考慮，也分享了自身怎樣面對輔導個案輕生的經歷。以人為本的關顧工作，從來都充滿複雜性和處境性，沒有完美或標準答案。我相信，每名接受過專業輔導及教學訓練的前線人員，在當刻處境中已做出當時最好的回應，需相信自己判斷，也接受自己的有限，愛錫自己才能繼續愛錫學生。

上月於全港中學推行、以學校為本的預防學童自殺3層應急機制，為期僅兩個月，本月底便將完結，後續如何尚待公布。然而這類處理危機的機制，是否真的可以解決學童自殺危機呢？當政府設計政策及推出方案時，有否考慮學生及前線人員的想法和需要？一個與前線實况有落差的政策，又可會是有效和到位的好政策？這些問題留待大家進一步思考。

作者是香港浸會大學社會科學院社會工作系講座教授

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[黃富強]

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