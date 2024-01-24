劉銳紹：上有精神下有病 如何活出新精神——從「劇協事件」談寒蟬效應和加碼心態

（1）應記取昔日慘痛教訓

──這次「劇協事件」的一名「被主角」，是應邀頒獎的漫畫家尊子。這令我想起內地的類似事件，雖然打壓程度不同，但性質頗為相似。文革期間，一批畫家受到「黑畫運動」牽連，李可染、豐子愷、林風眠、李苦禪等，身心和創作俱損。黃永玉的《貓頭鷹》，被指以「單眼顯示敵意」，成為「黑畫之首」；關山月的《報春圖》，被指倒掛梅枝向下，也是敵視社會主義江山。當時，話劇界、電影界也有一批名家被打成「黑人物」。今天香港的氣氛與文革不可相比，但如果繼續惡化下去，將會怎樣呢？

──到了近年，內地的創作自由仍不舒暢，於是出現「中國製造，送給別人」的現象。諾貝爾文學獎得主高行健就是一例。改革開放初期沙葉新的《假如我是真的》，也是在內地被禁但在海外揚名。難道家花不及野花香，到了家外才會香？香港也有好作品，惟由於種種問題，未獲官方垂青，只能靠業界自行努力。但試想，若官方懂得欣賞的話，不是可以互借東風，建立香港的文化品牌嗎？

──易位而處，外國用輿論機器和經濟手段打壓中國，中國也不高興；但為什麼這種打壓方法卻傳到本地，而且是自己香港人打香港人呢？

上述3點，只想說明：前事不忘，後事之師；慘痛之事不忘，更是好事之始。

（2）事件背後反映什麼思維

──其中一種要突顯的，相信是「非我族類意識」。劇協被指邀請「非文藝界」人士頒獎。我想，如果獲邀的不是官方認為「敏感」的尊子和蔡玉玲，也許就沒事了。早前，有尊子插圖的書籍也一度下架；這次「劇協事件」更隱隱透露，凡是「敏感的人」，都應該與他們保持距離、劃清界線、不能沾邊，否則自己也有麻煩。果真如此，只會演變成株連文化，必須警惕。

──無論是否原意，這次事件已釋放明顯信號：有關方面可以透過金錢、各種資源和權力，控制文化和文藝的結果。除了劇協被終止資助之外，香港專業戲劇人同盟表示，藝發局會要求提交劇本審視，也有表演場地要求劇團提交劇本，這些要求都是過去沒有的；有時，演出會因為「非劇本理由」（如電力供應問題）而取消。這種情况蔓延到私人場地，外界理解他們的難處，但阻不了株連恐懼的擴張。

──另一種隱然若現的思維，就是要製造更大的寒蟬效應，不單是話劇界，而是各界；不需官方控制紀律，各方已自己掌握界線而自律。M＋博物館日前播映1993年內地獨立電影《北京雜種》，改名為「張元作品」，令人聯想這可能與名稱被認為「意有所指」，或片中的「文化反抗意識」有關。但其實這些都是自我戴上金剛箍的反應。

──凡此種種，反映官方擔心硬對抗後的軟對抗，而「軟對抗是更難應付的」。這與官方的經歷很有關係：中共執政前也用各種文化和文藝方式與國民黨抗爭，取得若干文化界和民眾支持；所以，今天能禁就禁、能防則防。惟官方不妨從另一個角度想，他們當年痛恨國民黨的做法，如果今天同出一轍，豈不是歷史循環？

（3）執行者為何有加碼心態？

──這跟他們對動態的國情、中國官場潛文化和潛規則不大熟悉有關。在內地，很多官員在不違反中央精神和指示下，或多或少都懂得「擦邊球」；近年來，還發展出「高速公路開快車」理論：上級時速100公里，下級就100公里；上級200公里、300公里，下級也要跟隨，但關鍵不是緊貼車尾，而是保持足夠煞車距離，以免撞車，或者忽然「打左燈向右轉」。此外，還有「紅綠燈理論」（按已知規律辦事，不搶閘，不自設紅線）、「墊櫈子功夫」（游說和提高上級的承受能力，以免只是一味向下壓）。這不是欺騙上級，更不能用來違紀違法，而是用中國特色的方法保持大局的柔韌度。

香港的執行者，無論是官員或建制派，多是中國內地官場文化的初哥，所以經常應驗了王維的詩《鹿柴（寨）》「空山不見人，但聞人語響」，跟着就聽聲而行，不管前路如何。內地有時也感到香港方面「過了頭」，但又沒有從源頭思考，上有好者，下有甚焉，於是形成「上有精神，下有精神病」的迷惘和不斷左轉的怪圈。

──執行者也有自保的心態，認為只有加碼執行上級指示，自己才不會蒙受損失。中國政治「寧左勿右」，如果出事，「左」只是執行上的錯誤，「右」則是路線上的錯誤。前者死罪可免，後者活罪難饒。殊不知，這樣又加深「上有精神，下有精神病」的病情。

──有關方面的「加碼」，近年來陸續顯現，從中上環輝煌快餐店的「黃帽塗鴉」被清理，到此刻的「劇協事件」，都有指標性。但必須注意，同樣的束縛對建制派也不利。例如他們指罵外國，同樣的手法和內容也可以引起聯想、可以代入其他方面、可以理解為「指桑罵槐」，正因為文化是無邊無際的。所以，還是寬鬆處理為佳。還有，中央要香港成為國際文化藝術交流中心，那就更要寬鬆了。

（4）如何「精神地活，活出精神」

──香港今天不單需要「獅子山精神」，但只是艱苦奮鬥不夠，還要活出一種新的精神。這到底是什麼精神？我沒有答案，可以詳細探討，惟必須是官民共通。官方可以引領，但必須主流民意接受；可以循序漸進，但不能因循守舊；可以謀定而後動，但同時容許靈活創新；可以激發，但不可擊壓。

──要活出新的精神，就要多看民間角度的大歷史；有權的人更要多看，才可從權力邊緣發現更多靈活空間。更重要是，相信歷史的哪一個部分？是高壓而一起受傷的部分？還是寬鬆而成功的部分？1980年代很多成功的例子，足以作為今天參考。

──從這次「劇協事件」可以看到「眼界決定境界，主動控制被動」的不同效果，因而引出戲劇化的「動」：主動紅橋，被動「紅線」；主動發揮，被動發傻；主動思想，被動癡想；主動發聲，被動失聲；主動活腦，被動壞腦；主動有望，被動無望；主動靈穴，被動死穴；主動天開，被動墓開………無數的主動和被動，請君繼續。

作者是時事評論員

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[劉銳紹]