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歐陽五

歐陽五：《繁花》能否帶動「港派文化熱」

【明報文章】電視劇《繁花》已然成為近日的熱門話題。該劇口碑、收視率俱佳，更出現「全世界華人都在看《繁花》」的罕有景象。雖然講的是上世紀90年代的上海故事，但劇中處處「港味」成為觀眾談資，引發人們對於「港派文化熱」回歸的想像。

近年，大量擁有專業技術和豐富經驗的香港影視人「北上」，與內地影視產業融合；雖有不少佳作，卻鮮有「港味」。筆者曾擔心，擁有優秀影視工業體系的香港，最終淪為「影視業的富士康」。如今，《繁花》的出現打消了這種憂慮。除了經典港曲配樂、致敬港片鏡頭等點滴「港味」，在《繁花》中，香港也擁有自己的敘事——改革開放初期內地人的嚮往之地、助力內地經濟騰飛的橋樑、上世紀90年代內地流行文化的主角……上海劇講出「香港故事」，卻毫無違和感，便是《繁花》的魅力所在。

滬港「精神碼頭」 全球華人心靈故鄉

抗戰時期，大批上海電影人「南下」，打造了香港電影產業的基石。而不同時期移居香港的大量上海人，也奠定了後來香港文化的格調和品位。張愛玲的小說、上海灘的恩怨，都是香港電影的常有題材。

上世紀八九十年代香港流行文化的繁盛，也可以說是滬港文化融合的種子，在香港這塊獨特土壤中開出的花。「港流」又為後來的上海文化，提供了反哺與引領。比如，《繁花》原著作者金宇澄表示，他寫小說時，腦海裏常出現王家衛的電影鏡頭。

《繁花》是近年少有的、能夠在整個華人圈引起共鳴的影視作品。該電視劇在YouTube、X（前稱Twitter）等社交媒體上的熱議，呈現出「全世界華人都在看《繁花》」的景象。

滬港兩城除了在文化、社會層面有着深厚淵源外，也因華人精英聚集、中西文明融會，一直以來都是全球華人的「精神碼頭」——是外望視窗，也是親近的心靈故鄉。全球看《繁花》，便是緣於「精神碼頭」的魅力。香港文化復興的重要路徑之一，便是要拓寬發展視野，充分挖掘「精神碼頭」的角色。

《繁花》獲成功 在於影視人自我突破

一直以來，在內地乃至整個華人圈，「港風」一詞有獨一無二的指代對象；香港也一直是全球華人心目中的文化高地。

近期上映的香港電影《金手指》製作上乘，在港票房也相當不錯。有人拿《金手指》與《繁花》對比，認為《金手指》影響力略遜一籌，香港影視業大不如前。

在筆者看來，無論是《金手指》還是《繁花》，都可視作近期香港影視業的成功。《繁花》除了導演王家衛，還有多位香港影視圈資深人士參與製作：視覺總監是參與《臥虎藏龍》攝影的鮑德熹；音樂製作是為《墮落天使》配樂的陳勳奇；造型指導則是《倩女幽魂》、《功夫》的服裝設計陳顧方。此外，還有鍾鎮濤、鄭希怡等多名港星參演。

《繁花》能夠取得更大的成功，根本上在於香港影視人的自我突破。比如，視覺大師王家衛肯「屈尊」拍攝擁有更多受眾的電視劇，嘗試在互聯網管道發行，與內地影視圈充分融合以獲得更多內容、資金、市場等資源。而這些突破，意味着在全球華人範圍內爭取更大的影響和共鳴，也意味着擁有更大的市場。

香港文化輝煌要素 沒有消失

近年，內地經濟社會發展迅猛，「港人北上消費」的新聞、「金融中心遺址」的論調等，都讓香港在心態上有了昔日優勢不再的隱憂。實際上，華人精英、中西土壤這些構成香港文化昔日輝煌的要素，並沒有消失。

香港憑藉其獨特的歷史背景和地位，匯集大型文化藝術盛事及國際展覽等，吸引中外文化藝術界人士來港活動交流。而多年來在策展、製作、表演、藝術管理等範疇累積豐厚經驗，也頗具含金量。近年開闢的西九文化區中西合璧，使香港展現出新的文化魅力。

據筆者觀察，港客北上，大多去山姆掃貨、吃喝玩樂；而到港內地客中，則不少是專程來觀看舞台劇、音樂會、藝術展等，他們認為香港演出、展覽品質更佳，票價相宜。而對懷念舊港風的人來說，來港一定要看看金庸展、港劇舊景，並在星光大道「打卡」。香港若用心經營，充分挖掘「精神碼頭」角色，能否掀起新一輪「港派文化熱」？

作者是時事評論員

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[歐陽五]

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