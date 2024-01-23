阮穎嫻：財赤未水浸眼眉 加稅加價要謹慎

當然，香港的公共財政根基豐厚，即使有巨額財赤，政府財政儲備仍有6000多億港元，大約是香港生產總值的30%。相比之下，全球各大發達經濟體，不但政府幾乎無財政儲備，反而債務纏身，因此香港的公共財政狀况並非嚴峻。

所以財政司長陳茂波早前說，現在談加稅言之尚早，我同意。畢竟香港經濟近期表現不佳，貿然加稅勢必令復蘇之路更荊棘滿途。但長遠有必要處理結構性的問題，如上文說人口老化對公共財政的負擔等。另方面，即使不加薪俸稅和利得稅等，市民發現，政府已開始多角度「搲銀」，包括加緊票控沒有按交通規則橫過馬路的人、違例泊車「牛肉乾」等。近日又着手討論增加公共收費、擴闊稅基等提議。

資產增值稅 將金融中心變「遺址」

首先為人所討論的是資產增值稅。收稅會影響商品的相對價格，從而影響個人和企業的資源配置。如果商品加價，需求會大幅下降，那麼加稅對資源配置的影響更大。如果香港對金融產品開徵資產增值稅，即投資香港市場回報下降，對國際投資者而言，其他市場的資產相對吸引，便會轉去其他金融市場做交易，而香港就會失去這些金融中介服務的利潤。不要說機構投資者，現在連散戶都是在網上點擊幾下就可買到國際資產，交易成本極低，話走就走。金融服務業是香港其中一個最重要的經濟支柱，佔本地生產總值約22%，因此有朋友說開徵資產增值稅跟「自殺」沒有分別，直接將金融中心變成「遺址」。

有人會問，資產增值稅不是買資產時支付的稅，而是賣資產時如果賣出的價格比買入時高才須繳付，上述分析仍然成立嗎？答案是成立的，因為當投資者知道賣出時有可能要繳付增值稅，這一預期已經會影響買入資產的意欲。

當然，一些資產如住宅，有很強的剛性需求，即使開徵資產增值稅，也無礙買入。幾年前我聽過教授同事提議香港開徵資產增值稅，可以幫助遏抑樓價，而且全球許多地方都有資產增值稅。時至今日，又有同事反對設立資產增值稅。看來是基於經濟情况而言。數年前樓價高企、供應短缺，現在樓價比最高位已下跌23%（中原城市領先指數），新樓、二手樓銷情疲弱，對住宅開徵資產增值稅，會令樓價雪上加霜。因此財政司長陳茂波最近說，目前或可見短期內不具備條件開徵資產增值稅，也屬合理。

不過，陳茂波放完風開徵資產增值稅，然後收番，比起從來無講過，其實已經動搖了投資者對香港的信心。「彈出彈入」所提供的資訊，投資者會照單全收。信心累積困難，動搖容易，投資者一旦失去信心就不易回頭。所以官員發言前要思慮周詳，不宜朝令夕改。

飈煙稅反減稅收

去年政府大幅增加煙草稅，結果煙草稅收入不升反跌。自2023年2月尾宣布提高煙草稅後，根據海關去年3月至11月數字，這9個月的煙草稅收入為36億元，比起2022年同期46億元少10億元。因此，煙草稅的目的是「搲銀」成效未見。

有人或會認為，加煙稅是為了減少吸煙率，加煙稅然後稅收減少，是由於香煙稅後售價上升，使煙民買少了也吸少了煙，從而達到降低吸煙率的政策目標。但這只是一廂情願的看法。我以前提到，煙民很容易買到私煙，加稅只會令香煙稅後的價格跟私煙價格愈拉愈闊，因此稅收減少可能只反映煙民轉吸私煙。再者，學術文獻表明，加稅對降低吸煙率影響力有限，原因是煙民對香煙的需求彈性低。所以，煙民轉吸私煙的解釋似乎較為可信。這非衛生專家樂見。

提高公共服務收費 須顧及基層

另一提議是增加公共服務的收費，包括大學學費、康文署場地收費，以及急症室收費等。事實上，這些收費多年無調整，調整幅度應以社會利益為依歸。這些公共服務的目的是惠及市民，尤其是沒有能力在私人市場購買服務的基層市民，所以加價不應該跟通脹，而是根據基層市民的能力。

我認為最應該加價是違例泊車及汽車相關稅項，尤其是私家車。違例泊車自1994年都無加過價，依然是320元；但過去30年通脹70%，建議加到540元。500大元對揸得起車的人來說仍然微不足道，違法不應姑息，何况有能力揸車通常是中產。其他國家很多家庭習慣有車，因城市建設疏落，無車無辦法好好生活；但香港早已建立大眾運輸系統，大部分市民都無揸車。揸私家車根本是興趣、是奢侈品，減少私家車更符合先進環保理念。搵食車則另計。

作者是香港大學經管學院講師

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[阮穎嫻]