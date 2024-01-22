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2024年1月22日星期一
林泉忠
筆陣
筆陣：黑金與派閥—自民黨政治喪鐘已經敲響？ ／文：林泉忠
聞風筆動：政府急轉彎押後 垃圾徵費存暗湧 ／文：李先知
烈顯倫：通往公義的曲折之路
伍美琴：香港與新加坡的土地宿命
盧文端：重振股樓支柱 社會對預算案寄厚望
筆陣：黑金與派閥—自民黨政治喪鐘已經敲響？ ／文：林泉忠
【明報文章】日本政治中心東京永田町，當下已經開始瀰漫着一股山雨欲來的氛圍。
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筆陣：黑金與派閥—自民黨政治喪鐘已經敲響？ ／文：林泉忠
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