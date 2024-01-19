管浩鳴：香港飛龍 能否在龍年再騰飛

還有不足一個月便迎來農曆新年，政府及旅發局將舉辦不同形式活動，為揮別兔年、迎接龍年到來增添喜慶氣氛，同時帶動本地經濟，吸引外來旅客到港消費。旅遊業是本港主要命脈之一，素有「東方之珠」美譽，由1970年代的「價廉物美」，走到80年代的「貨真價實」、「正貨之都」，及後在自由行效應下，內地旅客不斷湧港，名店紛紛擴張，購物便利再成本港賣點，購物天堂的金漆招牌又重新高懸。

旅遊業標誌着本港興衰，時移世易，近10年內地城市無論在旅遊景點、服務質素、交通基建等均急速發展，提高到相當具質素的水平。雖疫情時遇上困境，但沒有一點不思進取，還積極改革求變，為疫後經濟做好充分準備，過去一年相信大家都有目共睹。當然我們不能妄自菲薄，香港的獨特優勢還在，但香港上下又能否齊心藉龍年搞好旅遊業？

經濟要追落後 旅業關乎民生

旅客到一處地方旅行，是希望得到優質旅客體驗，往後會一而再、再而三旅遊消費，而且隔一段日子再去，會有如「出奇蛋」一樣的「新奇、刺激、有趣」。勞福局副局長何啟明最近亦在社交平台上有感而發：「終於體會到香港人點解咁鍾意上深圳食飯。」旅客不回頭，可持續性就不用說了。

香港現在要多方面全速追趕落後：房屋供應要追落後、勞動人才要追落後、安老福利要追落後、資訊科技要追落後、環保要追落後、民心要追落後……不過最令普羅市民感受到香港要追落後的還是經濟。香港屬外向型經濟，而旅遊業是本港「賣點」。旅遊業涉及多個經濟和民生範疇，例如酒店、飲食、運輸、展覽、零售等。這些業界的勞動者就是本港基層市民，若落後追不成，受苦的還是小市民。

運物局文體旅局應加強協調

回顧2023年，「啟德郵輪事件」、「超強颱風機場事件」，甚至「元旦事件」，「刻骨銘心」的香港大事都關乎旅遊業。旅客滯留確實是不幸，但不幸一宗都嫌多，甚或若有應變措施，就能轉危為機，當然最好是可以避免。不過一次又一次受到沉痛教訓，當中交通運輸佔了相當重要的部分。筆者認為，關乎本港經濟、本港旅遊業，除了盡快改革的士制度及規管網約車，運物局和文體旅局應主動加強協調，有需要便邀請不同局方加入商討，盡可能不需要司長頻頻「出動」。

「香港品牌」的形象標誌，是設計獨特的飛龍。翻查政府網頁資料所提及，飛龍圖案延伸的繽紛彩帶代表港人應變靈活、城市活力多姿；藍、綠彩帶分別代表藍天和可持續發展；紅色彩帶勾畫香港地標獅子山的山脊線，象徵港人「我做得到」的拼搏精神。

筆者認為，藉着龍年，應為「飛龍」再次賦予新意義，使香港精神在新篇章下再次揚帆、急起直追，鼓勵政府貫徹做好會幹事、能幹事、幹成事的施政目標。

「說好香港故事」是不分大與小；只要是好故事，就是今年龍年的好兆頭。筆者由衷祈求龍年好事齊來，香港飛龍再出發。

作者是立法會議員、法政牧師

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[管浩鳴]