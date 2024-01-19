鄭泳舜：2024年 香港從盛事出發

過去一年，單是M品牌制度資助的大型體育活動，就舉行了16項。較對上年度只舉行了4項活動，以倍數上升。當中不乏新辦項目，如中國香港體育舞蹈總會舉辦的WDSF霹靂舞世界系列賽、FIA世界場地越野車錦標賽及港珠澳大橋半馬拉松賽事。論項目之多，高爾夫球賽就有3個項目。還有一些無M品牌資助的大型體育賽事，如雲集逾百名海外頂尖選手的香港公開劍擊錦標賽，以及屬巴黎奧運入圍計分賽的香港三項鐵人亞洲盃，一樣也有眾多海外頂尖選手參與。

筆者去年參加了兩項非M品牌賽事，包括三項鐵人及劍擊賽。有澳洲籍三鐵選手跟筆者分享，可以在鬧市及維港旁參與三鐵賽，感覺很奇妙。去年有眾多體育盛事，筆者認為要感謝文體旅局、所有主辦機構及體育總會的努力。單是來港作賽的境外選手人數及觀賽人數之多，與數年前比較都有突破，這就是我們的軟實力。

5方面值得檢視優化

展望未來一年，筆者認為有幾項事情值得政府當局、相關體育總會或主辦機構檢視並優化。其一，比賽宣傳不足。不少賽事都很獨特、很精彩，但現場觀眾不多，市民知道的甚少，遑論入場觀賞。例如去年12月霹靂舞世界系列賽，份屬2024年奧運積分賽，是香港首次舉辦，又為青年喜愛，但宣傳期很短。當日入場觀眾全屬主辦機構派發門票，雖沒有坐滿整個伊館，但歐亞選手雲集，比賽氣氛之熱烈及觀眾反應，令人眼前一亮。

越野車錦標賽方面，主辦機構雖然因設施技術問題臨時改變賽道，出現瑕疵，但現場沙塵滾滾，一樣吸引了東南亞及大灣區車迷買票入場，觀賽氣氛熾熱。惟同期在本地電視上頻密出現的賽車賽事廣告，卻是澳門格蘭披治大賽車。

針對一些新項目的籌辦，筆者建議政府應給予更多技術支援，主辦機構亦應在傳媒覆蓋與市場推廣方面加一把勁，這亦是M品牌撥款的指標之一。香港方面，可在社交媒體或港鐵燈箱賣廣告；針對境外旅客，則可在一些國際包括東南亞旅遊雜誌及其網上平台，或境外常用的社交媒體刊登廣告。

其二，適當地把體育盛事與旅遊結合起來，可透過資助旅發局，經主辦盛事團體邀請參與賽事的部分境外選手參與香港遊，一併宣傳香港。例如今年初有3場世界級的足球盛宴，分別雲集美斯、英超名宿奧雲，還有前世界足球先生費高，將先後亮相。我們最重要是讓這些世界級足球明星或前名宿，來港作賽之餘，也要順道逛一逛，做香港的「生招牌」。

做好把關 減出錯機率

其三，去年的M品牌賽事差不多每個月都有，令人目不暇給，當局應協調主辦機構有序宣傳盛事。

其四，礙於優化資助計劃後多了私人機構申請籌辦M品牌活動，政府要做好把關工作，並對這些大型活動做好事前風險評估及預案，盡早提供協助和支援，如聯繫運輸署、警方等部門，把「出錯」或「烏龍」機率減至最低，使盛事順利舉行。

其五，當局可資助或支援舉辦大型體育活動的團體，於境外宣傳及推銷在港舉行的大型賽事，以吸引更多遊客來港觀賽。或因應體育盛事來港的境外選手和觀賽遊客，鼓勵贈送港鐵車票或特定消費券禮品包。若加碼做好宣傳推廣，相信可以把體育盛事的邊際利益逐漸增加，讓盛事之都的美譽「增值」。

作者是立法會議員

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[鄭泳舜]