Fareed Taamallah：冀國際法院為巴人揭新一頁

我們巴勒斯坦人高度讚賞南非向國際法院提出這項申訴的象徵意義。南非是個同樣遭受過種族隔離、種族歧視和種族滅絕的國家。這是一個歷史性的舉措,標示着首次有國家向世界法院提出針對以色列的種族滅絕訴訟。

法院能否成功實現整個國際社會都未能實現的目標——緊急停火和追究以色列罪犯的責任呢?

在種族滅絕案中所提出針對以色列的論點,當然是可信的(credible)。巴勒斯坦人在數十年的佔領中過活,並承受這些可怕罪行所帶來之苦,特別是在當前的戰爭中—— 一場正在向全世界直播的戰爭。

逾2.3萬名巴人在這場戰爭中被殺,約6萬人受傷,數以萬計的建築物遭破壞或摧毁;而加沙大多數人民已捱餓並流離失所逾3個多月。

儘管巴勒斯坦人民相信其事業(cause)的正義性,並充分意識到對他們的不公義和所犯下的罪行,但鑑於他們在國際社會和聯合國安理會下的痛苦經歷,他們仍懷有合理的恐懼。我們許多人對於國際社會——尤其美國——在結束甚至緩和以色列對我們所犯罪行的嚴肅性,抱有懷疑。

儘管ICJ的最終判決可能需要數年時間,我們希望法院能夠迅速就停火做決定。但當我們了解到執行裁決是取決於安理會時,這個希望就變得黯淡了,因美國可以否決任何針對以色列的決議。這令以色列能夠長期在不受懲罰(impunity)、無視《日內瓦公約》之下行事。

同時,我們想知道那些一直高喊正義和人權的所謂自由世界的國家在哪裏?我們感到失望,因為沒有一個阿拉伯或伊斯蘭國家,即被認為是與巴人最親近的國家,促成將此案提交予ICJ。

以色列高官已明確表達種族滅絕意圖

我們也對國際司法體系的雙重標準持懷疑態度——去年3月它能夠透過國際刑事法院,相對快速地向被指在烏克蘭犯下戰爭罪行的俄羅斯總統普京發出逮捕令;不僅如此,於衝突爆發數周後的2022年3月,ICJ在烏克蘭提出種族滅絕指控之後,頒令俄羅斯「立即暫停」其軍事行動。

「種族滅絕」一詞,是指蓄意消滅一個國家、民族、種族或宗教群體的全部或部分。一些專家表示,最難證明的是種族滅絕意圖(genocidal intent)。但以色列最高層官員已明確表達了他們的意圖。他們多次表明了他們的目的;就去年10月7日的襲擊,他們對加沙平民施以集體懲罰。以色列防長加倫特在宣布全面包圍加沙領土、切斷電力和供水時,將巴人形容為「人類動物」(human animals)。

以色列總統赫爾佐克表示,加沙的武裝戰士與平民之間沒有差別,並指出:「在那裏的整個民族都有責任。這種關於『平民不知情、沒有參與』的言辭是不正確的……而我們將戰鬥直到摧毁他們的骨幹。」

以國行動 並非自衛

以色列可能會辯稱,ICJ就臨時措施作裁決的權力,是受到《聯合國憲章》承認的自衛權所限制。但以色列目前所做的並非自衛,它明顯是處於進攻。誰能夠現實地辯稱,「自衛」會導致200萬人流離失所和捱餓?是會圍攻和摧毁醫院,殺害早產嬰兒、小孩和婦女?切斷全體居民的供水、電力、燃料和糧食,是一種自衛行為嗎?

雖然ICJ無權執行其裁決,但它的判決在國際法下有約束力,其結果可能會進一步削弱以色列在全球的聲譽及與其他國家的關係。

當我們繼續遭受戰禍時,我們的目光轉向海牙,希望巴勒斯坦兒童和女性的尖叫聲能夠戰勝劊子手的鞭子。這可能是恢復巴人對國際社會之信心和信任的最後機會——國際社會從無成功阻止過以色列的佔領和不公義。

我們希望南非的案件將為我們受壓迫之人民揭開新一頁,以及以色列不受懲罰的日子將永遠結束。

編者按:英文原文於本月11日「Middle East Eye」網站發布,由本報翻譯成中文

作者是巴勒斯坦記者

(本網發表的時事文章若提出批評,旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點,目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點,循合法途徑予以改善,絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意)

