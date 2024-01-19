周永新：2024年港人掛慮的3件事

正是「人無遠慮，必有近憂」。港人不快樂，相信最普遍的原因是港人心中太多掛慮：有些掛慮是十分個人的，這樣的掛慮得待個人去解決；有些掛慮卻是眾人都感受到的，雖未必直接影響每個人，但在社會卻造成一種沉悶氣氛，叫人忐忑不安。這樣，在2024年，什麼事情會叫港人掛慮？筆者想到以下幾項。

物業常是港人唯一資產

第一，是本港樓市和股市持續下調。港人所以掛心樓價，無他，皆因除了那三成住在出租公屋的市民，其他住在私人物業的，無論是租客或業主，他們都會密切留意樓價升跌。據2021年人口普查資料，全港有267萬住戶，其中129萬私樓住戶擁有自己的物業（包括858,062戶已還清貸款，及440,160戶仍要還款）。這些常被稱為中產的家庭，他們對樓價的升跌自然十分掛心，因為擁有的物業，就算住所只有三四百呎，很多時已是他們的唯一資產，樓價怎麼不叫他們牽腸掛肚？

到去年底，香港整體樓價累積下跌近兩成。有經濟評論認為，按照過去香港樓價波幅數字分析，未來樓價向下調兩三成並非不可能。換言之，香港樓價仍有大幅下滑的可能，相信做業主的，不僅未來一年要掛心，還不知何時樓價才會回升？更令業主憂心的是，樓價與經濟息息相關，而最近有經濟學者發表言論，估計香港經濟還要經歷5至10年方能恢復增長動力。經濟前景不看好，樓價也不會好到哪裏去！

經濟前景暗淡，連帶股市也受累。常說股市走在經濟之前，這個道理港人明白。事實上，香港股市這幾年表現不如人意，更跑輸鄰近地區如新加坡、台灣、東京等有亮麗成績的競爭對手，大部分股民都有損失。無疑，投入炒賣股票的港人是少數，但稍有積蓄的，尤其是退休人士，除了把積蓄放在銀行收取利息（這兩年才有三四厘回報），很多時只好被迫「投資」一些有穩定收入的股票。不幸的是，近年股市下跌，連帶一些有穩定回報的公用股和收租股，帳面也常出現兩三成跌幅。幸運的還可繼續收息，但看見心儀的股票做價面目全非，自己辛辛苦苦積存的儲蓄不斷「縮水」，心裏總不好過。

股樓續跌 可能動搖社會穩定

強積金成立以前，港人可以不參與股票買賣；但有了強積金，現在380萬打工仔都必須參加強積金。投資基金是強積金的指定動作，內地與香港股票自然成為投資對象。近日香港股市下跌，強積金雖是長線投資，積金局也強調不用太着意短期波動，但打工仔看見累積的金額原地踏步，甚至損失（強積金去年才有正回報，平均每人賺約8000元），除了怪責自己不懂選擇基金外，不少轉向預設投資策略基金，免得損失愈來愈大。

樓市和股市下滑，政府可以做什麼？怎樣確保香港不成為「國際金融中心遺址」？筆者不是這方面的專家，但要提醒政府的是，樓市和股市若持續下跌，殺傷力將十分驚人，更可能動搖社會穩定。

第二，經濟若持續不濟，市民繼而憂心的是，自己的工作是否可保？無疑，香港現有就業情况十分理想，2.9%失業率可說是全民就業，多個行業都說不夠人手，政府也正安排輸入勞工。不過，香港全民就業是真實的嗎？一些論者指出，香港蓬勃的就業情况並非由於內部需求有增加，本港經濟其實沒有顯著復蘇，尖沙嘴和銅鑼灣等購物旺區的店舖，高企的空置率是最佳說明。

這樣，失業率為什麼處於低水平？以下原因可作解釋。（1）自去年初通關後，一些在內地有家室的，決定返回內地就業或發展，不再兩邊走，勞動力因而減少。據統計，現在約有37萬至50萬港人在內地居住。（2）一向以來，香港有相當數量在港就業的外來人，他們並非移民香港，多以合約形式來港工作，其中包括內地居民，也有不少歐、美、澳、紐等國的專業人士。近兩三年，在港工作的外來人，流失情况頗嚴重，李家超雖努力「搶人才」，目前獲批的高端和優秀人才也達到11萬，卻難補流失的空缺。（3）雖然無準確數字，但近數年移民的港人估算在30萬至50萬之間，其中大部分是就業人士。

市民憂心失業 非杞人憂天

本港勞動人口會否持續流失，現在難作預測，但香港經濟若仍欠發展動力，失業率難免緩慢上升。事實上，隨着樓市和股市下滑，外來資金不增反減，一些行業已出現人手過剩情况。例如從事地產和股票買賣的、從事金融和保險產品銷售的，及相關法律和會計等行業，現在都出現冗員的情况。基層勞工方面，現在需求仍處高水平，不過隱憂是有的，因為倘經濟仍呆滯不前，市民消費力有所削弱，失業率會緩慢上升。因此，市民擔心失業再次來臨自己身上，並非杞人憂天。

第三，這個掛慮其實已存在一段時間，就是不斷看見關係密切的親友離港。講得白一點，掛慮是因為親友移民走了。為什麼這是個掛慮？試想想：上了年紀的老人家，突然聽到兒媳和他們的子女將於短期內移民，他們會有什麼感受？雖說今天交通方便，移民走了的，可以回來探望他們，惟感情總不一樣吧！失落自然在所難免。又如相識多年的同學，一旦分隔兩地，無論走了的、留下的，都會感到無奈和悲傷。早前有調查發現，學生當中有3.7%想到以自殺結束自己生命，相信近年出現的學生移民潮也有影響。

移民潮對人際關係造成傷害

這股移民潮看來仍會延續，暫時看不到終止迹象。不要小覷移民潮造成的傷害——家人移民走了，代表家庭不再如以前一樣完整；同學移民走了，代表過往建立的感情驟然失去；同事移民走了，代表昔日建立的團隊精神要重新整合。這種無形的損失，無法用數字衡量；所造成的人際關係缺陷，也非短時間可以彌補。

如何紓解港人掛慮，以後再談。

（附：筆者出外旅遊，2月16日復稿）

作者是港大社會工作及社會行政學系榮休教授

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