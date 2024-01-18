陳帆川：連馬斯克也關注的AI新聞台

英國牛津大學路透新聞研究所上周發表年度報告，一如所料地花上大篇幅講述AI對業界的影響。今年是選舉年，除了打頭陣的台灣大選，美國、英國和印度等超過40個民主地區的大選也舉行在即。選舉或造成假新聞氾濫，七成受訪的媒體管理層認為，由AI生產的假內容將損害新聞公信力。

然而報告也指出，不少媒體陸續用AI來做事實查核，跟假新聞抗衡。有媒體人認為AI亂局是危中有機：「垃圾內容大爆發，或動搖公眾對媒體的信任，但也讓高質素媒體將自己更清晰地區分開來。」其他重要的媒體AI應用，包括撰寫文章重點以放在稿件開首吸引讀者、畫圖，甚至生產擁有自己頭像和個人簡介的虛擬記者撰寫簡單稿件。

報告預測，「增強新聞編輯室」（augmented newsrooms）將成今年焦點。愈來愈多記者採用AI工具輔助寫稿，例如提醒記者將稿件縮短以吸引年輕人的小工具，或者根據文章草稿提出修訂建議的功能。另一項預測是新聞聊天機械人將廣泛應市，例如專門講樓市、政治，或者更碎片化地講某一條街道罪案的聊天機械人，作用類似現在的facebook專頁，題材應有盡有。

報告上最有趣的觀察是，多個國家的電台正式採用AI播音員讀稿，而多種語言的AI讀稿模型已幾可亂真。有英國地區電台反映，鮮有聽眾發現讀稿者是AI而不是真人。

報告提及兩個由AI運作的網上新聞台，分別是NewsGPT和Channel.1 AI。前者是由AI寫稿、畫圖和讀稿的全自動化新聞台，在YouTube上24小時播放，但明顯是搞噱頭大於實際，質素參差。後者卻似模似樣，部分故事根本看不出是由機械人報道，連Tesla行政總裁馬斯克也在該頻道的社交平台X帳號上留言表示關注。其創辦人接受英媒訪問時說，他們雖然用AI主播，但處理重要訪問時會派出真人記者，實行人機互補，目標是做「新聞界Netflix」，提供大量題材給觀眾選擇。

絕大部分串流平台都不做新聞，因成本高效益低，而且內容很快過時。若透過AI大幅降低成本，能否打破這個限制？

作者是新聞工作者、文化評論人

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[陳帆川]