韓俊賢：正視行人權益 改進交通政策

現實上，綜觀香港對道路及連帶設施的設計，甚至行人過路設施，及有關行人的相關交通政策等方面，若以先進程度來看，比對東亞其他發展程度相若的國家或地區，可能已略見不足。近年，有些地區的行人在道路上遭遇交通意外傷亡的數字，成為其中一個主導政治局勢演化的重要議題；同時，行人使用道路（包括行人路及過路處）的權益，也成為角力場。

據本港警方數字，單計去年首10個月的致命交通意外，死者當中有65.9%是行人。這個數字反映的，其實是走在路上的死亡率，同時也突顯本港的道路使用及安全問題，對行人而言並不十分安全。但在香港，針對行人的道路使用權益，莫講話爭取，就連探討也很多時不在焦點裏。久而久之，養成對車禍中行人高死亡率的應對方法，便是嚴打一輪，繼而鳴金收兵；而衝紅燈者（無論行人或司機）繼續衝紅燈，若死亡率或事故增加，再來嚴打一輪，形成無限循環。

香港過去引入了交通安全教育，基本上港人在作為行人角色時，盡可能都會先環顧四周，安全才過路，不會常常出現人車爭路之况。港人在過路或使用行人路上的守秩序分數，就算不是優等生，也應及格有餘。港人守了這麼多年的過馬路規矩，對不起市民的，其實是多年來未有好好檢討或改進道路和行人過路處的相關設施及政策。

新市鎮行人路拓展模式 「斬腳趾避沙蟲」

不少市民都質疑，像內地、台灣，甚至以交通安全模範生聞名的日本，過路處交通燈都有倒數計時，但為何香港沒有？筆者曾在台北生活，客觀而言，台灣的道路交通對行人來說絕不友善；惟交通燈的倒計時，倒讓行人能夠有信心和放心在過路處行走。而危險是來自當地較難令人理解的，「行人綠燈閃亮時車輛能左轉」之類的規矩。其實香港於2006和2018年也曾試驗，筆者也有深刻印象，但據政府收到的報告，指出有隱憂而決定不裝設；運輸署亦曾表示於2023年會再測試，不過在2024年的今天，似乎未有更多消息。

從宏觀角度而言，相信有關部門是對行人使用道路上可能遭遇的危險，有一定程度的關注。不過以政府在過去的解決方法，尤其是以新市鎮發展當中的行人路拓展模式，無疑是採取迴避態度。第一代新巿鎮如荃灣老區原有的道路網，其實跟港九市區無太大分別，但1990年代重點發展的天水圍或將軍澳，不少區域改以行人天橋連接，避過迴旋處或主幹道路口，也許食髓知味，再套用到荃灣的更新上，使荃灣成為「天橋之城」。但這樣的處理方法，不就是「斬腳趾避沙蟲」，以避免行人與車輛發生衝突，來減少行人車禍傷亡數字？惟就形成了一個個不落地、冷冰冰的「睡房市鎮」。

交通政策絕非只有鐵路或公路

筆者並非無視政府其實有改進過路設施，近年比過去似乎走得更多，由近期事例來說，像「對角行人過路」的試驗可謂一例。又例如於2019年6月，政府在數個選定路口推行實時交通燈號調節系統先導計劃，這些改革其實應早早做、快快做。儘管遲做，但也比沒有任何進度好。

筆者深信，行人的道路使用設施，正在牛步地有一定程度的改變，這些都是硬體的改變。但在推動對行人更友善、提供更多保障的政策方面，恐怕不會隨着這些設施的進步，而有翻天覆地的變革。行人是交通範疇內十分重要的一環，交通政策絕不是只有鐵路或公路網的發展，也不能再局限於討論交通工具。其實所有人都會有作為行人的一刻，筆者期望在稍後時間裏，可以有更多有識之士針對行人在交通上的角色和政策，提出更多有識之見。

作者是民主黨交通政策發言人

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[韓俊賢]