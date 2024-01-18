Charlie Beckett、Christophe Deloire、Gary Marcus、Maria Ressa、Stuart Russell、Anya Schiffrin：媒體技術創新 須遵循倫理規範

創新不會自動帶來進步

搭配規範方能造福人類

AI正從根本上改變新聞界。當網絡內容多由AI生成時，我們如何確保資訊的完整？如果新聞編輯室使用不透明的語言模型（由私人界別利益或任意標準所推動），我們如何確保編輯的獨立？我們要如何防止資訊生態系統被聊天機械人切割為眾多資訊支流？

預測AI對媒體的整體影響，十分艱難。然而可以確定的是，創新本身並不會自動帶來進步，必須搭配合理的監管和倫理規範才能真正造福人類。歷史上已有許多先例，如禁止複製人、《核不擴散條約》和藥物安全管控等，其技術發展在倫理的名義下，受到負責的限制、監管或引導。同樣地，新聞業的創新也應遵循明確之倫理規範，這對保護知情權至關重要，而知情權為支撐言論表達（freedoms of opinion and expression）此基本自由的基礎。

2023年夏，無國界記者（RSF）召集國際委員會，起草AI時代的第一份全球媒體倫理參考標準。委員會由來自20國、32名專精於新聞或AI領域的知名人士組成，主席為2021年諾貝爾和平獎得主瑞薩（Maria Ressa）。她體現了新聞自由的挑戰，及應對技術動盪的承諾（她曾在奧斯陸的講台上譴責數位科技的「隱形原子彈」("invisible atomic bomb" of digital technology)）。

其目標十分明確：AI時代的技術將改變媒體業，因此需確立一套基本倫理原則，以保護資訊的完整。經過5個月的會議、700多則意見和國際諮詢後，這些討論指出獲得共識和存在分歧之處。將捍衛新聞業的非政府組織、媒體組織、調查新聞聯合組織及主要記者聯盟的觀點統一起來，是一個挑戰；但前所未有的聯盟，就在這張數位會議桌旁聚集成形。

為因應AI在資訊領域製造的動盪，2023年11月於巴黎發布的憲章概述十大原則，以確保資訊完整並維護新聞業的社會職責。國際社會必須攜手合作，確保AI系統能夠維護人權和民主，但這並未免除新聞業在使用相關技術時肩負的特定倫理和專業責任。

此處僅說明憲章的其中4項核心原則。

AI《巴黎憲章》4個核心原則

首先，媒體的科技選擇須以倫理規範為指引。在採用歷史上最具變革性的其中一項技術時，其步調不應受經濟競爭的壓力左右。意見調查指出，絕大多數民眾都希望放緩AI的使用並加強安全。讓我們聽取他們的意見。

其次，人類判斷仍須為編輯決策的核心。生成式AI系統（generative AI systems）不止是工具，更具有某種類型的作用、可干預我們的意圖。雖然缺乏意志，但AI充滿確定性，反映其資料和訓練過程。每項自動化決定，都表示我們失去一次人為判斷的機會。我們希望能夠強化新聞界，而非削弱人類的判斷。

第三，媒體必須協助社會自信地辨別真假內容。相較以往任何科技，生成式AI更有能力製造事實的假象和虛構證據。媒體肩負着協助社會自信地辨別事實及虛構的特殊責任。信任需要建立，無法透過命令強求。

在AI時代，來源驗證、證據鑑別、內容可溯性和編輯責任，至關重要。為避免造成普遍的混淆，媒體必須明確區分真實內容（在現實世界中取得）與合成內容（synthetic material，由AI生成或顯著改變者）。

最後，在與科技公司協商時，媒體和權利所有人應優先考慮新聞業的社會使命，將公共利益置於私人獲利之上。在不久將來，聊天機械人可能成為獲取新聞的主要方式。因此，當務之急是確保其所有人（owners）向內容創作者和權利所有人提供公平補償。此外，還須要求確切保障所傳播資訊的品質、多元化和可靠性。隨着媒體開始與AI供應商建立初步合作關係，並與科技公司就版權侵權問題展開法律攻防，這一點變得更加重要。

媒體如今正站在十字路口。如以符合倫理且敏銳的方式使用，AI可提供前所未有的機遇，豐富我們對複雜世界的理解。深度偽造（deepfake）技術可能放大不實資訊，破壞公眾對所有影音內容的信任；語言模型則以犧牲資訊的完整為代價提高產能。這份憲章提倡以人為識別（human discernment）和新聞倫理為支柱，使新聞業可履行其社會信任職能（social trust function）。

須注重信任、真實和人類經驗

在嘈雜的世界中，只有兩種方式可取得關注：敲詐或贏取（extort it or earn it）。社群媒體在推薦演算法的協助下選擇前者，導致不實資訊和輿論兩極化等眾所皆知的惡果。在這個無所不用其極的領域，除非放棄其決定性的特徵——追求事實真相、細緻和公正，否則優質新聞毫無獲勝的機會。因此，媒體必須在實踐中注重信任、真實和人類經驗，以贏得關注。

我們鼓勵媒體與資訊專業人員採納《人工智能與新聞業巴黎憲章》（Paris Charter on AI and Journalism）的原則。

（編者按：文章標題為本報編輯所擬，原題為「新聞倫理與資訊完整性應做為媒體業技術創新的準則 」；文內分題為本報編輯所加）

文章簽署人：

．Charlie Beckett，倫敦政經學院（LSE）教授、LSE新聞與人工智能計劃主任

．Christophe Deloire，無國界記者秘書長、資訊與民主論壇主席

．Gary Marcus，可信人工智能發展中心（Center for the Advancement of Trustworthy AI）創辦人兼行政總裁、紐約大學榮譽教授

．Maria Ressa，2021年諾貝爾和平獎得主、Rappler媒體記者暨共同創辦人、《人工智能與新聞業巴黎憲章》委員會主席

．Stuart Russell，加州大學柏克萊分校電腦科學特聘教授、人類兼容人工智能中心創辦人

．Anya Schiffrin，哥倫比亞大學國際公共事務學院國際公共事務資深講師

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[Charlie Beckett、Christophe Deloire、Gary Marcus、Maria Ressa、Stuart Russell、Anya Schiffrin]