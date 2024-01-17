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梁帆

梁帆：香港搞旅遊丟了「魂」

【明報文章】疫情3年香港旅遊業冰封，大家都以為是「天災」，忍忍就過去了；不料去年疫情結束後，旅遊業復蘇的速度相當緩慢。據旅發局數字，在疫情前即2019年首11個月，約有5200萬人次訪港；而去年1至11月，訪港遊客只有約3007萬人次，即不到2019年同期的六成。

港府為提振旅遊經濟，的確使出不少招數。繼「香港夜繽紛」、「廟街夜繽紛」後，從今年1月至5月，全港18個區議會將舉辦「日夜都繽紛」活動，旨在展示各區特色，例如九龍城辦潑水節、深水埗將搞數碼產品等。但說實話，跟以前大部分活動區別不大，中間能夠促進消費的環節例如賣產品，要麼是「淘寶嘢」，要麼「進口嘢」，但「香港嘢」呢？筆者認為，香港搞旅遊似乎丟了「魂」。

無品牌無IP 便無規模經濟

倘沒有一條線串聯起來構建一個故事，給予遊客對香港一個總體且別具一格的文化符號，這些所謂地區特色都是浮於表面。即筆者想問：這些活動的附加值有多高？能否形成規模經濟？

看看美國搞文化，簡單一部電影如Spider-Man，附屬的遊戲、動漫、音樂、服飾、玩具、主題餐廳、主題遊樂園應有盡有，形成巨大的產業網絡。一個杯子，印上「Spider-Man」，消費者腦中回想的便是他克服千難萬險打敗敵人的英勇事迹，用其成本價數十倍去消費也覺得是「賺」了，因為它是Spider-Man的杯子、超級英雄的杯子。

筆者去年12月到清華大學進修學習時，深刻發現整個清華校園亦形成了IP（知識產權），從到清華園打卡，再到清華印象文創品店購買衣、食、行各類周邊產品，背後完全是串聯起來的。更令人印象深刻的是，這家店要滿600人民幣才有優惠。說實話，600人民幣可不便宜，但大家樂意為「清華」買單，因它背後蘊含的是中國頂級學府的智慧、百年歷史根基。這便是打造文化IP的價值。

再將視野拉回香港。以上港府舉辦的活動，有多少具備這樣的文化、品牌附加值呢？是我們缺嗎？其實不然，例如說到「港風」，想必整個中國沒有幾個人會想到除香港以外的「港」。翻查抖音、快手、微博、小紅書等各類社交平台，各種形式例如穿衣、音樂、拍照風格，甚至說話腔調都有不少「港風」，並深受市民追捧，流量是上億級。似乎什麼東西沾點「港風」，就會潮一點、酷一點，因為市民會感受到自己就彷彿進入了《重慶森林》、《古惑仔》、《無間道》電影，而這其中關於旅遊資源的探索，港府不是大有可為嗎？

港府一線牽 打造香港IP

單一的影視作品、穿著服飾、食品或音樂，難以形成規模效應。這背後便要港府統籌串聯，充分挖掘其中潛力。例如我們是不是可以有一個屬於「港風」的主題遊樂園，類似迪士尼樂園一樣給遊客以沉浸式體驗呢？

又例如現今在內地爆紅的《新聞女王》，港府能否藉機串聯旅遊、新聞傳媒、演繹文化界，宣傳一下本港新聞歷史和特色呢？甚至可邀請劇中女主角佘詩曼為香港旅遊宣傳，設立一些打卡點讓遊客像《新聞女王》一樣做主播，其後是否可與香港傳媒機構例如TVB等配合，售賣一些其公司的周邊產品呢？

以上，港府都沒想到，最後讓某小紅書旅遊帳戶捷足先登，邀請了《新聞女王》女主角佘詩曼拍攝香港旅遊短片，其正面影響力、傳播力均高過某司長。所以，香港不是沒有品牌、沒有IP可深掘，而是想不到又抓不準。

時至今日，港人自己都不願意待在香港，要北上逛山姆、按摩、喝奶茶、睇戲，足以側面展現香港這一年來提振旅遊工作的「成效」了。結果，我們聽到的不是討論如何打造香港旅遊品牌、討論如何增加本地吸引力，而是聞聲提出所謂設立陸路離境稅，與大灣區「一小時生活圈」逆向而行，搞地方保護主義……實在令人唏噓。

作者是香港青年時事評論員協會成員

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[梁帆]

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