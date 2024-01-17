周忠菲：「雙獨結構」將造成複雜地緣政治與經濟風險

台灣「大選」是中國的內政，這是中國大陸政府對台灣「大選」的基本立場。選舉結果出爐，大陸在第一時間4個部門同時發聲，言簡意賅地對結果表態。筆者認為是次「大選」顯示，民進黨已形成的「雙獨結構」將給台海地區帶來複雜的地緣政治與經濟風險，也顯示出在台灣問題中，域外因素正佔據愈來愈重要的影響地位。

美國干預 將加劇地緣政經風險

從地緣政治和地緣經濟兩方面觀察，美國加大對台海局勢影響的地緣政治需要，過去表現在俄烏戰爭以來，美國推行的「台灣不是中國一部分」、「台灣烏克蘭化」、「亞太代理人戰爭」等。未來，美國在台灣問題上將繼續推行戰爭邊緣政策。對美國這種意圖，在此次選舉前，新加坡領導人李顯龍的講話便是一個例證，表明海峽周邊國家對美國這種做法的不認可。

地緣經濟方面，主要指美國要建立符合其利益的地區產業鏈，而不考慮區域內國家經濟發展的需要。台灣在地區產業鏈中的位置，或已成為美國在地區經濟與全球產業鏈的重組上，要脅東亞地區的一張「攪局牌」。近日印尼發布的一份智庫報告就指出，台灣「大選」不僅是區域事務，而且具有超地域性，是「維持區域地緣政治和經濟平衡的支點」。從這些反應看，民進黨執政將使台灣重新上升為印太地區戰略熱點，可能破壞該地區的地緣政治穩定，也會在地緣經濟上影響地區國家處理中美關係及與地區經濟產業鏈的關係，台灣利益也將受損。

民進黨執政 或加深兩岸政經隔閡

民進黨執政帶來的地緣政治與經濟緊張，在所謂「強化美國定義的民主」的模式下，致台灣與大陸加深隔閡，導致兩岸關係緊張，兩岸對話難以推進。這種局勢使已經被濫用的台灣「安全」，更加難以定義，這不利台灣發展。

選後，民進黨將大陸定位為「台灣威脅」。從民進黨兩岸政策的基本面看，民進黨的少數執政地位意味島內政治分裂將進一步加劇。台灣與外部及與大陸的關係受「雙獨結構」牽制，在民進黨更加「強調與域外勢力結合」的政策趨勢下，台灣的安全將更「民進黨化」，「台獨」利益將更絕對化。這進而導致台灣出現「安全」利益難以定義；執政當局決策更盲目；民進黨在地緣政經方面的戰略抉擇不是從台灣利益出發，而是與域外干涉勢力利益綑綁等狀况。

也因此，民進黨自佩洛西「硬闖」台灣、中國大陸以舉行軍演反制為特徵的挑釁與反制模式，將得以繼續。而島內社會安全問題的浮現，可為配合民進黨炮製「中國威脅論」的需要。當前世界主流認為，全球化仍將在艱難中繼續推進，地區經濟合作、區域經濟與地區產業鏈的重組不可避免。中國大陸地位的重要性，及其在地區安全和地區產業鏈重組方面的影響，將更突出。而民進黨不對兩岸關係在實現區域穩定中的作用加以運用、為台灣民眾謀利，而是將台灣與這種趨勢對立起來，這是置台灣於真正不安全地位。

解決台灣問題 大陸自有定見

一種考慮是在中國式現代化進程中，發揮台灣的作用實現兩岸和平統一。另一種就是民進黨頑固到底、自走絕路，大陸落實對「台獨」分裂勢力絕不縱容的政策。要看到台灣「大選」中，民進黨犧牲台灣利益，將台灣的民主、自由轉換為美國戰略利益，挑起地區衝突的一面。

實際上，台灣問題的解決，取決於中國大陸自身力量的發展。1992年，台灣地區GDP（本地生產總值）是整個大陸的52%。當年大陸外匯儲備只有194.43億美元，而台灣外儲在1991年就達到824億美元。全球化背景下，兩岸關係進入循序發展中，建立經濟互補關係的階段。美國憑藉軍事優勢挑起1995到1996年海峽危機。現在大陸堅持改革開放、國力強盛，自信心不斷增加。不管是誰當選，中國大陸都不會放棄統一進程，不懼怕任何外部勢力干涉，兩岸民眾對把握未來中國命運的信心更加堅定。

而理智告訴我們，台灣民眾需要的是處理好地緣政治與經濟風險、處理好兩岸關係、看對市場、看準產業佈局、看準區域經濟合作的風口，主動從兩岸的平穩發展思考，與民進黨用台灣安全做抵押的瘋狂政策區隔，如此才最符合兩岸中國人利益。而島內「雙獨結構」不僅制約台灣發展，在地緣政治經濟方面，民進黨只會將台灣的前途與美國戰略利益綑綁。域外勢力的干涉，則使台灣的安全更難以定義，台灣前途被置於危險境地。

儘管中美對話合作框架依然存在，但美國在已經不能獨立應對中國大陸的情景下，選擇戰爭邊緣政策的可能性大大上升。民進黨在地緣政經上進一步投靠干涉中國內政的域外勢力，結果就是公開走向「台獨」。從這個角度看，兩岸中國人按自己的利益需求，解決台灣問題的方式和時機都愈來愈成熟。

作者是上海台灣研究會研究員

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[周忠菲]