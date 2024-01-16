狄志遠、黃俊瑯：解決香港的士服務之困：從反對無理加價到引入網約車

你是否也經歷過這樣的不愉快：的士司機拒絕過海、嫌棄短途或長途、不願載帶着寵物的乘客，甚至故意兜路？這些問題不僅帶來不便，還使人感無助和沮喪。面對這些問題，政府的應對似乎不夠有力，令市民對的士服務的不滿持續升溫。

的士行業的這些長期問題對本港民生和旅遊業造成重大影響。2017年改組後之的士服務質素委員會本應提出有效策略，改善行業質素，並利用科技提高服務效率。可是這些年來，委員會的作用並不明顯，公眾對其效果的質疑聲音不絕於耳。

同時，運輸署提供的投訴渠道似乎也不夠便利和高效。過去兩年之的士投訴量遠低於乘坐人次，這反映了投訴機制的不足，可能使不良行為得以繼續。

對於近期的士業提出加價要求，我們必須持反對態度。的士作為公共服務一部分，其服務質素應與價格匹配。2022年7月的士加價後，價格提高，服務質素卻沒有相應提升，這對於依賴的士出行的市民來說是一種雙重打擊。

這種情况下，我們提出一個可能的解決方案：引入網約車服務。網約車利用先進科技，可有效解決許多傳統的士服務存在的問題。首先在安全方面，網約車服務於車程開始前就能確認司機和乘客身分，並透過定位系統提供透明的行車路線，這比傳統的士的匿名性要安全得多。

其次在公平性方面，網約車服務通過科技方法提前給出車資估算，這樣乘客就能在乘車前了解費用，避免濫收車資問題。此外，網約車平台的評價系統還可讓乘客評價司機服務質量，這在一定程度上可促進服務質量的提升。

再者，在效益方面，網約車透過智能系統的路線規劃和配對，提高行車效率，減少司機和乘客的時間及成本浪費。這樣的系統不僅可提高乘車體驗，也為司機帶來更大的收入潛力。

藉科技創新 改善交通服務

面對的士行業服務質素持續下滑和不斷上升的價格，社會已達成共識——不能再容忍。因此我們強烈呼籲大家聯合起來，共同反對的士無理加價，要求政府改善的士投訴機制，便利市民、旅客向政府反映和投訴的士司機態度問題。

同時，我們更應推動引入網約車服務，以科技創新改善整體的點對點交通工具服務質素。這不僅是對目前狀况的有效回應，也是順應未來交通發展趨勢。香港作為一個國際化大都市，應當擁抱科技創新、改善民眾出行體驗，提高城市運輸系統的整體效率和質量。

讓我們一起努力，為本港交通問題尋找更好的解決方案，創建一個更公平、高效、便利的交通環境。通過集體努力及對政策的積極影響，我們可以推動本港交通行業向着更加現代化、客戶友好的方向發展。引入網約車服務，不僅能改善市民和旅客出行體驗，還可促進的士行業內部競爭和創新，從而提升整個行業的服務質素。

作者狄志遠是新思維主席、立法會議員，黃俊瑯是新思維副主席

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[狄志遠、黃俊瑯]