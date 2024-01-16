曾順福：開啟中國-中東合作共贏新時代

開放友好的雙邊關係有利於中國向中東出口專精知識和行業經驗，全方位覆蓋技術創新、基礎設施、電動汽車、金融服務等各領域，為中東產業和經濟發展提供有力支持。隨着中國經濟從投資導向轉為消費導向，海合會國家企業也將在中國市場迎來更廣闊機遇。

技術創新

在出海謀發展的過程中，中國企業依託數碼化創新的飛躍式突破，積極打造全新商業模式，在吸引客戶的同時實現降本增效，不斷推出更具競爭力的產品和服務。

中國已成為公認的機械人流程自動化、5G等技術領導者，在高端製造、清潔能源、電動汽車、人工智能（AI）和機器學習等新興領域也取得重大進展。

中國擁有全球三分之一的5G相關標準必要專利，能提供低價優質、可信賴的5G基礎設施，支援數碼經濟加速發展。相較其他市場，中國在AI領域的應用場景也更全面多元，可根據醫療、交通和製造等行業具體需求提供定制化的應用。

中國在5G和AI領域的進步，可與海合會國家及其他國家和地區共用，不僅能支援這些國家的產業和經濟發展，還可通過「AI向善」助力應對貧困、突發衛生事件、氣候變化等全球挑戰。

基礎設施

自2013年「一帶一路」倡議提出以來，中國積極推進發展中國家基礎建設項目，積累了豐富經驗，有效助力「全球南方」國家邁向工業化。隨着基建經驗的積澱和互聯互通深化，這些發展中地區的基礎建設將不斷發展，進一步拉動中東地區的能源資源需求，促進中國與海合會國家邁向共贏。

中國還向阿聯酋和其他多國出口高鐵基建服務，希望分享中國的先進科技和專業技能，幫助這些國家修建自己的高速鐵路網絡。

電動汽車

中國擁有綜合全面的電動汽車生態圈，並掌握全球領先的行業技術，在創新、應用和生產領域遠超其他國家。目前中國售出的汽車中，電動汽車佔比逾三分之一。2022年，中國在全球電動汽車出口量的比重達到35%。

近年海合會國家紛紛推出不同戰略舉措，如沙特阿拉伯「2030願景」和阿聯酋為期10年的國家工業戰略「3000億迪拉姆行動」，大力推進經濟多元化發展。中國可憑藉在公共和私人綠色交通領域的先進技術與經驗，積極與海合會國家深入合作，把握巨大的潛在機遇。事實上，中國電動車企正積極佈局中東並加速擴大業務版圖，同時中東地區投資者亦在中國電動汽車領域開展大量投資，近期阿布扎比投資機構CYVN Holdings便以22億美元戰略投資入股中國電動車企蔚來。

在金融服務領域，中國香港作為全球領先的資本市場，及中國最具創新活力的大灣區一部分，可憑藉獨一無二的優勢，成為促進中國與海合會國家深入合作的絕佳門戶。

去年7月香港-中東經貿協會成立，進一步強化中國香港與海合會國家之間的密切聯繫。此外，迪拜經濟和旅遊局與本港財庫局簽署諒解備忘錄，旨在建立互助框架，加強雙方在家族辦公室、金融科技和綠色金融等關鍵領域的合作。同時，港交所與沙特證交所集團簽署合作備忘錄，在互掛上市和其他多個領域探索合作機遇。

這些舉措將進一步釋放香港的協同效應，推動中國與海合會國家在金融服務領域實現互利共贏。

赴華投資機遇

堅持高水平對外開放是中國貿易政策的主要着力點。中國致力打造穩定的市場化、法治化營商環境，隨着中國經濟邁向以消費為驅動、以科技為支撐的可持續增長路徑，跨國企業將迎來無限發展機遇。

去年10月習近平主席在一帶一路國際合作高峰論壇表示，中國將全面取消製造業領域外資准入限制措施。

大灣區是海合會國家企業進入中國市場的橋頭堡。大灣區人口逾8000萬，本地生產總值達2萬億美元，是全球最具創新和經濟活力的區域之一。

依託強而有力的政策支援，海合會國家企業將在消費、數碼化和可持續發展等領域迎來廣闊的赴華發展機遇。

在消費領域，海合會國家企業可依託本土科技和人才優勢，吸引精通科技的年輕一代消費群體，尤其是中國西部地區的年輕消費者。同時，數碼化轉型將為生命科學、汽車、零售等行業創造巨大機遇。在可持續發展領域，雙邊互利合作的重心主要聚焦綠色科技、節能及供應鏈轉型。

展望下一個10年及更長遠未來，中國和中東地區日益密切的互動往來，以及在經濟和商業生態的協同效應，將推動「走出去」和「引進來」的雙向奔赴，促進雙邊經濟邁向繁榮發展。

作者是德勤中國首席執行官

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[曾順福]