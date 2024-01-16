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歐陽五

歐陽五：賴清德的必答題

【明報文章】台灣地區領導人選舉，賴清德並不出人意料地勝出。民進黨8年執政的天然優勢、競選操盤之嫻熟老到，及「藍白合」破局，讓賴「保送」「躺贏」。但勝選並不意味着前路平坦。擺在賴清德面前的3道必答題，如何作答，不僅決定其個人與民進黨的前途命運，更攸關兩岸、中美、亞太與世界的和平及穩定。

必須回答怎處理兩岸關係

選前，民進黨再祭「大陸介選（介入選舉）」奧步（茅招），濫用警報傳送「大陸飛彈」說，結果假消息變成「空包彈」，貽笑大方。反觀大陸以不變應萬變，按自己的既定節奏推進兩岸關係。一方面，選前5天發布《關於經貿領域支持福建探索海峽兩岸融合發展新路若干措施的通知》，繼續堅定促融；另一方面，釋出信號研究進一步中止《海峽兩岸經濟合作框架協議》（ECFA）早期收穫農漁、汽車配件等產品關稅減讓措施，檢視、觀望兩岸善意是否對等。

其實，大陸對台灣的影響何需用「介入」，它本就是台灣經濟、政治、社會發展的最大外部變量，且分量日重、牽動甚廣。

觀島內，要和平、增交流、擴合作始終是主流民意，因為最符合台灣民眾利益。因而，如何處理兩岸關係，是台灣地區領導人必須回答的第一道題。

依照賴清德過往的行為邏輯，在新任期內是否有智慧、有能力平穩處理台海議題，尚是個問號。如果避答或歪解「九二共識」這一核心命題，那麼，兩岸和平的願景就會落空，兩岸民意也會反噬。

中美之間的路徑選擇

在中美之間如何自處，是賴清德要答的第二道題。從競選期間揚言以「走進白宮」為執政目標，到投書《華爾街日報》提「四大支柱」論，賴清德尋求「摸頂」「獻禮」並沒有換來美國的放心。實際上，賴清德的當選讓美國不得不更提高警惕，亦反過來促進了與中國大陸的主動溝通和管控默契。

選前，中聯部部長劉建超赴美，與包括美國國務卿布林肯在內的多名美方人士會面。劉建超在美重申，台灣問題是中國核心利益中的核心，並表示中方在台灣問題上的立場沒有變化。白宮國安會在選前舉行專題媒體電話簡報會，重申美國堅持其長期的「一中政策」、不支持「台獨」，並做出了「不反對和平統一」的姿態。選後，美國總統拜登對媒體表態「不支持台獨」，顯示美國回歸在台灣問題上的傳統立場。

當然，從戰略上看，美國「以台制華」不會改變；但在戰術層面，美國會盡力避免美中衝突，尤其是戰爭。據彭博社最近估算，台海若有戰事，代價將是10萬億美元，相當於全球GDP（本地生產總值）的10%，也將重傷美國經濟。

圍繞在台灣問題上的互動，美國會愈來愈清晰了解中國大陸所說「核心利益」及「第一條不可觸碰的底線」的意涵。北京就反對「台獨」、促進統一表明了堅定意志，華盛頓會明白「勿謂言之不預」的道理。

「台獨工作者」賴清德上台，如果不改其頑固立場，或將使台灣成為美國政府又一個海外噩夢。美國應當也應會努力管控「台獨」衝動，就像小布殊政府時代管控陳水扁「急獨」行為一樣。

放眼世界，動盪與衝突、危機與風險並存，各國都在尋求和平、發展之路。在中美兩強之間，多個國家、地區都選擇不站隊，並呼籲合作。台灣地區領導人的路徑選擇，又該是什麼呢？

能否聚焦民生福祉

民進黨執政8年，歷數成績單，乏善可陳。島內民眾選出台灣2023年度代表字是「缺」——缺電、缺蛋、缺人、缺安全感，百「缺」待補；開放美國「萊豬」（含瘦肉精萊克多巴胺的豬肉）、圖利「高端」疫苗，私利至上；肉價飛漲、房價高企，薪資止步不前；台股有漲勢，但外銷訂單持續下滑，經濟增速「保二」無望，經濟「外冷內不熱」；政黨惡鬥，以涉「反滲透法」名義拘捕人民，綠色恐怖既無人權，更非民主善政。

此次台灣大選，民進黨籍領導人和「立委」席次得票都未過半，反映選民不滿過去8年的內政治理。對賴清德自身和民進黨暴露的諸多問題，後續是蓋還是改？面對民意民訴，能否聚焦民生福祉推進改革？這是必答的第三道題。

福禍相依。未來是「終日乾乾」、「或躍在淵」還是「亢龍有悔」，取決於當局者能否知進退，以民眾利益為依歸。

作者是時事評論員

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[歐陽五]

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