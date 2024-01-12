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陳沛良

陳沛良：重建荔枝角收押所 迫在眉睫

【明報文章】政府申請55億元局部重建荔枝角收押所，項目早前在立法會工務小組委員會引起熱議，關注重建造價過高。上月我與立法會保安事務委員會一眾議員參觀該收押所，深入了解其現况和未來發展計劃。

這不是我首次到訪懲教設施，過往我曾參觀分別位於大嶼山、葵涌及西貢的5所懲教設施，今次更有機會視察在囚者的生活環境，深入了解到荔枝角收押所設施老化、環境擠迫等問題確實較嚴重。收押所作為羈留還押在囚者、協助他們更生的地方，我親眼目睹在囚者的惡劣羈管環境後，認同有迫切需要開展擴建及提升工程，以協助在囚者更生。

環境擠迫設備陳舊 影響紀律秩序

荔枝角收押所為高度設防的成年男性收押院所，於1977年建成及運作，至今已逾46年，許多設施已嚴重損耗，但還押在囚者持續增加，令羈管環境及懲教職員工作環境極不理想。

現時收押所的收容額有1484個，截至去年8月底，懲教署把1000多名還押在囚者轉到其他院所後，荔枝角收押所的在囚者仍有1632人，約為收容額的110%。環境擠迫和設備陳舊老化，影響在囚者日常活動和院所紀律秩序，經常發生爭執、打鬥等紀律問題，對院所管理、衛生及保安等都造成一定挑戰。

我在參觀中亦留意到，主翼囚室和附翼囚倉出現天花石屎剝落、渠管淤塞及地面滲漏等情况。職員解釋過去兩年曾發現逾2800處石屎剝落情况，每年平均因水管滲漏及渠管淤塞的維修約有1000宗。而附翼浴室亦殘破不堪，牆身內的喉管嚴重破裂，無法維修；40個淋浴水龍頭只得17個可正常使用。據了解，在囚者常因洗澡設施而爭執，職員亦需長時間在浴室內監察維持紀律。

此外，在囚者有每天1個小時的戶外活動時間，惟收押所只有一個合規格的運動場所，在囚者眾多的情况下，即使炎夏正午及寒冬黃昏天黑時段，仍需編排輪流參與戶外活動，並不利於院所秩序管理及在囚者身體健康。

當局有責任提供安全人道羈管環境

荔枝角收押所內的羈留者，主要是等候法庭審訊而未被定罪。當局有責任提供穩妥、安全、人道、合適和健康的羈管環境，包括提供心理輔導、醫療服務、運動設施等，保障他們的基本權利，促進他們早日更生重返社會。而引進「智慧監獄」元素，可推動懲教設施邁向現代化、信息化和人性化。雖前期資金投入較大，惟相信實行「智慧監獄」後，人員需求或可減少，亦可提升監獄管理成效。

重建計劃涉及金額巨大，社會關注實屬正常，反映市民和議員都秉持審慎使用公帑的原則，使公帑用得其所。重建計劃有其必要性和迫切性，原則上值得支持。我希望當局藉此機會充分發揮懲教結合的作用，繼續積極開展多元化、與時並進的更生服務，協助在囚者改過自新、重返社會；亦希望在囚者把握機會重塑自己，為重投社會做好準備。

作者是立法會議員

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[陳沛良]

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