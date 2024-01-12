尹瑞麟：美國國會報告 對中國教育及經濟的分析

該報告提到，中國雖可能處於40年來最嚴重經濟危機的邊緣，但仍持續擴增軍力，希望透過在導彈、太空、海底戰及人工智能（AI）等領域達成技術突破。對於香港，報告書批評特區政府「大幅修改香港曾擁有的民主制度」，讓北京可以「控制」香港的政治、司法、宗教和教育系統。報告書另一焦點是罕有唱淡香港聯繫匯率，指香港金管局維持港幣與美元掛鈎面臨壓力。

對於該報告的指稱，特區政府與外交部駐港公署分別反駁，媒體亦有顯著報道，相信人們尚記憶猶新。相對之下，報告書中較少被媒體報道但值得一提的是，其大篇幅地加入了對中國教育制度的分析，以及對中國整體經濟競爭力影響的評估。該章節共45頁，標題是「中國未來經濟競爭力的潛在風險」（Potential Risks to China's Future Economic Competitiveness）。

稱中國教育體系不平衡

經濟難破中等收入陷阱

或許先從報告書中相關部分的結論說起。報告書指，中國教育體系存在鮮明的不平衡（stark contrasts），其中包括一些世界上評價最高的大學，在黨國體制（party-state）引領下，國家將資源投入到AI和半導體等戰略領域，這對美國在若干尖端科技方面可能帶來挑戰；但與此同時，中國教育體系卻受到廣泛、系統性的缺陷困擾，中國的初等、中等、職業和高等教育課程及教學質素薄弱，導致畢業生在進入勞動力市場時缺乏充分的知識和培訓，尤其是在農村地區，這缺陷阻礙中國經濟和技術競爭力在中期、長期的提升，令國民經濟難以突破「中等收入陷阱」（middle-income trap）。

最初由世界銀行提出的「中等收入陷阱」概念，基本涵義是指：鮮有中等收入經濟體成功躋身為高收入經濟體；反之，這些地方往往陷入經濟增長停滯期，既無法在人力成本方面跟低收入國家競爭，又無法在尖端技術研製方面與先進國家競爭；尤有甚者，部分國家更同時面對人口老齡化，無法建立可持續的經濟增長動力。

報告書續稱，中國教育體系數量的擴張並沒有伴隨着質的提高，大量高中生和職業學生接受的教育質量低下，使他們未能為日後參與日益知識密集型的經濟做好準備；除了少數幾所頂尖大學，其他大學也未能充分培養學生的cognitive能力（指通過懷疑、思辯、推理和分析，或可統稱為reasoning，以得到知識和應用知識的能力）；相反，中國各級教育還是以強記（intensive memorization）為主。筆者在此不妨強調，「cognitive」不是一套套可傳遞的「知識」（knowledge），而是一種要求經過思辯取得知識的「情操」（mindset）或「技能」（skill），這亦道出了東西方教育的不同取向。

該報告書進一步表示，中國將資源集中在幾所頂尖大學和經濟條件最佳之大城市的學校，是以犧牲對中國教育系統作廣泛投資為代價；但即使頂尖大學能培養出世界領先技術的科學家和工程師，但整體勞動力也可能缺乏適應（adapt）和部署（deploy）這些創新技術的能力。報告書表示，這些結構性的問題是導致中國近年青年失業率飈升的因素之一，影響着中國經濟競爭力的發展。

全國高考是中國教育體系的核心，既是對某些人而言的個人成功關鍵，也同時是對社會構成日益嚴峻挑戰的根源。高考對強記的重視，抑制了學生對批判思維能力的發展，以及對其他個人興趣的追求。另方面，高考被人們視為向上流動的主要途徑，也是為缺乏財富和「關係」的子弟們，提供個人奮鬥達至成功的出路，成為促進社會穩定的支柱。報告書稱，這種「默然的社會契約」在今天也面臨着壓力，在經濟減速的情况下，畢業生面對嚴峻的就業市場，就業機會減少，使部分學生開始對該制度以至「共產黨統治合法性（legitimacy）」產生懷疑，特別是在過去一段時間內地高等教育大幅擴招，令情况變得更迫切。

知識斷層 時間問題

筆者認為，中國自改革開放以來，大量外資湧入和培訓機會增加，填補了原先制度所引致的上述各級相關人才和知識不足的「短板」。稍為回顧我們熟悉的香港初期電子業發展，特別是美資如摩托羅拉等企業在港設廠，為當時香港帶來現代化生產和技術，其所訓練的人才亦成為香港電子業發展的領軍人物。此外，外來國際會計師事務所提供的不僅是一流會計專業服務，更是長年為港培訓大量財務、會計、併購和稅務規劃人才，補足了在大學教育之上或之外的人才及知識庫。

同樣情况亦見於改革開放後的中國大陸，事例包括設於北京的微軟亞洲研究院，以至全國的大小工廠，都為中國各級勞動力提供了大量實用知識培訓機會。當前，除外資撤離之外，外來訂單亦減少，這方面的知識斷層也只是時間問題。報告書還認為，停滯的經濟和結構性的失業工人可能會感到向上流動前景暗淡，也因而可能導致福利下降和社會不安。

除上述分析之外，報告書還提到中國教育制度在其他方面的特色，包括中國教育制度在推展國家於軍事、科技發展方面的角色，尖端科技對海外專才的依賴，以及黨對各級學校的管控和思想工作等。

當年蘇聯經歷 值得深思

報告書再三表示：將大量資源投放給一支才華橫溢、積極進取的國內科技研發隊伍，毫無疑問會產生一定效果，成就若干成功案例；然而，將視域擴闊至整體經濟的話，這些即便是數目不菲、孤立性質的科技突破，也可能無法帶來整體生產力的提高。就如當年蘇聯破天荒地將首個人造衛星Sputnik送上太空，但隨後卻在整個浩瀚的科研創意成就中，再難見到相匹配的新亮點，這現象是值得深思的。該份美國國會報告書是為美國對中國當前的經濟潛力和前景作評估，但其所指陳的問題，對改進中國教育制度又有可以供參考之處嗎？

作者是前策略發展委員會成員，曾長期任職國際政府組織、國際會計師事務所

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[尹瑞麟]