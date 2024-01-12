王耀宗：中美關係「暫時均衡」

去年起中國外交趨溫和

細看這次中美會談的背景，中方自去年3月人大會議後，外交趨向溫和，進入下半年更展現全方位緩和態勢，「去戰狼化」。去年開始，歐亞各國領袖紛紛與中國領導人會談：1月是菲律賓總統小馬可斯，3月是西班牙首相桑切斯；該月舉行博鰲亞洲論壇期間，訪華的還有新加坡總理李顯龍及馬來西亞首相安華；6月起美國國務卿布林肯等美方官員接連訪華。

中美領導人的三藩市會談，是這一系列訪問的最高潮。雙方關係緩和的最根本原因，在於中國本身的經濟困境及外交失衡，此點眾所周知。從此一觀點看，中國有所求於美國者，多於美國所要求中國者。會談令中美關係止跌回升，亦是觀察者共識。

該次會談大部分內容都是戰略立場的重新表述。具體成果之一是恢復兩軍高層溝通、中美國防部工作會晤。美方得到最大的回報，也許就是聽見習近平表示否認有在2027或2035年的攻台計劃。同樣地，中方還要求美方推動對台灣的「和平統一」及停止向台售武。解放軍攻台之傳聞，於2022年8月美國時任眾議院院長佩洛西訪台，北京「軍事封鎖」台灣舉行演習時臻於頂峰。

過往幾年，有謂北京會在2021年中共建黨100周年攻台，有謂在2023年可能攻台；後來習近平提出「建軍100年奮鬥目標」，又有人謂2027年為攻台之年。「2035年武統」之說雖遭習近平否定，惟不表示北京不做武統的準備。况且2035年距今尚遠，政治上一日都嫌長，武統是個政治決定，到時如何要看中美實力對比。

過去北京曾出了3份台灣問題白皮書，表明除了台灣宣布「獨立」及內部動亂，無限期拖延和平統一也可以是武統的原因。我早於2018年便預測，北京武統台灣的時間約在2035年左右（見2018年3月20日《南華早報》文章「When will Beijing's patience with Taiwan run out?」）。我的論述根據是：（1）中國修憲刪去國家主席連任限制；（2）習近平在第一個任期內提出偉大復興中國夢；（3）中國軍事急速現代化步伐等因素。

時至當下，中共二十大報告提出2035年到本世紀中葉要建成社會主義現代化強國。統一台灣既然是中國核心利益重中之重、第一條紅線，沒有理由中國的版圖會缺少台灣。鑑於北京對統一問題的焦急，我現在更相信2035年左右武統的可能。習近平在習拜會上說「沒有這個計劃」，這只能說現在沒有這個計劃，不表示將來沒有。沒有武統作為遠程目標，解放軍不可能有這樣的快速發展。

北京紅線清晰 華府策略難測

中國的紅線清晰。現今拜登政府是怎樣看中國呢？在台灣問題上，美國提出的是「一個中國政策」，以別於中方的「一個中國原則」。自中美建交後的40多年，這個政策沒有改變，其主軸中心思想是「反對大陸武統，反對台灣獨立；不反對和平統一，若不能和統，就維持現狀」。隨着中國大陸軍隊擴展，美國對台支援力量也加強。於2022年8月台海危機之後，拜登曾說會「派兵協防台灣」，但後來華府官員又撤回。在會否武力維護目前台灣地位的問題上，華府處「戰略模糊」狀態，此實是其策略依賴於北京及「台獨」力量的互動態勢而定。

美國國安顧問蘇利文在去年底《外交事務》發表了總結美國外交政策的文章（The Sources of American Power: A Foreign Policy for a Changed World）。他首先認定大國競爭（great power competition）是國際政治的現實。這個競爭涉及政治、意識形態、科技、金融等各方面。不過他亦認為各國互相依賴，脫鈎並不現實，所以目前的競爭是「互為依賴下的競爭」。自2022年俄羅斯入侵烏克蘭以來，國際競爭更趨劇烈。

美國對華5點承諾包括不尋求新冷戰、不尋求改變中國體制、不尋求強化同盟關係反對中國、不支持台獨，及無意與中國衝突。這些是宏觀戰略層面的承諾，在具體策略上卻難測，令承諾「空泛化」，例如在新冷戰論點上，不斷強調大國競爭事實上已形成一場新冷戰。

蘇利文在該文章中強調，當今美國正面對第三次巨大戰略挑戰或改變：第一次是二戰後至1990年代初，其間美國成功維護了民主陣營，擊潰蘇聯共產主義；第二次是美國成為「單極霸權」，市場世界化，前所未有地推進了全球生產力，鞏固了自由主義世界秩序；第三次巨變是面臨「共產中國」崛起，美方視中方為唯一有能力挑戰現存「以規範為本的世界秩序」之競爭者。

南海將成為爭持焦點

美國的戰略目標已定，但具體策略因時、因地制宜，例如選擇性地制裁中國巨企及個人，挑戰中國的人權紀錄，加強與北約的關係，增加在菲律賓的海軍基地，外交官員重駐南太平洋島國，構築英美澳聯盟共建核潛艇以抗華，與越南建立全面戰略伙伴關係等。蘇利文強調，美國會以「實力地位」（situations of strength）應付中國的挑戰。

中美立場不變，目前只是達到一個「暫時均衡」。在2024年美國及台灣大選前，相信台海不會出現重大事故。按當前的發展來看，南海將成為各方爭持的焦點。

作者是旅居澳洲的香港政治學者

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[王耀宗]