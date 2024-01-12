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江玉歡

江玉歡：從公共政策制訂內在邏輯 窺探政府政績觀

【明報文章】轉眼進入2024年，經去年全港市民共同努力，在中央支持下，香港社會逐步回到正軌，重新敞開懷抱迎接來自五湖四海的賓朋。回顧這幾年，香港特區政府的一舉一動似乎都牽動着市民神經。每個新政策的出台，都考驗着市民對政府的信任度。

如今香港要求新求變，需有自我革新的意志力，更需全社會心往一處想、勁往一處使，這恰恰對如今特區政府班子提出更高要求——是要求，也是令政府收穫民心的重要機遇。

每一個成功政策的推出，既需符合政策制訂過程的科學性、嚴謹性及合乎法理，更離不開全社會的支持。毋庸置疑，成功的政策既能很大程度上改善市民生活、提升市民對政府信任度，亦能反作用於政府公信力的提升。

政策制訂流程 環環相扣

通常而言，公共政策的制訂主要包含6個環節，即問題（problem）、目標（objective）、備選方案（alternatives）、方案結果（consequences）、權衡（trade-offs）及合法化（legitimize）。在公共政策研究領域，將這一流程概括為「POACTL」。除上述環節外，在政策制訂和實施過程中，公眾支持度、政府組織內部利益協調度等，都對政策能否成功起到極其重要的影響。特區政府每推出一個政策前，均需對上述環節做多次複演、研究及模擬，並向市民公開核心細節和流程，向持份者尋求可行性的建議和意見。任何一個環節的缺失，則會面臨政策失敗風險。

以被市民詬病已久的「執法尺度不一」問題舉例，去年關於本地小販生態的話題一度甚囂塵上，食環署向小販的執法方式多次引起爭議。該政策問題在於當局未能面向市民，尤其是小販執業者，清楚解釋支撐「清理小販」行動背後的政策目標，且無明確的備選執法方案，令小販群體只感受到政府「冷血」和「無情」，似乎他們無論怎麼做都逃不了「被驅趕」的命運。市民亦未能看到食環署針對小販處理政策的最終結果是什麼，似乎罰款後也未有後續，短期目標和長期影響都不夠明確。同時，食環署並非針對全港的違規擺攤開展行動，而是「有投訴便有行動」、「無投訴便無行動」，存在嚴重的執法尺度不一問題，引起民怨。

事實上，小販並非唯一活躍在「主要通道、行人絡繹不絕地方」的角色。許多港鐵站出口、天橋等人流穿梭的地方，都有不少臨時攤檔。這類攤販難道沒有佔用公共通道嗎？顯然不是，而是因為推廣攤位儘管同樣佔用了街道空間，但並無售賣商品，所以沒有對應法例可以規管。這便是該政策尷尬之處：政府以「阻街」為名清理小販，面對同樣「阻街」卻不售賣商品的攤檔則不採取行動，就導致政府這種行為很容易被市民誤解成「僅僅為難小販」。日日在此類政策下生活，談何令公眾支持政府？

當政策執行出問題 市民會對體制失望

政治學者David Easton將公眾對政府的支持分為3個層次：對政治共同體、政治體制和當局的支持。公共政策是由當局制定，公眾容易將政策失敗的責任歸咎當局，嚴重的話甚至會歸結到政治體制層面，對政治體制穩定性構成嚴重威脅。

不得不承認的是，當前香港市民對特區政府的支持度仍未能達到一個理想程度，即距離社會共融的層面仍有一定距離。當市民看到政策執行過程中出現問題時，怨氣遠遠大過政策本身，即不僅批評「事件」，還會深深地對香港的「體制」失望。

以房屋政策為例，市民往往將新加坡成功的組屋政策與本港公屋居屋比較，以體現出本港公營房屋政策的低效之處；而究其原因，有相當一部分聲音傾向將香港房屋政策低效的原因，歸結為體制原因。然而，這些問題雖然不能說跟體制毫無關係，但是只要政策重心得到調整，政策的負外部性（negative externality）就能夠顯著降低。

公務員應將目光放遠

香港處於社會轉型期，許多政策在過去曾對社會帶來積極影響；只是如今若想繼續發揮積極作用，需破除重重利益藩籬。政策失敗是政府在執政過程中的正常現象，並非罪大惡極之事，只是包括特區政府全體公務員都應當改變觀念，認識到政策低效或失敗的原因，更多是源於政策設計和執行，將來能夠在制訂政策時將目光放長放遠、將思路打開，既要坐「冷板凳」深入研究邏輯和法理，又要「勤跑動」深入民間基層，聽取政策直接受眾的反饋，真正將政策制訂的全流程環節打通盤活。若每每面對批評就輕易將「體制」掛在嘴邊，是一種潛在的不負責任表現。

本屆政府上任後推出不同新政，足以體現勇氣和決心，這對於推動政府內部改革和改善社會風氣有積極意義。只是，任何政策都要符合一個地區的長遠發展利益，需符合科學性、法理性，要嚴密符合一環扣一環的邏輯順序。迄今之前的20幾年，香港這個城市自帶濃重的英制時期政策影子，並不否認過去許多政策在今天仍對香港社會起着重要作用，但也必須承認，已有多種政策和法律跟當前香港社會現實格格不入，與當前市民的需求產生難以調和的矛盾。

接下來的時間裏，勢必不斷有新政策推出，舊政策和法律也需不斷修訂。不正確的政績觀，必然會導致低效政策。當前政府制訂政策不可只注重眼前利益、急功近利，高級公務員不應只想看到自己任期內的香港發展，而應該將目光放到50年、100年之後，看看那時香港這顆明珠是否依然閃耀。

作者是立法會議員

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[江玉歡]

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