梁家權：社交媒體與「毒性正能量」

雖然人們對自己生活保持正面態度，並向他人給予鼓勵是一件美事，惟當這種積極性過猶不及時，就會造成所謂「毒性正能量」（toxic positivity）的問題。

「毒性正能量」言論的負面影響

「毒性正能量」是一個心理學概念，意指當人們經歷困難的時候，會迫使自己或他人以一個開心和自信的態度去面對問題。跟一般正能量不同，「毒性正能量」之毒在於它要求人們逞強，並將負面情緒壓制下來。這會令人們不能坦誠面對苦難的源頭，錯失學習梳理負面情緒的機會。

另外，抑壓負面情緒久而久之也會影響個人的整體生活幸福感。歸根結柢，漫長的人生裏總會有喜有樂、有高有低，不會永遠一帆風順。所有負面事情，都是人生的重要組成部分。有時候，就是我們經歷了一些苦困，才會更欣賞和感恩當下擁有的東西，成就更好的人生（註1）。

此外，當人們無視負面情緒的存在，但現實確是存在着困難，當中「對人歡笑，背人垂淚」的認知落差，反而會引致精神壓力。最後，「毒性正能量」只顧叫人盲目樂觀，即是認定情緒的喜怒哀樂完全是個人責任，無視了外部因素如際遇和社會環境的無情壓迫。

社媒上互相比較 擴散毒性正能量

當然，「毒性正能量」不是近年才湧現。以美國為例，有不少學者就認為，這個問題跟該國長年建立的自信文化有關（註2）。眾所周知，美國十分崇尚個人競爭，人們要在激烈的競爭中脫穎而出，無時無刻都需要以強人姿態出現，絕不能透露自己脆弱的一面。在這個環境下，人們必須保持高度，甚至是過度自信，同時也會預期別人有同樣心態和行為。

而近年社交媒體的出現，就更加將「毒性正能量」這個問題「發揚光大」。在前網絡時代，人們只需在日常生活向身邊人展現自信；但來到現今數碼時代，社交媒體就成為一個展現自我的關鍵戰場。只要上載一張漂亮的圖片、講出一句正能量言辭，就能塑造出完美和陽光的網上形象。而當大家就此互相比併，就會衍生「毒性正能量」的網上氛圍。

社媒公司的正向情感操作

當然，要更全面了解「毒性正能量」的形成，我們不能忽略社交媒體的操作邏輯。多年前有學者指出，社交媒體的設計是具有「正面偏向」（positivity bias；註3）。例如，早年facebook的emoji（表情符號）只設有「like」按鍵，後來才肯加入其他情緒選項。而在2021年，YouTube也調整了設定，只公開影片的「like」數目予公眾知道，而「dislike」數字則被遮蓋，只有創作者本身才會得知。

兩大數碼平台上述的舉措，都旨在建立一個正向的網上環境，當然背後有其商業考量。對用家來說，如果在網上分享內容會惹來公眾負評，之後一定會有所卻步；而對廣告商來說，若然網上言論環境充滿負能量，也未必願意在那裏投放廣告。故此，為保障網上流量和廣告收益，平台公司十分希望維持一個正向的網上氛圍。可以說，網上的「毒性正能量」某程度上就是在這個商業運作邏輯下滋生起來。

理解情緒製造過程

方能認識真實自我

總結而言，在「毒性正能量」這個議題上，我們一方面了解到，不止負面的社交媒體資訊會影響人們身心健康，原來看似正面無比的言論也有其危害性。另一方面，我們該認識到社交媒體的技術設置和運作邏輯，並不是價值中立，而是會偏向製造和催谷某種情緒。當我們能夠理解到情緒的形成因素和過程，這才能排除網上雜音，探索到自我的真實感受，發掘快樂的泉源。

註1：Cain, S. (2022). Bittersweet: How Sorrow and Longing Make Us Whole. New York: Crown.

註2：Ehrenreich, B. (2009). Bright-sided: How the Relentless Promotion of Positive Thinking Has Undermined America. New York: Metropolitan Books.

註3：Wahl-Jorgensen, K. (2018). The Emotional Architecture of Social Media. In Z. Papacharissi (ed.) A Networked Self and Platforms, Stories, Connections (pp.77-93). New York: Routledge.

作者是香港樹仁大學新聞與傳播學系助理教授

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[梁家權]