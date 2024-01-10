羅崑：寬鬆包容 香港特色

對旅客滯港事件的兩地輿論反應

觀乎本地各大報章媒體的社評和評論專欄，在事件發生後，並未負面挑動香港與內地之間的矛盾，亦未見流於情緒化地貶低不過夜旅客帶來的低經濟效益。

實際上，各方合力提出建議，包括因應重大節日等特殊的旅客高峰期，港深兩地政府是有責任提早做好各方面的交通配套，例如延長兩地鐵路營運時間，尤其深圳、廣州已躋身國際一流城市行列，與香港並駕齊驅，絕對有能力吸引國際文化藝術與體育等盛事活動落戶，促進港人北上消費的動機愈多，同時亦為深、廣兩地民眾提供更暢順便捷來港旅遊的區域一體化體驗，可創造經濟價值及締造多贏局面。

進一步說，各方的建議並未忽略不過夜旅客來港消費的訴求。例如對本地酒店業定位，應考慮與業界多溝通，是否可以有更多中低價酒店房間供應，或在宣傳上加強夜間消費場所吸引力，藉以提供更多過夜誘因的適切建議。不過，建議也同時點出旅遊模式已經改變，提示商戶應多花心思並研究港人北上消費的原因，參考及應用於吸引內地來港的不過夜旅客，在本地其他方面有更多花錢空間。

可以說，本地輿論對於事件的應對方式，是從解決／檢討問題的角度出發，未有消費情緒、故意「引流」，更多的是從改善接待旅客之道、保持香港好客之都的形象，就事論事去討論，符合港人對國際旅客有其寬鬆包容的個性特質。

營造香港「壞孩子」角色 不利對國家戰略價值

無論如何，以上就事件所提及的本地輿論反應，確實反映了香港的開放與包容特質，也是符合香港作為一個多元社會，接納任何事情總有意見紛陳的時候。唯有踏踏實實，用最寬鬆、最包容的辦法，為社會整體利益糅合出適切建議，亦是體現作為國際城市應有的社會價值。

反之，內地有部分媒體或個別網紅的引流模式，慣於「消費」香港，不斷製造港人「歧視」內地人的種種，營造香港在國家眼中是「壞孩子」的角色，不利香港對國家發展的戰略價值。內地相關部門應要稍為注視。

事實上，充分利用並明確香港的開放、包容與國際化特質，不僅是在遷就香港的歷史和事實，更是促使港人對「一國」有更寬鬆、更包容的理解；而對於「兩制」，更可避免狹隘與防守性的政治思維。

作者是香港青年時事評論員協會秘書長

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[羅崑]