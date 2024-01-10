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藍天銘

藍天銘：伊朗政權對溫和世界的威脅

【明報文章】近期對商船的襲擊、黎巴嫩真主黨的行動、在烏克蘭的無人機襲擊、哈馬斯與以色列的衝突、伊拉克民兵武裝對美國軍事基地的襲擊，以及新德里的爆炸，都有一個共同點——它們都是伊朗阿亞圖拉政權（Ayatollah regime）支持的恐怖活動。該政權領導人公開表示敵意，並使用暴力手段傳播其極權主義和原教旨主義，甚至試圖得到核武。

伊朗伊斯蘭共和國（Islamic Republic of Iran）在整個中東地區訓練、資助和裝備軍隊及民兵，散播極端伊斯蘭意識形態，嚴重威脅區域穩定。

伊朗支持加沙走廊的哈馬斯，以及黎巴嫩、敘利亞、伊拉克和也門的武裝，其目標正是破壞這些地區的穩定、傳播其激進的伊斯蘭思想。

尋求和平的國家，不會擇敵而戰；相反，是敵人通過侵略來強加戰爭。忽視和平、穩定等價值觀與伊朗激進伊斯蘭政權之間的衝突，並不會令這種威脅消失。這場衝突，是伊朗單方面強加給尋求寬容和共存的國家及人民。

以國對伊朗人民沒有敵意

以色列作為飽受戰爭蹂躪的溫和國家的主要代表之一，一直面對着來自伊朗及其同流合污者的威脅。如果哈馬斯、真主黨、胡塞武裝和其他伊朗支持的組織佔據上風，就會為其進一步侵略溫和派的阿拉伯世界、地中海及歐洲大陸鋪平道路。

以色列發現，自己正處於對抗原教旨主義威脅的前線，在這場全球性的鬥爭中發揮着重要作用。

以色列對伊朗人民沒有敵意，兩國關係曾非常緊密。許多伊朗人都懷念這段時期，並願意恢復這些關係。而阿亞圖拉政權對巴勒斯坦人權狀况的虛假關切，則受到許多伊朗人的廣泛責備。在反猶主義和根除猶太國家的目標的驅使下，阿亞圖拉及其盟友對以色列懷有共同的敵意。

衝突早已超越國土邊界

雖然現時的戰爭始於哈馬斯從加沙地帶對以色列發動的襲擊，但伊朗已將其升級為多線衝突。黎巴嫩真主黨、敘利亞和伊拉克民兵武裝、也門胡塞武裝的侵略，以及伊朗駭客的網絡攻擊，都加劇和擴大了衝突。這些攻擊對全球供應鏈構成了威脅，影響着全球能源價格。

以色列可能處於當前戰爭的最前線，但衝突早已超越了實質國土邊界——它代表着寬容、穩定和共存的價值觀，與宣揚原教旨主義和壓迫的勢力之間的一場鬥爭。這場鬥爭不僅限於以色列；這場鬥爭對於確保世界的未來和捍衛這些共同價值，至關重要。

（編者按：文內分題及重點黑體為本報編輯所加）

作者藍天銘（Amir Lati）是以色列駐香港總領事

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[藍天銘]

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