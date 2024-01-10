劉銳紹：不需風流高格調 引得黃鶯下柳條——2024年中國如何開局的利弊和對策

（1）形勢確有困難和不利之處

──毋須忌諱，今年承接近年的持續下滑，開局困難重重。很多經濟數據都令人擔憂，尤其是房地產，主要上市房產企業的總市值下跌27.75%，是3年來最大跌幅。房地產佔中國GDP（本地生產總值）約四分之一，中國家庭的70%投資也在房產，業界估計今年還可能有雙位數收縮；瀕於「爆雷」的房產企業負債共10萬億人民幣，行內人士說「印鈔也解決不了問題」。

房地產下滑還會引致地方性的基金（主要是地方政府集資渠道）預算大幅下跌，業界估計賣地收入至少減兩成。舉一反三，其他經濟數字毋須羅列了。

──減薪潮和討薪潮接連出現，也是一大隱憂。據38個主要城市統計，即使基本薪金不變，但其他收入減少，引致不同工種的薪金出現自2016年以來幅度不同但為期最長的下滑。其中最吃重的數碼科技業的招聘平均月薪減幅，去年達7%。各地公務員由2021年7月起收入漸次下降，有些還要回吐前幾年的獎金。一些地方政府更成立「減薪辦」，研究如何增收節支。這是過去少見的。基於此，湖南、河南、四川等地已出現教師和醫護人員討薪潮。

值得關注的是，一些大企業（例如上海城投集團、武漢農業集團、內蒙伊利集團）近期陸續成立「人民武裝部」，有員工參與，接受某種技術指導。從維穩角度看，防患未然，無可厚非；但這反映什麼趨勢？才是最值得研究。是簡單的防止混亂和治安問題？還是應付社會動盪不穩、民情躁動？不可忽視。

──反貪腐仍是一大挑戰。最近火箭軍貪腐集團被連根拔起，還涉及空軍（詳見剛公布的全國人大罷免名單）。最近中紀委召開三中全會，說這是「壓倒性的勝利」，但又說「仍有官兵高壓反腐下不收斂」，可見清理貪腐確實不易。須知道，這些貪腐集團都是近10多年來才凝聚犯案的，為什麼他們可以如此根深柢固？倒是外界難以解答的問題。

（2）必須清理積累的隱患

──上述問題存在已久，原因也由來已久，成為積累的隱患。怎樣才能夠根治？各界都認為必須認真對待源頭和起因。其實，各方已經重複提過很多建議，但同時遇到一個問題，就是大家都視而不見、見而不理、理而不碰、碰而不深。有權的人難處理，無權的人沒法理，周而復始，只好當作看不見，針刺心臟才處理。

──另一障礙是，以為思想教育可以控制一切。最近北京舉行全國宣傳部長會議，要求「唱響中國經濟光明」。以前的說法是「唱好」，現在改為「唱響」，反映官方也認識到，如果現實不如理想，怎樣唱也唱不好，所以退而求其次，改為唱響。我想，倒不如叫「唱導」，既用務實方法改善經濟民生，才可以引導唱好的輿論。

近年來，宣傳輿論導向有兩個現象，必須認真審視。一是上級說「唱好和唱響」，下級馬上和應，還說要「跳起攀高」，但這會否重蹈大躍進年代的假大空？即使不會像以前那樣離譜，惟會否間接刺激造假帳、假象、「篤數」？精明如朱鎔基，當年考察某地的糧食儲存時，也被搬來「篤數的儲糧」騙了。

二是不少談得、寫得的宣傳官員，近年仕途不俗，由宣傳崗位轉升其他高位。他們固然有其能幹之處，但治國依靠實才、口才還是文才？倒是一個現實的主次和優次問題。

──即時的監督還是事後諸葛的馬後炮，也很重要。最近，國師級的經濟大師吳敬璉指出，中國經濟和社會已到臨界點。他實事求是，完全「不需風流高格調」，但他的講話很快被下架。

外界關注的不單是他的講話內容，還有下架的界線誰來掌握？誰來決定和處理？按現時操作特色，不一定是高級官員，而是一般獲授權的「輿論守門員」，也可以大刀闊斧「保護輿論淨土」。這樣又如何廣開言路、察納雅言呢？

更有甚者，近期無論在內地或香港，輿論紅線不斷移動，令人難以捉摸。坊間已有戲謔之言：千萬不要把紅線女變成「紅線累」，再變成「紅線淚」。紅線女是已故粵劇大師，名重一時，但無人想成為她《紅燭淚》的主角。

（3）應對困局有很多善法

──雖面對種種困難，但我從來不覺得死路一條。只要因時制宜、因勢利導，辦法總比困難多。眼前必須看到，外國經濟也是「死水裏作浪」，關鍵是誰的復常速度快、步履穩？所以中國可趁此時機，穩步前行。即使外國制裁中國的高科技，但一些不是頂端的高科技中國早已掌握，例如中國的電能車已擴大外國市場，彌補部分外貿萎縮。諸如此類的空間，仍可不斷拓展。

更值得觀察的是，早前在美國舉行「習拜會」後，中美外交角力有點鬆動迹象，外界觀察中國的「戰狼外交」會否調整？最近在北京舉行的駐外使節會議上，除了前外長秦剛已證實下台之外，被視為近乎「撒野」的駐法大使盧沙野未見影蹤，也是一個無形的焦點。只要中國不斷調節及緩和對外關係，肯定可以爭取更靈活空間。

──如今，火箭軍必須重整，間接顯示兩岸兵戎相見的機率相對降低。所以，不管近日台灣大選結果如何，北京只要穩住中美關係，即使減少對台壓力，也不會出現實質「台獨」，因為美國斷不會讓台灣「獨立」，從而失去與中國大陸討價還價的牌。按此形勢判斷，重新研究兩岸政策，壓力和引力齊思，總比單邊強勢施壓好得多。

──內地社會雖然經濟下滑、人心浮動，但關鍵是怎樣穩定下來？官方必須高效處理人民內部矛盾，更重要的是高度克制，切勿輕易使用武力；企業的人民武裝部不應導致人民壓人民，甚至人民鬥人民。

在此關鍵時刻，不能一下子提高官員質素，惟最低限度要防止官員因表忠或急見成效而胡亂下令。近期廣東三水的「躺平名單」示眾事件、湖南長沙周南中學因縮減春節假期而引起的維權事件，也是必須避免激起民怨、擦槍走火的事例。

總之，我們無意「唱衰」，「誰愛風流高格調」？只求「引得黃鶯下柳條」！唯此而已！

作者是時事評論員

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[劉銳紹]