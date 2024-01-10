周忠菲：「大選」在即 真要讓民進黨置台灣於險地？

目前外界對台灣「大選」的關注有兩種：一種是關注選舉結果，分析其產生的影響；另一種是關注世界亂局中，中美博弈與確保亞太地區穩定之間的關係，即中美關係穩定或者對抗，對解決台灣問題的影響。筆者認為一旦民進黨在「大選」中獲勝，將對兩岸關係採取對立的戰略挑釁姿態，將置台灣於危險境地中。

種種迹象顯示，民進黨在選舉中毫不掩飾其執政利益在於將台灣的民主自由為美國利益服務。

當前世界局勢動盪不安，與兩岸和海峽周邊相關的是，一方面美國面對俄烏和巴以衝突處境維艱，但仍在全球繼續推行戰爭邊緣政策，拒絕戰略收縮。另一方面，2024年美國總統大選的高度不確定性，及其可能引發亞太地區的戰略混亂正在擴散。在南海，美國幕後挑動菲律賓對中國尋釁滋事；在台海，美國加緊武器售台，美國軍事人員進入台灣；在東海，美國煽動日本，默許日本再度軍國主義化。美國國內反華勢力做夢都想圍繞中國周邊挑起事端，並就台灣問題進一步遏制中國大陸。

台獨勢力當道 不排除大陸強烈反應

目前情况下，一種可能是若侯友宜勝選，那麼兩岸關係出現好轉的概率會升高，至少兩岸人員往來將有可能顯著增加，但這不能完全滿足美國的戰爭邊緣政策需要。倘賴清德勝選，很大程度上除了民進黨一直保有的34%基本盤因素外，一定與國際局勢和美日的影響因素相關。

大陸國台辦已公開表態，對「台獨」分裂勢力絕不縱容，明確將賴清德及其競選搭檔蕭美琴定性為「雙獨組合」，不排除大陸對「台獨」分裂勢力重新當道、破壞地區局勢穩定作出強烈反應的選擇，政治上對賴蕭為代表的民進黨黨內深綠勢力進一步加強打擊，軍事上一定會加強威懾。

美國對台政策在表面上是不支持「台獨」，但美國在民進黨執政這8年中，實質是不斷鼓勵民進黨去執行挑戰台海和平穩定的圖謀；美國反過來利用兩岸衝突，將中國統一進程歪曲為大陸「脅迫台灣」、「威脅」台灣民主價值觀。

賴清德競選辯論中先後拋出的「重回民進黨中間路線」、不再提「獨」而只強調「務實工作者」、「不滿意中華民國憲法」等，是故意在政治上混淆視聽。而蔡英文也通過元旦賀辭聲援，宣稱「『九二共識』就是大陸對台灣的最大風險」，直接顯示民進黨將繼續其對大陸一貫的對抗立場。

美國對台海形勢的「新解讀」

「台獨」就是戰爭，這種關係正在被民進黨移花接木，用「挑釁-回應」的循環模式作遮掩。賴、蔡的表態，還有一個充滿挑釁的目的，就是通過發出信號暗示民進黨在台灣的基本盤依舊存在，不管賴當選與否，兩岸關係將再次陷入「挑釁-回應」的循環模式。從1995年李登輝訪美導致海峽危機，到1999年「兩國論」，再到2000年後陳水扁的「一邊一國」，及2016年以來蔡英文否認「九二共識」和其後的「兩岸互不隸屬」、「台灣烏克蘭化」、「推行代理人戰爭」等，這些都是例子。

民進黨徹底投入美國懷抱、拱手將台灣利益送上，只是一廂情願。問題是美國敢下水嗎？日、韓、菲敢嗎？近日美國將中美在軍事安全領域的競爭與對抗，回調到中美如何防止新的「台海危機」、如何避免引發中美衝突，就是美國出於種種顧慮對台海形勢的一種「新解讀」。

和平穩定應成為中美在台海的共同利益與政策訴求，但美國不會輕易接受、不會輕易放棄戰爭邊緣政策，因為美國的邏輯認為後者帶來的利益更快、更直接、更大。美國以各種渠道支持民進黨未來領導人、推動「新兩國論」、搞美國支持下的「以武拒統」，仍是其對台政策選項之一；其「不支持台獨」的承諾，與美國準備推出的「新兩國論」，執行起來並不違背。這是美國利益與民進黨利益的結合點，也因此民進黨才敢圖謀將台灣置於戰略險地。

作者是上海台灣研究會研究員

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[周忠菲]