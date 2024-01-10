關仲然：2024年大選前瞻：國民黨的復活和民眾黨關鍵作用

自馬英九之後，國民黨經歷兩次大選慘敗：2016年朱立倫大敗300萬票，到2020年韓國瑜也輸了260萬票，對於登記選民數字是2000萬左右的台灣來說，這都是一段大差距，連續兩屆得票率都比民進黨少約20個百分點。因此兩次選舉後，都有國民黨要「亡黨」的說法，意指難以翻身、就此退場。

亡黨的說法聽起來誇張，觀乎國民黨到今天仍然存在，而且以黨的資源和規模來看，依然是台灣第一且遙遙領先（舉個例，像兩黨黨中央的位置就有大差別：國民黨有一整棟大樓，民進黨則是大廈其中一層）。

民進黨「走過亡黨」經歷的兩個重點

類似的亡黨說法，其實同樣曾出現在民進黨，當年陳水扁貪污，2008年大選民進黨落敗後，黨內愁雲慘霧，亡黨之聲此起彼落，甚至曾傳出要改名「社會民主黨」，藉此擺脫負面形象。雖最後沒有棄掉民進黨這名字，但黨內也確實推出不少改革，其中最重要的就是選出蔡英文為黨主席，而不是傳統民進黨人如蘇貞昌、謝長廷等，推動民進黨革新。

從民進黨「走過亡黨」的經驗來看，可得出兩個重點。首先，2008年民進黨的慘敗，實際上是輸了220萬票左右，得票率差17個百分點。以大敗的程度來說，國民黨在近兩屆大選其實輸得更慘烈。第二，慘敗之後的民進黨推出改革。在政黨政治的學術研究中，其中一個重要的文獻題目是關於政黨改變（party change）。於相關文獻中，有一個重要前提，就是政黨作為一個大型組織，本來都抗拒改變，除非有很大的原因非變不可，否則都傾向維持現狀。因此在有關政黨改變的研究裏，改變原因和改變內容都是研究重點。

要數最常見的改變原因，選舉大敗必列首位。像運動比賽一樣，選舉總有輸贏；但若大敗，意味着政黨出現了根本問題、民意基礎有重大缺口，即失去了一大部分支持，要扭轉劣勢就要靠政黨改革來達成。研究文獻很多時會把領袖的轉變看成為政黨改變的原因之一，但對政黨來說，黨主席的轉變很多時候都是發生在選舉慘敗後，因此黨主席的轉變更多時候是政黨轉變的其中一項。

民進黨當年大敗，單論慘烈程度其實比不上近年國民黨，惟已足以推動民進黨推行一些改革；而且在2012年大選中，雖再次輸給馬英九，但兩黨差距縮窄到80萬票（6個百分點的得票率），顯示蔡英文成功令民進黨擺脫亡黨命運。

說了一大堆民進黨當年經驗，將鏡頭放回國民黨：兩次慘敗後，國民黨有沒有改革？是否可能扭轉劣勢？2016年後，洪秀柱、吳敦義、江啟臣和朱立倫（現任）先後獲選為黨主席，當中以吳和朱任期最長。單從這幾任黨主席的牌面來看，就反映了國民黨的改變程度有多少了。

國民黨要復活 改變無可避免

國民黨殘破老舊形象揮之不去，當然跟黨內大老長期把持朝政、無法換班有關。像馬英九這些大老，正面地看，可以說他是德高望重所以仍經常看到其蹤影（早前「藍白合」就是由他推動）；但倘以批判一點的角度出發，來到2024年，他依然老是常出現，更可能的原因是他戀棧權位，又或黨內無後起之輩。

要找出國民黨在馬英九下台後的最大問題，起點是2014年太陽花運動，國民黨的兩岸論述、親北京立場，得不到台灣大眾支持，這是國民黨問題的根源。當2020年該黨再次慘敗後，新生代的江啟臣短時間擔任黨主席，其間短暫出現過國民黨是否應「拋棄九二共識」的聲音，但很快就被壓下去，後來亦換上朱立倫任主席。

國民黨是否真的可以拋棄九二共識、拋棄了是否就此復活，又應該有什麼新的兩岸論述，答案當然無法預估；惟若要贏回民眾支持和選票，改變似乎是不可避免。無疑，國民黨在台灣人的想法和北京的態度之間，並無很多空間可以發揮，但這是國民黨起死回生的關鍵。看看今天侯友宜的兩岸論述新意欠奉，多少也解釋了國民黨在民調落後的原因。

國民黨非全無希望

現實上看，國民黨雖難以單獨挑戰民進黨，但不代表今屆選舉全無希望。選舉的結果，比併的是選票多寡，惟要贏得選舉並不需要取得所有選票，夠贏就可以了。今次選舉氣氛相對淡靜，對國民黨來說反而是好消息。上屆選舉氣氛好，多少跟韓國瑜的人氣有關。一陣「韓流」的確炒熱了國民黨聲勢，惟同時激起了敵對陣營關注。當有一部分選民非常不希望韓當選時，自然要投票給蔡英文，所以當年韓流也是間接為民進黨助選。

這情况就如特朗普在美國總統選舉一樣，支持特朗普者興高采烈地希望美國再次強大，惟同時也有很多本來不一定投票、但非常痛恨特朗普的人，以自己一票來阻止其當選，投票率也相應提高。

對民進黨支持者來說，當然不希望侯友宜任總統，但若要比較討厭甚至是憎恨的程度，侯都沒有像上屆韓國瑜一樣受到所有人關注。民進黨去屆將「韓國瑜當選」變成了世界末日般的「芒果乾」（「亡國感」諧音），來到今屆選舉無法重施故技，正是因為侯不像韓國瑜一樣受爭議。

第三勢力在台灣的命運

此外，今屆選舉還有柯文哲亂局，形成三頭馬車格局。雖藍白兩黨曾接近合作但最終破局，不過現實上，合作破局不止影響在野陣營之間的實力，因柯文哲搶走的是年輕一代票源，這票源本來就跟國民黨無關。國民黨一向有鞏固的地方網絡，確保忠實的藍營支持者出來投票。當三頭馬車開到最後，沒有什麼棄保效應的話，國民黨隨時有低票當選的可能。情况就如2022年台北市長選舉，黃珊珊代表民眾黨出選，最後漁人得利的也是國民黨蔣萬安。因此，今年大選同樣可能是國民黨一次另類的復活好機會。柯文哲選得愈好，意味着民進黨會流失更多選票，國民黨就愈有利。

對柯文哲和他的民眾黨來說，一直以來都強調是「第三勢力」。第三勢力身處在對大黨有利的選制中，就注定不容易。像總統選舉，票多者勝的單議席單票制只設一輪投票，倘換上像法國一樣的兩輪投票制，規定當選者要取過半票數，柯當初就不必勉強藍白合了。在今屆選舉，柯拼盡全力，也確實取得年輕一代支持，惟在整體動員能力欠奉下，明顯於造勢活動中的聲勢不及傳統大黨。這也是第三勢力在台灣的命運。

民眾黨立委選情見好 局勢添變數

至於立委選舉方面，民眾黨選情似乎來得更好，並且像柯在總統選舉一樣（搶去賴清德的票），對整體局勢帶來不少變數。以單議席單票制為主的立委選制（113個議席中，73席以單議席單票制選出，34席政黨票以比例代表制選出，餘下6席為原住民議席），同樣對大黨有利，但留有一定空間給小黨（政黨票有5%門檻）。

上屆民眾黨首次參選即取得逾11%政黨票，合共得5席。在今屆立法院選舉，最多人談論的是有沒有政黨能取得過半數議席。2016和2020年民進黨都能得到過半數議席，同時控制行政和立法機關；但來到今屆立委選舉，更多人相信沒有單一政黨能做到，當中關鍵正是民眾黨的興起。

民眾黨在上屆參選後，支持度穩步上揚，這從政治大學選舉研究中心的民調可見，最新民調數字（去年6月）：民進黨27.3%，國民黨18.1%，民眾黨12.1%；對比上屆2020年選舉時：民進黨34%，國民黨17%，民眾黨4.9%。民眾黨在這4年時間都有穩定發展。

民眾黨當然不會一躍成為最大黨，但就有能力令民進黨和國民黨都無法取得過半議席。這也意味着，無論是誰成為新總統，都很可能無法在立法院取得絕對控制。這結果對未來4年的台灣政治會是一大變化。

作者是倫敦大學亞非學院台灣研究中心兼任研究員

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