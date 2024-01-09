阮穎嫻：2024年經濟展望：唯轉型是出路

去年經濟表現令人失望

乃周期及結構因素結果

2023年初，香港是全球最後從疫情重啟的地區之一，隨後的經濟復蘇短暫而且比預期薄弱。雖然私人消費隨時間推移逐漸復蘇，但貨物進出口仍疲弱；資本投資乏力；入境旅遊恢復緩慢。重啟後的3個季度，訪客人數僅為2018年水平的65%。

資產市場方面，住宅物業價格在年初短暫上升，但很快失去動力，並在下半年開始下跌，截至目前下跌約5%。同時，香港股市似乎與世界其他地區脫節。2023年恒指下跌了13%，而美國標普500指數上漲了23%。香港股票在去年上半年的平均交易額僅為1160億港元，是4年來最低。同時，香港在全球首次公開募股中排名下降到第九位，去年上半年募資額見20年來最低。人們不禁懷疑，香港是否失去了國際金融中心地位。

令人失望的經濟表現，是周期性和結構性因素的結果。周期性方面，美聯儲加息後，香港本地利率上升，減少投資住宅物業的吸引力。港元強勢亦令遊客覺得香港消費昂貴，而媒體渲染港人喜歡去境外購物，儘管出入境人數明明就無2018年的多。總的來看，去年經濟數據悲觀，政府不得不將2023年GDP（本地生產總值）增長預測從4%以上，降至僅3.2%。

而結構性的因素主要有三方面：一是地緣政治，二是人口老化，三是加速融合。

香港是美中地緣政治緊張局勢的受害者。隨着貿易制裁和技術控制，兩國經濟之間的貿易份額已經下降。雖然有一些數據顯示，中國商品仍然最終進入美國市場，但一些貿易已改為經由第三國轉運，如越南和墨西哥，而不是經香港。香港已失去「過水濕腳」的機會，貨物貿易可能無法完全恢復到疫情前水平。

擔當「超級聯繫人」的前提

地緣政治緊張局勢或會產生更廣泛影響。多年來，香港通過充當中國大陸通往世界的門戶而繁榮。香港四大經濟支柱，即金融服務、貿易與物流、旅遊及專業服務業，都是因着香港是東西方交匯的中心而生意興隆。

香港能否在未來維持這個「超級聯繫人」角色？要連接雙方，前提是兩方都覺得這個聯繫人可信和公道。但外國投資者似乎對香港的信賴度下降。去年11月，香港特首李家超因受美國制裁，無法參加在三藩市舉行的亞太經濟合作組織論壇。連領導人都無法聯繫西方，香港又點做超級聯繫人？因此最近《經濟學人》一篇講香港的文章，認為這個因素比起2019年反修例風波，對香港經濟損害更大。

近來港府去中東搵生意，油價高企，中東佬錢多，四出投資，但香港何以見得有伊斯蘭金融優勢？香港制度與伊斯蘭金融接不上軌，無基礎無制度無經驗無生意。香港做伊斯蘭金融，跟上海做可能差不多，兩個城市都與回教沒有關係，優勢在哪裏？新加坡地理位置較近、宗教種族融合較多，當然更有優勢。

第二個重要的結構性因素，是生育率下降和移民加速了社會老齡化，並縮小了勞動力。我在〈近期香港人口變化及移民潮比較〉（2022年8月23日《明報》）該文已羅列數據，香港走的很多是年輕力壯、有技術的中產。因此去年勞動市場緊張，最新失業率僅2.9%，即全民就業。香港總商會一項調查顯示，74%受訪公司表示他們面臨人才短缺問題。企業抱怨勞動成本上升和勞動力短缺。

與大灣區更緊密融合

本港需求流失將加劇

第三是香港與深圳在工資和物價方面存在很大差距。現在，香港市民可於邊境另一邊以更低價格享受到大致相似甚至更好的服務。隨着香港與大灣區更緊密融合及跨境通勤變得更便捷，本港需求流失將會加劇。即使政府推出「香港夜繽紛」活動，但迄今為止對零售和飲食行業的業務提振效果有限。

雖然去年香港經濟表現相對疲軟，但美國的經濟表現出乎意料地強勁，而且通脹回落順利，最近聯儲局貨幣政策會議上，主席鮑威爾表示今年減息75個基點，希望這將對疲軟的香港經濟和房地產市場提供一些支持。此外，隨着利率下降，港元可能會貶值，提升香港經濟競爭力，進而促使經濟復蘇。而中國大陸經濟復蘇，也將對香港經濟有幫助。

地緣政治方面，中西外交關係超出香港控制範圍。然而值得欣慰的是，習近平主席訪美後，外交關係似乎已止跌回穩，至少有傾有講。中國與澳洲關係亦有改善，包括取消貿易壁壘和恢復雙方會談，都是好兆頭。總的來說，務實思維將有助香港經濟。

要對抗社會老齡化，特首李家超在去年施政報告提出生育派2萬元補貼，我已預言這個政策的效果很小。與其鼓勵生育，更實際還是從北方引入人力資源。政府推出了不同人才計劃，為受過教育的人才提供簽證來港，已批准逾12萬個申請，約8萬人已抵達，其中大部分來自內地。最近政府亦重推資本投資者入境計劃，希望吸引有外籍的中國公民投資香港。

要生存 唯有藉優質產品服務取勝

最後，一體化和大灣區發展是國家戰略。事實上，去年底國家發改委公布《粵港澳大灣區國際一流營商環境建設三年行動計劃》，提出研究推動在粵港、粵澳口岸24小時通關。完全接通，即競爭劇烈，「內捲」即將來到香港。香港可以做的是提供更優質服務、實行工業化及工廠北移後第三次經濟轉型。例如我們可以提升本港創新能力，以及促進教育和科技產業等高端服務的發展，為香港經濟創造更多機遇。大陸物價、人工平；鬥平，香港無得鬥，還可能被拉低，要捱窮。要生存下去，唯有以優質產品和服務取勝。如做不到這點，香港難以維持長期快速增長。

作者是港大經管學院講師

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[阮穎嫻]