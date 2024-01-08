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2024年1月8日星期一
林泉忠
筆陣
筆陣：「113」 蔣經國的遺產還剩多少？——從總統選舉日思索台灣政治的變遷 ／文：林泉忠
聞風筆動：政府探討離境稅 政黨反對難成事／文：李先知
烈顯倫：宣布性的裁決——法治抑或「法官之治」？警員有人權嗎？
卜約翰：閱讀中國 閱讀香港
趙文宗：重複又重覆 有用又沒用 ——如何教授法治最有效？
筆陣：「113」 蔣經國的遺產還剩多少？——從總統選舉日思索台灣政治的變遷 ／文：林泉忠
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【明報文章】「113」，這個乍看並無任何異樣的數字，在今年的台灣卻顯得極不尋常。
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筆陣：「113」 蔣經國的遺產還剩多少？——從總統選舉日思索台灣政治的變遷 ／文：林泉忠
聞風筆動：政府探討離境稅 政黨反對難成事／文：李先知
烈顯倫：宣布性的裁決——法治抑或「法官之治」？警員有人權嗎？
卜約翰：閱讀中國 閱讀香港
趙文宗：重複又重覆 有用又沒用 ——如何教授法治最有效？
聞風筆動：政府探討離境稅 政黨反對難成事／文：李先知
烈顯倫：宣布性的裁決——法治抑或「法官之治」？警員有人權嗎？
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趙文宗：重複又重覆 有用又沒用 ——如何教授法治最有效？
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