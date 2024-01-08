趙文宗：重複又重覆 有用又沒用 ——如何教授法治最有效？

先從教學起初視點說起。這個大家都應坦白：今日香港的國安（法）教育、普法教育及愛國教育，都是2019年慘痛經驗的產物。教育的目的就是要清洗受眾（不止學生）心中不愛國不尊重法治的思想痕迹。我覺得這與傳統「洗腦」的定義沒分別，就是努力與死頑固的執著角力，不斷質疑批判反對的觀點（可參見去年8月3日我在《明報》副刊刊登的〈洗腦和原諒〉一文）。Paul司長（林定國）卻覺得「洗腦」一詞預設了受眾「無腦」，所以認為教育不是洗腦（註1）。簡言之，司長由IQ角度定義洗腦，我更看重態度（能否自省、是否固執）的可能轉變。很可惜，上次與司長對談，無時間深入討論這題目。無論如何，我相信我們都同意把守法、國家安全及愛國的觀念，以客觀資料為基礎滲透於受眾心坎中，這是過去教育所缺乏的，及當下急須做好的工作。

重複教法當然有效 重點是精準

教育是洗腦也好，是改變思考模式也好，其中一個有效方法就是重複（repetition）。教育是在受眾腦中種植一顆思想種子，所以關於廣告宣傳營銷市場學的研究，便有高度參考價值。廣告界有一學說就是：重複傳遞同一信息，可令受眾對某一品牌更熟悉更認同。有研究利用問卷、焦點小組等方法，證明重複推廣可以加深受眾對品牌的記憶、與品牌互動（譬如造訪品牌網站）。重複尤其於受眾在探索資訊、蒐集資料及做決定時，最有效力（註2）。換言之，重複宣傳在概念生成的階段最有效（當然，這也不代表重複對改變既有視點完全沒效）。最重要原則是：重複的手法必須十分精準、認清目標，否則只會令人討厭反胃（obnoxious）。

因此，重複能否發揮最大作用，要看一系列因素，包括隔多久重複一次（譬如一個月內太密集的宣傳未必有效）、時間長短（太長時間不停重複只會令人煩厭，所以子女都害怕家長無了期為同一件事嚕嗦；註3）。譬如一所學校為推行反歧視教育，鼓勵學生自願課餘額外接受每周一小時培訓，老師於是開始密集式宣傳反歧視乃國際人權基礎，又掛海報又出WhatsApp，更叫家長會幫忙；最終為顯示課程成功，學校領導要求點出席人數，老師、家長於是更出力宣傳。後果必是：學生心不甘、情不願上課，老師做更多課外工作，人數當然達標，可向領導交差；但宣傳手法的重點，已由反歧視轉至出席人數，變得煩擾。老師和學生亦因此對反歧視精神愈加反感。

重複犯錯也是重複 切忌

不小心運用重複，除了會令人生厭，亦易令教師麻木，喪失自省能力。按心理學家弗洛依德的理論，人類總是重複欲望回歸未進入當下文化（即未被閹割）的狀態，然後再經歷痛苦一次，循環輪迴不息。精神分析學家拉康將這「強迫重複」（compulsion to repeat）延伸至社會分析，認為眾生會不停企圖接觸被「象徵秩序」（包括法律、道德及主流教育）排斥的反社會欲望根源（即小物）。原因不止是自虐、享受失敗帶來的爽痛，更是因為不服氣，希望這次做好一點，以今趟成功遮掩過往（不止一次）失敗。

用以上的培訓例子再闡述這理論：若學校領導不滿意參與培訓的學生人數比率，她／他只會更努力施更大壓力，「命令」老師「命令」學生積極參與下一輪培訓，學生小病亦要到校全程參加。結果不單違反反歧視精神（患病都要上課），亦因課餘變必修，全校不安、不服。可以預計，第三輪培訓，學校領導所施壓力會更大。老師、學生的不滿就是反對反歧視。

「重複」還是「重覆」？ 差一字，方向相反

那重複的反面效果是否注定比正面效果大？我可以負責任地說：不。重複亦可破解「強迫重複」並帶動更新。哲學家德勒茲提醒我們，重複不一定可百分百複製無差別。就如複印機或掃描機運作，原作的複印版會因種種原因（譬如放置位置偏差、油墨不夠或用了另一牌子的紙張）而跟原作有所不同。德勒茲認為這種差異，即使多麼微小輕微，也有力量反思甚至挑戰原作定於一尊的權威地位。我們當然可竭力防止偏差出現（動用大量人力物力篩走與原作有些少不同的複印），亦可選擇接納擁抱多樣性。問題是：我們要執著重複一樣，還是藉出現不同，在重複之餘顛覆（即重「覆」）約定俗成？

在教育脈絡中，毫無疑問，教材、範圍應該一致，傳遞的信息（尤其是愛國、國安及法治教育）都應該無異無別。正如此文不斷強調，教法才是討論重點：無理由4年前的教法與4年後的毫無改變。案例、判辭當然多了，討論的內容、重點甚至方向及社會環境也一定會改變（這就是3年疫情、互聯網帶給眾生的警醒），學生對事物的理解分析也星移物換，同一教法同一考核方式怎會繼續有效？筆者十分同意Paul司長的觀點，我們此刻是在「追落後」，尤其經過2019年慘痛教訓，教育完全不可放鬆。但3年半之後呢？倘情况無改善，那就是教法出現問題，要改；若情况改善，那我們又是否需反省修改現在「追落後」式的教法？

結語：對學生的期許

總結而言，「重複強調重點」是有效的教育／宣傳手法，但不可不自覺轉移焦點：由弘揚法治、國安及愛國，變調為不惜工本追求上課人數，重複就是擾民；假如重複包含「重覆」，適時反思手法恰當與否，重複就可以成功、見效。

公平一點，重複手法的利與弊，同樣應驗在學生身上。不服氣、超硬頸、患「強迫重複」的也可以是學生。學生大部分較年輕——不知何時大家接受未成年人（包括大部分學生）「就是反叛、愛質疑主流及現存權力架構」，但社會應包容這種熱血。首先，我一直質疑成年／未成年的二元必然性。為什麼人在17歲364日仍然不成熟，過了一天就忽然理智獨立可以簽合同？即使此二元對立是自有永有真理，未成年人不滿意當下又是天性，她們／他們（與成年人、老師一樣）也須學懂自我反省，要接受任何行動都要承擔法律後果。沒有法律規定，所有人必須原諒未成年人所作所為。這一道理，應是法治教育的首要必修。

註1：〈林定國：最討厭有人稱政府推「洗腦教育」、有啲侮辱性〉，2023年11月18日獨立媒體

註2：「Repetition in Advertising: Why We Keep Repeating the Same Things」, Single Grain

註3：Schmidt, S. & Eisend, M. (2015) "Advertising Repetition: A Meta-Analysis on Effective Frequency in Advertising". Journal of Advertising, 44(4), 415-428.

作者是北京師範大學法學院嚴元浩講席教授

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[趙文宗]