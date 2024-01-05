何喜華：如何創造長者暫託服務容量

增暫託服務 回應社會需要

為了協助照顧者能夠有短暫休息或處理私務的喘息空間，行政長官在去年施政報告中宣布擴展暫託服務網絡，由去年12月1日起新增約140間參與改善買位計劃的私營安老院 ，提供長者日間暫託服務。有需要的長者及其照顧者，只要致電照顧者支援專線（182183），便可由社工協助安排配對暫託服務，甚或直接向院舍或其他長者服務單位求助轉介，極為便利。

政府適時調動現有的資源，回應照顧者及其家人迫切的生活需要，實在值得肯定。然而，服務供應仍是杯水車薪，在不少細節上，仍有可改善之處。

宿位增但杯水車薪 實際作用有限

在新措施之下，雖然說暫託宿位倍增，實際上亦僅由原來約50間增加至約190間院舍；服務名額則由260個增加至超過500個。根據政府統計處2021年人口普查資料，共有188,569戶獨居長者及147,091戶雙老家庭，兩者總數較2011年大幅上升69%。

假設只有3%的雙老家庭需要暫託服務（還未計及其他非雙老、但家中有暫託長者需要的家庭），已涉及數千名長者，反映暫託服務與龐大的服務需求不成比例。

再者，新增的服務名額，亦只有在安老院舍出現牀位空缺的前提下方能提供，但現時輪候安老院舍時間甚長，宿位名額早已不敷應用；新加入100多間安老院舍，平均每間未能提供兩個暫託宿位，實際供應量成疑，作用極為有限。

使用暫託困難重重

服務細節尚待優化

除了服務名額不足，暫託服務在執行上亦有不少細節問題。首先，護老者熱線仍未普及，長者對熱線亦沒有太大的信心，不一定願意主動求助使用服務。由於暫託宿位有限，長者並不容易找到同區宿位暫託。根據前線觀察，曾經有護老者反映原區缺乏暫託宿位，需要陪同長者「過海」跨區使用暫託服務。

至於接送長者上落車和返家，有機會要乘搭的士，但費用昂貴，照顧者亦要有氣力幫扶、護送長者，更要準備相關合適護理用品或輔助工具前往暫託的院舍。

雖然暫託費用每天僅數十元，但進入院舍後，私營安老院雜費收費貴，隨時可達每月一兩千元，例如冷氣費、護理洗傷口、陪診、牀具、手套費、指定尿片等等。

以上種種細節，對於照顧者來說均屬一大考驗，也令照顧者對暫託服務卻步。當局需要優化以上各項服務配套，方能鼓勵有暫託需要的照顧者和長者使用服務。

推行長者社區保母

關愛隊助社區暫託

除了優化服務，政府也要創造服務容量，善用社區資源，以增加暫託長者的名額。其中一個發展方向，是推行上門的「長者社區保母服務」，好處是不需要長者舟車勞頓，解決接載長者前往或送回家的問題。

事實上，對於年長的照顧者而言，如上文提及，接送長者至暫託服務點，已經十分吃力；交通費亦是問題。相反，在家暫託可以避免長者離開熟悉的生活環境。既然長者難出行，倒不如保母多行一步，既便利長者，同時亦解決院舍空間與名額硬件不足的瓶頸。關愛基金可以考慮資助社福機構推行類似的先導計劃，若效果顯著，可考慮在全港18區推行。

目前政府已經為被評估為身體機能中度缺損、並正輪候院舍服務的長者，提供社區照顧券。當局可以考慮增加資助金額，並將服務範圍擴闊至安排已經接受專業護理培訓的社區保母，上門照顧長者；若缺乏足夠培訓人手，亦可篩選中度缺損以下，即身體機能較好、自理能力較高的長者個案，轉介予18區的關愛隊跟進，按長者健康程度分流服務使用者，務求更精準和有效地在社區中持續支援「老友記」。

作者是香港社區組織協會主任

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[何喜華]