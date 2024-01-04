陳雪儀：區議會應關注地區文化藝術

其實李家超政府在去年5月2日公布的區議會改制，目的是要體現「行政主導」和「去政治化」，並確立「愛國者治港」，而本港區議會是地方議會和區域組織，就市民日常生活事務向政府提供意見。由於選出來的區議員直接與市民聯繫，並且了解該地區民生民情，因此區議員發展地區工作的角色非常重要！

區議會始創於1982年，至今已逾40年。社會不斷在變，未來區議員的工作應該可以更廣泛，因為香港現在被國家定位為中外文化交流中心，並且特首李家超指出要推動香港成為文化之都及發展文化創意產業。可是一直以來，香港雖被形容為國際大都會及金融中心，卻同時被人嘲諷為「文化沙漠」，甚至有人指出香港只是一個「經濟城市」，無法在文化上有所貢獻。

時移世易，進入21世紀就是知識經濟的時代。文創產業可加強經濟的發展及社會凝聚力，但我們必須建立自己獨有的文化理念，才可以發展產業。香港居民九成是華人，也一直受到多元文化的衝擊，這是香港的文化特色。

知識經濟時代裏 讓藝術植根社區

現在香港應該把文化藝術推而廣之，而區議會是可以協助推動文化藝術的重要角色，因為文化存在於城市每個角落，要讓人人參與、享受和創造文化，為文化帶來互動、創新，才能真正把藝術推廣至社區。

事實上，生活是藝術的根源。藝術創作的靈感，源於自己生活所思所感，正如美國在推銷自己產業的同時，也就是在推銷自己的生活方式和價值觀念。因此當我們看見紐約是金融的國際大都會，它又被稱為「美國文化之都」，走在紐約每個角落，都有一種無處不在的藝術氣息！

筆者曾以藝術家身分，被邀請參與由區議員與社區聯會合辦的「開心寵物繽紛日」，地點在一個休憩公園舉行，活動還邀請了幾名藝術家一起參與！活動內容主要是呼籲街坊帶同自己心愛的寵物作為model，然後我們藝術家運用自己風格、不同物料去寫生及演繹可愛動物的姿態。這次活動不單可透過寫生全程投入畫畫的空間，也令藝術家與市民一起互動，帶動市民對藝術的了解及興趣，直接體會藝術家的情感！

該次活動雖然舉行期間夾雜着風雨，但無影響市民參與意欲，因為參與的市民好似參加了一次寵物party；而參與的藝術家表示，在輕鬆愉快的環境下，既能寫生，又令市民大眾開心，甚至可以推廣愛護動物的信息，真的很有意義！

筆者希望日後可以有更多區議會連同一些團體舉辦類似活動，推動藝術家與市民接觸及互動，讓藝術慢慢在港生根發芽，也令文化藝術融入市民生活的方方面面及帶入社區，使生活充滿文化藝術，從而推動文化持續發展。相信漸漸地，香港除了是國際大都會，也將會成為充滿文化氛圍的「文化之都」！

作者是香港藝術發展局藝術教育主席

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[陳雪儀]